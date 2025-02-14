Грядет пик инфляции: Набиуллина предупредила о росте цен и спрогнозировала будущее ключевой ставки

Сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков. Глава Центробанка прокомментировала решение по ставке и рассказала о текущей экономической ситуации и перспективах денежно-кредитной политики (ДКП).
— Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Инфляция в конце года заметно ускорилась. По нашим оценкам, это было отражением существенного перегрева спроса, который мог даже усилиться во втором полугодии прошлого года, — отметила глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, в настоящее время набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции. Прежде всего, продолжается охлаждение кредитования при росте сберегательной активности.
— Это дает нам более веские основания считать, что уже набранной жесткости денежно-кредитных условий может быть достаточно, чтобы инфляция в ближайшие месяцы начала замедляться, — добавила Набиуллина.
Глава ЦБ подчеркнула, что именно эта ситуация позволила сохранить паузу в повышении ключевой ставки. Однако если в ближайшее время набранной жесткости окажется недостаточно, то ЦБ вернется к вопросу о повышении ставки.
Набиуллина объяснила, что при принятии решения по ставке ЦБ смотрит не столько на бюджетные расходы, сколько на дефицит бюджета. Она считает, что нет наиболее важных индикаторов (для ключевой ставки) на любые времена. В настоящее время Банк России анализирует текущее инфляционное давление, рынок труда и деловые настроения, чтобы понять, насколько сильный перегрев спроса сохраняется в экономике.
О чем еще говорила Набиуллина:
пик годовой инфляции в России ожидается в апреле–мае.
к концу 2025 г. месячные темпы роста цен будут соответствовать 4% инфляции в пересчете на год;
по мере накопления эффектов от ужесточения ДКУ, нормализации бюджетной политики перегрев экономики РФ будет уменьшаться;
замедление корпоративного кредитования связано не только с регулированием ЦБ, влияют и расходы бюджета;
есть риск более резкого торможения кредитования, чем в базовом сценарии ЦБ, будем это отслеживать;
мы снизили прогноз роста кредита на этот год до 6–11%;
мы обсуждали вариант умеренно жестко сигнала, который в итоге и дали, а также и нейтрального сигнала;
укрепление рубля — дезинфляционный фактор. Мы уже видим по ценам товаров, которые зависят от валютного курса, замедление темпов роста. Но это эффект, разнесенный во времени. Само по себе укрепление рубля не может привести к ускорению снижения ключевой ставки;
инфляция выше, чем нам бы хотелось, но если бы мы не повысили ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше и вдобавок ускорялась бы дальше;
мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, на мой взгляд, глубоко ошибочно;
интервал, который мы дали, предполагает возможность как снижения, так и повышения ключевой ставки. Всё будет зависеть от того, как будут меняться устойчивые тенденции.