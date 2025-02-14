Российская экономика перестала реагировать на высокую ключевую ставку: почему это произошло и когда ситуация изменится

У россиян остаются высокие инфляционные ожидания Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Российская экономика адаптировалась к высокой ключевой ставке и стала нечувствительна к ее повышению. Об этом сообщила Городским медиа эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович, комментируя решение Центробанка по сохранению показателя.

Сегодня Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В регуляторе пояснили, что на такой шаг пошли из-за сложной ситуации с инфляцией. Высокий уровень ключевой ставки должен помочь в борьбе с ростом цен, но на данный момент он разогнался до 10% годовых, тогда как в 2024 году инфляция была на уровне 9,5%. Банк России рассчитывает замедлить удорожание товаров и услуг в 2025 году до 7-8%, чтобы в следующем году прийти к плановому показателю в 4%.

— У экономики выработалась резистентность (нечувствительность) к ставке рефинансирования. Она больше не позволяет в текущих условиях проводить тонкую настройку макроэкономических показателей, — сказала Екатерина Федюкович.

Это произошло из-за структурных изменений в бюджете страны и распределении расходов, объяснила аналитик.

— В бюджете дефицит, деньги, выделяемые на долгосрочное развитие, сокращаются. Что в сухом остатке: быстрый рост денежной массы, дефицит бюджета, сложные условия для развития бизнеса, инфляционные ожидания со стороны населения. В итоге постепенное увеличение ставки привело к резистентности, — отметила Федюкович.

Чего стоит ждать дальше

По её словам, денежная масса продолжает расти, как и ставка, но результатов это не приносит. Переломить ситуацию возможно, только поменяв подход.

— Ожидать снижения ставки возможно при изменении структуры государственных расходов, — подчеркнула эксперт.

Егор Диашов, председатель правления Ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП, в беседе в Городскими медиа не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки.

— Дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть от баланса между необходимостью борьбы с инфляцией и желанием стимулировать экономический рост. Если инфляция будет упорно держаться на высоком уровне, то дальнейшее повышение ставки нельзя исключать. В случае замедления инфляции и стабилизации экономики, снижение ставки станет более вероятным, хотя и постепенным, — считает он.

Многие эксперты опасаются, что сложившаяся ситуацию замедляет экономический рост.

— Мнения в бизнес-сообществе разделились. Некоторые считают, что сохранение ставки на уровне 21% — это необходимая мера для борьбы с инфляцией, даже ценой потенциальных банкротств. Другие же, напротив, бьют тревогу. Они указывают на уже наблюдаемые признаки кризиса: сокращение инвестиций, снижение объемов производства, рост числа неплатежей и сокращение персонала даже у крупных игроков, — отмечает Егор Диашов.

Поэтому, даже если инфляция снизится, многим потребуется время и доступные средства, чтобы восстановиться.

К чему приводит высокая ключевая ставка

Из-за высокой ключевой ставки ситуация с кредитами останется сложной. Использовать заемные средства будут только в крайних случаях, считает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Депозиты в свою очередь остаются выгодным способом заработать день. Пока россияне еще могут сделать вклад на привлекательных условиях, но банки уже начали снижать ставки по ним, ожидая постепенного уменьшения ключевой ставки.