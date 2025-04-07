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Экономика Ярославцы могут обменять монеты на купюры. Где и когда это сделать

Ярославцы могут обменять монеты на купюры. Где и когда это сделать

С 7 по 19 апреля проходит «Монетная неделя»

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12 комментариев
В России началась «Монетная неделя» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ России началась «Монетная неделя» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России началась «Монетная неделя»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам предложили обменять мелочь на купюры или зачислить сумму на карту. Это можно сделать во время «Монетной недели», которая проходит по всей стране с 7 по 19 апреля.

«Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет, — рассказали в Банке России.

Сдать можно монеты не старше 1997 года выпуска. Их желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы потратить меньше времени на сам обмен. При себе нужно иметь паспорт.

«Акция позволяет вернуть мелочь, которая осела в копилках, обратно в денежный оборот», — пояснили в «Банке России».

В 2024 году такая акция проводилась дважды. Ярославцы сдали более 730 тысяч монет на общую сумму 2,6 миллиона рублей.

Куда сдать мелочь

Сдать мелочь можно в банках по следующим адресам в Ярославле:

  • ул. Городской вал, 36 («Севергазбанк»);

  • ул. Кирова, д. 10/25 («Банк ВТБ»);

  • ул. Комсомольская, д. 6 («Банк ВТБ»);

  • Московский проспект, д. 147 («Банк ВТБ»);

  • ул. Угличская, д. 21 («Банк ВТБ»);

  • ул. Чайковского, д.30 («Газпромбанк»);

  • ул Собинова, д. 30 («Яринтербанк»);

  • ул Советская, д. 57 («Ак Барс банк»);

  • ул Чайковского, д. 26 («Транскапиталбанк»);

  • ул. Серго Орджоникидзе, д.27 («Промсвязьбанк»);

  • ул. Чкалова, д.23 («Промсвязьбанк»);

  • ул. Республиканская, д.16 («Промсвязьбанк»);

  • ул. Советская, д. 64 («Промсвязьбанк»);

  • ул. Трефолева, д.23 («Промсвязьбанк»);

  • пер. Герцена, д. 2 («Промсвязьбанк»);

  • Ленинградский проспект, д. 69А («Промсвязьбанк»);

  • Ул. Рыбинская, 46 («Промсвязьбанк»);

  • ул. Советская, д.34 («Сбербанк»);

  • ул. Гагарина, д. 51 («Сбербанк»);

  • ул. Серго Орджоникидзе, д. 37 корп.2 («Сбербанк»).

Также монеты можно обменять на бумажные деньги в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Лента», «Перекресток». Полный список адресов банков и магазинов в Ярославской области, участвующих в акции, можно найти на сайте Банка России.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мелочь Монеты Банкноты Купюры Обмен
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Комментарии
12
Гость
7 апреля, 17:57
в "Глобусе" в мясной лавке можно расплатиться мелочью, высыпаешь ВСЕ монеты в монетоприемник, автомат сам считает. Возвращает мелкие, до 1 рубля. И если лишние дал, тоже возвращает.
Гость
7 апреля, 19:26
Не сдавайте немагнитные монеты! Несите только железо
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