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Экономика До 450 тысяч на руки: аналитики назвали самые денежные вакансии апреля в Ярославле

До 450 тысяч на руки: аналитики назвали самые денежные вакансии апреля в Ярославле

Публикуем обзор

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18 комментариев
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики назвали самые денежные вакансии апреля. По данным специалистов hh.ru, средний доход, который предлагали работникам компании, в марте вырос до уровня 60 тыс. рублей.

«С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 1,1 тыс. рублей», — сообщили эксперты hh.ru.

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Ярославской области:

  1. Врач-стоматолог ортопед, до 450 000 ₽ за месяц, на руки;

  2. Водитель категории Е (Отдельная категория прав, которая необходима для управления транспортным средством с прицепом), до 260 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

  3. Начальник строительного участка ИЖС, до 140 000 ₽ за месяц, на руки;

  4. Руководитель направления разработки, до 500 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

  5. PHP-разработчик международного сервиса (Senior), от 316 200 ₽ за месяц, до вычета налогов;

  6. Коммерческий директор, от 300 000 ₽ за месяц, на руки;

  7. Senior Unity Programmer (старший программист), до 400 000 ₽ за месяц, на руки;

  8. Операционный директор (COO), от 250 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

  9. Ведущий консультант 1С: ERP по управлению складом (WMS), от 220 000 ₽ за месяц, на руки;

  10. Стоматолог-хирург, до 400 000 ₽ за месяц, на руки.

Также, эксперты сообщили, что более зарплату 125 тыс. рублей местные соискатели могут найти в каждой десятой вакансии на hh.ru.

Ранее на нашем сайте мы рассказали о том, сколько денег нужно, чтобы ярославцу одобрили ипотеку в существующих реалиях.

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Комментарии
18
Гость
2 апреля, 18:39
Много вакансий для рабов - работай за еду. Зарплата работающего человека на ЛЮБОЙ должности должна обеспечивать НОРМАЛЬНУЮ жизнедеятельность без компромисов. Да, уборщица не может отдыхать на мальдивах, но и не должна считать каждую копейку чтобы дожить до понедельника. Ей должно хватать на нормальную еду, нормальную одежду, нормальный досуг и оплату ЖКХ и в конце месяца от з/п должно что-то оставаться, никак не меньше половины. Тогда можно, наврное, накопить что-то к старости, заболеть без размышлений о суициде, осилить покупку жилплощади...
Гость
2 апреля, 19:56
В большинстве случаев заявленная зарплата не совпадает с реальной, как и форма трудоустройства. Нормально трудоустраивать в белую и платить топ зарплату могут только крупные компании, а не ИП и ООО с капиталом 10000 рублей. Ходил как то устраиваться, так отказали. Причина то, что хочу официально устроиться, а так подходил.
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