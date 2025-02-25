Бояться нужно даже собственных детей. Эксперты назвали 5 новых схем мошенничества

Мошенники не дремлют и постоянно придумывают что-то новое Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В мошенничестве, как в моде, с каждым сезоном появляются свежие тренды: аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана. О том, как сейчас чаще всего злоумышленники обводят россиян, чтобы похитить их деньги, эксперты рассказали на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Оказывается, бояться стоит даже собственных детей. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Кредитное мошенничество

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в 2024 году стало набирать популярность кредитное мошенничество.

— По нашим оценкам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют около 40% всех похищенных у граждан средств. В прошлом году это было около 25%, — рассказала руководитель ЦБ РФ.

Эльвира Набиуллина стала одним из главных экспертов на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов сообщил, что ущерб от действий мошенников вырос с 147 миллиардов в 2023 году до 200 миллиардов в 2024-м (с данными Центробанка, правда, эти цифры сильно расходятся).

— Это увеличение произошло за счет кредитных денег. Преступники мало того, что заставляют жертв переводить всё, что у них есть, так и еще вынуждают брать кредиты, продавать квартиры, совершать другие противоправные действия, — отметил Андрей Храпов.

Заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Чтобы решить эту проблему, в России приняли закон против кредитного мошенничества, который ввел период охлаждения между заключением договора и перечислением кредитных денег.

Удаленный доступ к телефону

Во второй половине прошлого года начал распространяться вирус типа SpyNote с функциями удаленного доступа к телефону.

— Он мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вируса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли и СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка, — пояснила глава ЦБ РФ.

По данным регулятора, за последние полгода мошенники таким способом совершили примерно 40–50% хищений со счетов. Приложения не всех банков защищены от таких вирусов, но к концу марта эту проблему обещают решить.

Эксперты отмечают, что больше всего воздействию вредоносных программ подвержена операционная система Android — на iOS их установить сложнее.

— Мошенники публикуют свое вредоносное приложение на фишинговых ресурсах или отправляют ссылки на них в мессенджерах. Человек устанавливает программу на телефон, он заражается, и злоумышленники получают контроль над устройством. Второй вариант — заражение через технологию NFC: человека вынуждают приложить пластиковую карточку к телефону, в этот момент данные с карточки копируются и передаются мошенникам через интернет, после этого они снимают деньги через банкомат, — рассказал Дмитрий Ермаков, специалист компании F6, которая занимается разработкой технологий для борьбы с киберпреступностью.

Дипфейки

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отметил, что в 2024 году мошенники стали массово использовать дипфейки.

— Голосовые сообщения, которые подделываются под кого-то, были и до этого, но их было немного, а сейчас они стали применяться массово, — рассказал известный программист.

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал дипфейки первыми в ряду самых распространенных способов мошенничества.

— Масштабы их использования оценить сложно — такой статистики нет, но то, что в 2024 году мы увидели такую переломную траекторию, это точно, — отметил Максут Шадаев.

Глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Фейк-босс

Еще одна схема обмана — когда мошенники связываются с жертвой под видом его начальника.

— Самая актуальная угроза для россиян сейчас — схема фейк-босс, когда вам позвонили от имени начальника, потом перевели на «сотрудника ФСБ», потом попросили перевести деньги на «безопасный счет», а потом снять их и передать курьеру. Эта схема используется уже 1,5 года, и есть очень большие суммы ущерба: максимальная — это 430 миллионов, которые украли у пенсионерки из Самарской области, — рассказал эксперт компании F6.

Воздействие на детей и подростков

Если раньше мошенники выбирали в качестве своих жертв в основном пенсионеров, то сейчас они стали охотиться на детей и подростков.

— Мы отметили, что среди потерпевших стало больше детей, подростков и молодых людей 18–19 лет. Им звонят и заставляют «выносить» деньги, которые принадлежат их родителям. У подростков находят вещи, которые могут их скомпрометировать перед родителями или одноклассниками в переписке, в социальных сетях, и, чтобы не было огласки, заставляют переводить деньги, — пояснил Андрей Храпов.

Подытоживая разговор про кибермошенничество, глава Центробанка отметила, что уровень финансового мошенничества, который складывается сейчас, нетерпим и что аферисты постоянно изобретают новые способы обмана.

Попадались ли вы на уловки мошенников? Да Нет Мне повезло, а вот моих родственников или знакомых разводили