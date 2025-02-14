Российская экономика перестала реагировать на высокую ключевую ставку: почему это произошло и когда ситуация изменится

Российская экономика адаптировалась к высокой ключевой ставке и стала нечувствительна к ее повышению. Об этом сообщила Городским медиа эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович, комментируя решение Центробанка по сохранению показателя.
Сегодня Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В регуляторе пояснили, что на такой шаг пошли из-за сложной ситуации с инфляцией. Высокий уровень ключевой ставки должен помочь в борьбе с ростом цен, но на данный момент он разогнался до 10% годовых, тогда как в 2024 году инфляция была на уровне 9,5%. Банк России рассчитывает замедлить удорожание товаров и услуг в 2025 году до 7-8%, чтобы в следующем году прийти к плановому показателю в 4%.
— У экономики выработалась резистентность (нечувствительность) к ставке рефинансирования. Она больше не позволяет в текущих условиях проводить тонкую настройку макроэкономических показателей, — сказала Екатерина Федюкович.
Это произошло из-за структурных изменений в бюджете страны и распределении расходов, объяснила аналитик.
— В бюджете дефицит, деньги, выделяемые на долгосрочное развитие, сокращаются. Что в сухом остатке: быстрый рост денежной массы, дефицит бюджета, сложные условия для развития бизнеса, инфляционные ожидания со стороны населения. В итоге постепенное увеличение ставки привело к резистентности, — отметила Федюкович.
Чего стоит ждать дальше
По её словам, денежная масса продолжает расти, как и ставка, но результатов это не приносит. Переломить ситуацию возможно, только поменяв подход.
— Ожидать снижения ставки возможно при изменении структуры государственных расходов, — подчеркнула эксперт.
Егор Диашов, председатель правления Ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП, в беседе в Городскими медиа не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки.
— Дальнейшая динамика ключевой ставки будет зависеть от баланса между необходимостью борьбы с инфляцией и желанием стимулировать экономический рост. Если инфляция будет упорно держаться на высоком уровне, то дальнейшее повышение ставки нельзя исключать. В случае замедления инфляции и стабилизации экономики, снижение ставки станет более вероятным, хотя и постепенным, — считает он.
Многие эксперты опасаются, что сложившаяся ситуацию замедляет экономический рост.
— Мнения в бизнес-сообществе разделились. Некоторые считают, что сохранение ставки на уровне 21% — это необходимая мера для борьбы с инфляцией, даже ценой потенциальных банкротств. Другие же, напротив, бьют тревогу. Они указывают на уже наблюдаемые признаки кризиса: сокращение инвестиций, снижение объемов производства, рост числа неплатежей и сокращение персонала даже у крупных игроков, — отмечает Егор Диашов.
Поэтому, даже если инфляция снизится, многим потребуется время и доступные средства, чтобы восстановиться.
К чему приводит высокая ключевая ставка
Из-за высокой ключевой ставки ситуация с кредитами останется сложной. Использовать заемные средства будут только в крайних случаях, считает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Депозиты в свою очередь остаются выгодным способом заработать день. Пока россияне еще могут сделать вклад на привлекательных условиях, но банки уже начали снижать ставки по ним, ожидая постепенного уменьшения ключевой ставки.
Инфляция пока остаётся на высоком уровне, и даже президент России Владимир Путин поручил заняться этой проблемой. Как ранее объяснил экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, на то, чтобы эффект от ключевой ставки себя показал, может уйти до полутора лет. Однако, учитывая, что поднимать показатель начали в августе 2023 года, «точка перелома» может наступить уже к началу второго квартала 2025 года.