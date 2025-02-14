НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

0 м/c,

 750мм 86%
Подробнее
8 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Регион заметет снегом
Терроризирует соседа
Продают здание поликлиники
Потоп из-за коммунального ЧП
Как отдохнуть зимой по-русски
Продали известный ресторан
Многодетные остались без дома
Умер депутат
Экономика Грядет пик инфляции: Набиуллина предупредила о росте цен и спрогнозировала будущее ключевой ставки

Грядет пик инфляции: Набиуллина предупредила о росте цен и спрогнозировала будущее ключевой ставки

ЦБ будет смотреть на то, как меняется ситуация

312
7 комментариев
Набиуллина объяснила, что при принятии решения по ставке ЦБ смотрит не столько на бюджетные расходы, сколько на дефицит бюджета | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНабиуллина объяснила, что при принятии решения по ставке ЦБ смотрит не столько на бюджетные расходы, сколько на дефицит бюджета | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Набиуллина объяснила, что при принятии решения по ставке ЦБ смотрит не столько на бюджетные расходы, сколько на дефицит бюджета

Источник:

Сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков. Глава Центробанка прокомментировала решение по ставке и рассказала о текущей экономической ситуации и перспективах денежно-кредитной политики (ДКП).

— Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Инфляция в конце года заметно ускорилась. По нашим оценкам, это было отражением существенного перегрева спроса, который мог даже усилиться во втором полугодии прошлого года, — отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, в настоящее время набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. Прежде всего, продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности.

— Это дает нам более веские основания считать, что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться, — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что именно эта ситуация позволила сохранить паузу в повышении ключевой ставки. Однако если в ближайшее время набранной жесткости окажется недостаточно, то ЦБ вернется к вопросу о повышении ставки.

Набиуллина объяснила, что при принятии решения по ставке ЦБ смотрит не столько на бюджетные расходы, сколько на дефицит бюджета. Она считает, что нет наиболее важных индикаторов (для ключевой ставки) на любые времена. В настоящее время Банк России анализирует текущее инфляционное давление, рынок труда и деловые настроения, чтобы понять, насколько сильный перегрев спроса сохраняется в экономике.

Источник:

О чем еще говорила Набиуллина:

  • пик годовой инфляции в России ожидается в апреле–мае.

  • к концу 2025 г. месячные темпы роста цен будут соответствовать 4% инфляции в пересчете на год;

  • по мере накопления эффектов от ужесточения ДКУ, нормализации бюджетной политики перегрев экономики РФ будет уменьшаться;

  • замедление корпоративного кредитования связано не только с регулированием ЦБ, влияют и расходы бюджета;

  • есть риск более резкого торможения кредитования, чем в базовом сценарии ЦБ, будем это отслеживать;

  • мы снизили прогноз роста кредита на этот год до 6–11%;

  • мы обсуждали вариант умеренно жестко сигнала, который в итоге и дали, а также и нейтрального сигнала;

  • укрепление рубля — дезинфляционный фактор. Мы уже видим по ценам товаров, которые зависят от валютного курса, замедление темпов роста. Но это эффект, разнесенный во времени. Само по себе укрепление рубля не может привести к ускорению снижения ключевой ставки;

  • инфляция выше, чем нам бы хотелось, но если бы мы не повысили ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше и вдобавок ускорялась бы дальше;

  • мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, на мой взгляд, глубоко ошибочно;

  • интервал, который мы дали, предполагает возможность как снижения, так и повышения ключевой ставки. Всё будет зависеть от того, как будут меняться устойчивые тенденции.

ПО ТЕМЕ
Эльвира Набиуллина Центробанк Ключевая ставка Инфляция Экономика
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Билеты банка приколов можно будет использовать для оклейки стен?
Гость
1 час
Из речи Набиуллиной можно сделать вывод что ЦБ не знает чего делать. Поэтому решили ни чего не делать. Ждать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление