Центробанк принял новое решение по ключевой ставке. Ожидания подтвердились

Высокой ключевой ставкой Центробанк пытается снизить инфляцию Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











После последнего заседания Центробанка, которое состоялось в декабре 2024 года, по поводу будущего ключевой ставки, эксперты были уверены, что она останется на прежнем уровне. Сегодня ожидания аналитиков подтвердились, ведь ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

— Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление остается высоким.

— По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, — дополнили в регуляторе. На данный момент инфляция составляет 10%.