До 450 тысяч на руки: аналитики назвали самые денежные вакансии апреля в Ярославле

Аналитики назвали самые денежные вакансии апреля. По данным специалистов hh.ru, средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 60 тыс. рублей.
«С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 1,1 тыс. рублей», — сообщили эксперты hh.ru.
Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Ярославской области:
Врач-стоматолог ортопед, до 450 000 ₽ за месяц, на руки;
Водитель категории Е (Отдельная категория прав, которая необходима для управления транспортным средством с прицепом), до 260 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
Начальник строительного участка ИЖС, до 140 000 ₽ за месяц, на руки;
Руководитель направления разработки, до 500 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
PHP-разработчик международного сервиса (Senior), от 316 200 ₽ за месяц, до вычета налогов;
Коммерческий директор, от 300 000 ₽ за месяц, на руки;
Senior Unity Programmer (старший программист), до 400 000 ₽ за месяц, на руки;
Операционный директор (COO), от 250 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;
Ведущий консультант 1С: ERP по управлению складом (WMS), от 220 000 ₽ за месяц, на руки;
Стоматолог-хирург, до 400 000 ₽ за месяц, на руки.
Также, эксперты сообщили, что более зарплату 125 тыс. рублей местные соискатели могут найти в каждой десятой вакансии на hh.ru.
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