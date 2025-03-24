«Примерно 70% населения России можно отнести к категории бедных и нищих». Куда можно вкладываться с зарплатой в 50 тысяч рублей

Большинству все же стоит инвестировать в себя Источник: CHITA.RU

Может ли человек с зарплатой 50–70 тысяч рублей стать инвестором и выгодно вложить сбережения, чтобы заработать? Почему офисные сотрудники получают в разы меньше синих воротничков? И правда ли, что зумеры легче относятся к деньгам? Об этом корреспондент CHITA.RU побеседовал с экономистом Станиславом Красноярским.

Станислав Красноярский — главный партнер ассоциации «КС-Консалтинг».

Ниже приводится отредактированная расшифровка «Редколлегии» от 17 марта.

— Что такое инвестиции?

— Понятие «инвестирование» слишком популяризировано и излишне ангажировано. На самом деле часто люди вкладывают в него не то, чем оно является на самом деле. Прежде всего нужно разделять инвестиции с экономической и финансовой точек зрения, это несколько разные понятия. С точки зрения экономики инвестиции — это вложения, которые дают определенный доход, а с точки зрения финансов — это просто-напросто оборот в спекулятивных операциях. Здесь у обывателя начинается подмена понятий, потому что инвестиции можно проводить через денежный капитал, но, как правило, так не делают, потому что в ходе инвестиций должна формироваться добавленная стоимость, то есть увеличение стоимости актива, бизнеса или чего-то еще.

А с точки зрения финансов вы просто пытаетесь на спекуляциях зарабатывать дополнительные бонусы к вашему вложению.

— Если мы купили акции за одну цену, а чуть позже продали их дороже, это спекуляция?

— Да, потому что инвестиции подразумевают, что вы можете управлять теми активами, в которые вы вложились. Если вы покупаете акции и ваша доля в объеме портфеля (всех акций компании. — Прим. ред.) очень маленькая, вы фактически не влияете на то, что будет делать компания, как она будет распоряжаться этими средствами, которые вы в нее вложили. И так называемый операционный контроль, то есть контроль за менеджментом компании, вы никоим образом не осуществляете. Поэтому по большому счету покупка акций крупных компаний для инвесторов с небольшими вложениями это лотерея. Можно также в «Спортлото» вложиться.

— То есть мы полностью в таком случае будем зависеть от руководства компании, и если вдруг у них что-то произойдет, будет принято какое-то решение, мы «сгорим»?

— И от руководства компаний, и от тех, кто обеспечивает операционный контроль, то есть от владельцев крупных пакетов акций. Конечно, можно отслеживать определенные тренды, можно понимать, куда будет двигаться компания. Как правило, компании эти публичные и могут проводить эмиссию, то есть выпускать акции либо облигации. Они, естественно, делают проспект эмиссии, говорят о том, как они будут управлять этими деньгами, куда они будут вкладываться.

Проспект эмиссии — документ, содержащий основную информацию о предстоящем предложении и продаже ценных бумаг. Там указываются условия выпуска, объем акций, номинал, цена размещения, информация о дивидендах или купонных выплатах и другое.

Но здесь всегда есть нюанс, который называется макроэкономика, геоэкономика, которая на политику компании и на ее стратегии может очень сильно повлиять и изменить в принципе ход действий менеджмента компании.

— То есть можно сказать, что если мы собираемся заниматься серьезными инвестициями, мы должны вникать в макроэкономику, во все процессы очень глубоко? А если мы хотим чего-то быстрого, какой-то бонус получить, это больше спекуляция?

— Это спекуляция, и, как правило, в большинстве случаев это проигрышный вариант. Вообще, новейшая российская экономика начиная, наверное, года с 1995-го, это экономика коротких денег. То есть длинные инвестиции для российской экономики очень рискованны. Объясняется это очень просто, у нас до сих пор макрорегулятор, то есть Центральный банк, не обеспечивает то, что записано в статье 75 Конституции Российской Федерации. А там записано, что задача Центрального банка, как и всех монетарных властей, — это стабильный курс национальной валюты. У нас курс национальной валюты нестабилен, он колеблется, постоянно национальная валюта девальвируется, то есть обесценивается. Соответственно, делать какие-либо длинные инвестиции при большой волатильности (изменение цены того или иного актива за определенный промежуток времени. — Прим. ред.) национальной валюты просто неэффективно.

— Говорят, что, если положить деньги в банк, заработать не получится, но они хотя бы потеряют малую часть от растущей инфляции. Правда ли это?

— Мы в последние полгода живем в уникальной ситуации, когда ставки по вкладам в банки превышают инфляцию. Это экономический нонсенс, такого быть не должно. Но это происходит в силу определенных макроэкономических обстоятельств, мы находимся в определенной геополитической турбулентности, Центральный банк пытается обуздать инфляцию. Пока у него это не очень хорошо получается. Но, установив достаточно высокую ключевую ставку, а ключевая ставка по факту — это стоимость денег и инфляционные ожидания, он сподвиг систему коммерческих банков к достаточно высоким ставкам по вкладу.

Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Следующее заседание ЦБ, где принимали решение, изменится ли ключевая ставка, состоялось 21 марта, по мнению экспертов, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 21%, если их прогноз сбудется, ставка останется неизменной в третий раз подряд. В декабре 2024 года Центробанк отмечал, что сохранение ключевой ставки заключается в достигнутой жесткости денежно-кредитных условий и «формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4%, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос».

У нас ставки по вкладу где-то на уровне 18−20%. Они с лихвой перекрывают официальную инфляцию, которая существует в стране, по разным оценкам, она где-то порядка 9,5−10%. Именно поэтому у нас увеличивается объем вкладов. Серьезный приток вкладов случился начиная с октября-ноября 2024 года, поэтому это уникальная возможность и надо пользоваться.

— А вклад чем-то отличается от депозита?

— Это одно и то же, но, как правило, в терминологии вклад — это деньги частного лица, а депозит — деньги компаний, которые отдаются на определенный срок под определенный процент. Он может быть фиксированный, может быть плавающий. Обычно на накопительных счетах ставка плавающая, то есть банк может в одностороннем порядке менять ее, а на депозите она фиксируется и не меняется.

— Можно сказать, что это один из видов инвестиций, когда можно вложить деньги в банки, чтобы не потерять?

— Смотрите, мы с вами работаем, зарабатываем деньги. У нас произошла так называемая фетишизация денег, то есть мы их воспринимаем как какую-то ценность, а на самом деле деньги — это просто зеркало экономики, это зеркало вашего труда. Если вы хорошо поработали, то много заработали. Деньги показывают, что вы большой молодец. Теперь ваша задача каким-то образом эти деньги применить. Вы можете их потратить на себя, создать какой-то страховой запас. В нашей экономике коротких денег нужно защитить их от обесценивания. Всё, больше вы с этими деньгами сделать ничего не сможете.

— В теории экономики пишут, что денежный запас, так называемая подушка безопасности, должна быть в 3−6 раз больше ежемесячного семейного дохода. Эту подушку безопасности в условиях зарплат большинства россиян — порядка 70 тысяч, например, — накопить за год невозможно, так как нужно откладывать треть от заработной платы. Что обычному человеку можно сделать, чтобы эту подушку себе сформировать?

— Нужно исходить из того, что в России примерно 70% населения можно отнести к категории бедных и нищих.

Чтобы отнести семью к среднему классу, нужно, чтобы норма расхода на члена семьи составляла не менее 50 тысяч рублей на данный момент, при этом должны быть свои квартира и машина. Возьмем семью из пяти человек: папа, мама, трое детей — один ребенок детсадовского возраста, двое — либо школьники, либо студенты. Папа и мама в этой семье должны зарабатывать не менее 250 тысяч рублей при условии, что у них нет кредитов и они не обслуживают какие-то долги. Вот это нижний порог среднего класса. Таких у нас и с более высоким доходом примерно 30% населения страны — около 20−30 миллионов из 146 миллионов человек.

Все остальные еще и обременены долгами. Эти люди платят проценты, то есть они фактически часть своего дохода отдают банку. И, соответственно, на комфортное существование, с точки зрения обывателя, им не хватает.

Государство предусмотрело определенные финансовые меры, но с точки зрения финансов ваша мера № 1 — это подушка безопасности. Есть система накопительного страхования жизни, ее предлагают страховые компании. Это оптимальный и неплохой вариант, когда вы договариваетесь со страховой компанией, например, в течение пяти лет откладывать какую-то сумму раз в год, как правило, отсечка — годовой взнос. Допустим, кладете 100 тысяч рублей, через 5 лет вы получаете полмиллиона, но при этом в течение всего срока действия, если возникает страховой случай, компания будет их выплачивать. Это первый вариант.

Второй вариант — система добровольного пенсионного страхования. Там можно, по-моему, от 3 тысяч вкладывать в месяц. Открывается специальный накопительный пенсионный счет — 36 тысяч в год вы можете вкладывать, и государство добавляет к этому счету свои 36 тысяч. Программа, по-моему, действует на ближайшие 10 лет. Это как раз та самая финансовая подушка безопасности к старости.

Что касается инвестиций для всех категорий, которые не подпадают под средний класс, то самая хорошая инвестиция — это инвестиция в себя. У нас недооценен человеческий капитал. Но структура экономики меняется, она становится индустриализированной, а до этого была торгово-спекулятивной. Промышленность, оборонка, добывающая промышленность начали расти, и, обратите внимание, как выросли зарплаты синих воротничков. То есть манагеры [менеджеры] эффективны, но они уже не нужны.

«Воротнички» обозначают разные категории сотрудников: белые — работники офиса, а синие — люди, которые занимаются ручным трудом.

