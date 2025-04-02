До 450 тысяч на руки: аналитики назвали самые денежные вакансии апреля в Ярославле

Врач-стоматолог ортопед, до 450 000 ₽ за месяц, на руки;

Водитель категории Е (Отдельная категория прав, которая необходима для управления транспортным средством с прицепом), до 260 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

Начальник строительного участка ИЖС, до 140 000 ₽ за месяц, на руки;

Руководитель направления разработки, до 500 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

PHP-разработчик международного сервиса (Senior), от 316 200 ₽ за месяц, до вычета налогов;

Коммерческий директор, от 300 000 ₽ за месяц, на руки;

Senior Unity Programmer (старший программист), до 400 000 ₽ за месяц, на руки;

Операционный директор (COO), от 250 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

Ведущий консультант 1С: ERP по управлению складом (WMS), от 220 000 ₽ за месяц, на руки;