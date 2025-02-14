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Экономика Центробанк принял новое решение по ключевой ставке. Ожидания подтвердились

Центробанк принял новое решение по ключевой ставке. Ожидания подтвердились

Показатель держат на высоком уровне из-за сложной ситуации с инфляцией

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1 комментарий
Высокой ключевой ставкой Центробанк пытается снизить инфляцию | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВысокой ключевой ставкой Центробанк пытается снизить инфляцию | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Высокой ключевой ставкой Центробанк пытается снизить инфляцию

Источник:

После последнего заседания Центробанка, которое состоялось в декабре 2024 года, по поводу будущего ключевой ставки, эксперты были уверены, что она останется на прежнем уровне. Сегодня ожидания аналитиков подтвердились, ведь ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

— Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление остается высоким.

— По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, — дополнили в регуляторе. На данный момент инфляция составляет 10%.

В декабре прошлого года Центробанк отмечал, что сохранение ключевой ставки заключается в достигнутой жесткости денежно-кредитных условий и «формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4%, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Годовая инфляция в 2024 году была на уровне 9,5%.

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Комментарии
1
Гость
1 час
И инфляцию сбивать не будут поднимая ставку. И производству не решились помочь снизив ставку. Застыли в нерешительности. В результате инфляция будет ускоряться, а производство падать. Гениально!
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