А нужны те, кто умеет управлять бульдозерами, геологи, маркшейдеры. И толковый, опытный сантехник зарабатывает больше, чем сотрудник банка. У нас поменялись приоритеты в экономике, и это позволило этим людям реализовываться. На самом деле они столько и стоили, просто были недооценены. И когда мне говорят о том, что эти люди столько не стоят, я всегда говорю: «Нет, как раз они и стоят дороже, чем люди, которые сидят в офисе и кликают мышкой». Во-первых, они обретают опыт, у них есть навыки и компетенции, которые наращиваются, соответственно, это увеличивает их стоимость. Эти люди востребованы рынком. Они по полной отбивают ту инвестицию, которую они вкладывали в себя в течение очень долгого времени.

С точки зрения возрастных категорий, что бы там ни говорили про теории поколений — X, Y, Z, альфа, — нужно понимать, что до 25 лет вы инвестируете в себя, с 25 до 50 вы инвестируете в семью, а после 50 вы инвестируете в здоровье.

— Как вы оцениваете отношение к деньгам разных поколений?

— Это во многом от поколения на самом деле не зависит. Есть четкое разграничение потребностей человека, так называемая пирамида потребностей Маслоу. События, которые у нас проходят на западных границах, очень четко показали, что какой бы ты ни был рафинированный здесь, когда возникает угроза жизни и здоровью, ты спускаешься на нижний уровень пирамиды Маслоу, и ценностные вещи сразу меняются.

— Становятся примитивнее?

— Не становятся примитивнее, а соответствуют той обстановке, в которой находишься. Учитывая, что у нас в мирном периметре сложилась нехватка рабочей силы в силу демографии, в силу изменений в структуре экономики, открылась налоговая лазейка, связанная с самозанятостью. Это, на мой взгляд, не совсем правильно. Это вымыло просто рабочий потенциал. У нас 14 миллионов самозанятых, то есть фактически из производственной экономики изъяли 14 миллионов человек.

Поэтому, если смотреть по этой логике, избыток спроса на рабочую силу завышает стоимость. Даже найти хорошего официанта сложно, потому что он не стоит таких денег, но ставит цену, потому что просто может. Но жизнь всё поправляет. Через определенное время спрос и предложение стабилизируются и всё будет нормально. Тот, кто не сможет в бизнесе правильно сориентироваться, просто-напросто погорит.

А что касается поколений, у представителей категорий Z и альфа несколько инфантильное отношение к деньгам, но это скорее издержки воспитания, не более.

— Не связано это исторически с воспитанием?

— Не связано, потому что шли достаточно потребительские нарративы в семье — излишняя опека и прочие вещи, которые просто-напросто создали определенные тепличные условия. Жизнь это очень хорошо поправляет, но нужно время. И этот инфантилизм сразу уходит, как только человек обретает семью. Появляются детки, потребности — быстро всё переходит в совершенно другое качество, другую плоскость. Теория поколений, конечно, многие вещи объясняет, но жизненная ситуация всё ставит на свои места.

— Еще есть такое представление о том, что инвестировать, допустим, маленькие деньги всё-таки можно, покупая акции, но это процесс долгосрочный — долго, небезопасно. А что может считаться уже небезопасным вкладом?

— У нас есть стоимость денег, она определяется ключевой ставкой Банка России. На данный момент она 21%. Нужно ориентироваться на этот показатель плюс-минус 10%, то есть 23−24% — это потолок. Всё, что выше, это высокорискованно, потому что высокие ставки — это плата за риск.

Что касается коротких накоплений, то это спекуляция, а не инвестиция. Вы выходите на рынок и решили поиграть на бирже, это то же, что сыграть в лотерею или казино. Вы на политику компании, приобретая ее акции, не влияете, потому что вы миноритарный акционер. Исходя из этого, нужно понимать, что в любой момент вы можете потерять. Такие инвестиции в долг не делаются.

Миноритарный акционер — физическое или юридическое лицо, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией. Такой пакет акций называется «неконтролирующим».

Есть активы, в которые можно инвестировать вдолгую, можно даже понемногу, но опять же нужно смотреть длинный долгосрочный тренд. К таким активам можно отнести драгоценный металл, то же самое золото монетарной чистоты — четыре девятки (99,99% аурума в составе сплава. — Прим. ред.). Это либо металлическое золото, когда вы слиточки покупаете, либо обезличенные металлические счета, которые вы можете открывать в банке, они привязаны к стоимости грамма золота. Фактически у вас на счете будут числиться не денежные деньги, а именно граммы, и они будут просто пересчитываться в денежный эквивалент.

У меня была практика 3,5–4 года назад — одному человеку посоветовал распределить инвестиционный портфель, включая золото. На тот момент оно стоило порядка 3,5 тысячи рублей за грамм. Официальная цена Банка России где-то 6,8 или около 7 тысяч рублей. То есть за 2 года он удвоил то вложение, которое у него было. Но опять же тут сыграла роль геоэкономика, потому что экономическая нестабильность, суверенные экономики государств приобретают золото, что повышает его цену, и, соответственно, инвестиция окупается.