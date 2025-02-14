Грядет пик инфляции: Набиуллина предупредила о росте цен и спрогнозировала будущее ключевой ставки

пик годовой инфляции в России ожидается в апреле–мае.

к концу 2025 г. месячные темпы роста цен будут соответствовать 4% инфляции в пересчете на год;

по мере накопления эффектов от ужесточения ДКУ, нормализации бюджетной политики перегрев экономики РФ будет уменьшаться;

замедление корпоративного кредитования связано не только с регулированием ЦБ, влияют и расходы бюджета;

есть риск более резкого торможения кредитования, чем в базовом сценарии ЦБ, будем это отслеживать;

мы снизили прогноз роста кредита на этот год до 6–11%;

мы обсуждали вариант умеренно жестко сигнала, который в итоге и дали, а также и нейтрального сигнала;

укрепление рубля — дезинфляционный фактор. Мы уже видим по ценам товаров, которые зависят от валютного курса, замедление темпов роста. Но это эффект, разнесенный во времени. Само по себе укрепление рубля не может привести к ускорению снижения ключевой ставки;

инфляция выше, чем нам бы хотелось, но если бы мы не повысили ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше и вдобавок ускорялась бы дальше;

мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, на мой взгляд, глубоко ошибочно;