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Экономика Доллар упал ниже 100 рублей: таких значений не видели уже несколько месяцев

Доллар упал ниже 100 рублей: таких значений не видели уже несколько месяцев

Россияне не верят, что это надолго

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9 комментариев
Доллар начинает падать | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUДоллар начинает падать | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Доллар начинает падать

Источник:

Банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 11 февраля, на уровне 96,7821 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Евро находится на уровне 100,4991 рубля, а юань — 13,2421 рубля.

Официальный курс иностранных валют по отношению к рублю устанавливает Центральный банк РФ на основе котировок на межбанковском валютном рынке с 13 июня 2024 года. Ранее он рассчитывал официальный курс на основе средневзвешенного курса доллара и евро на Московской бирже.

По данным «Финама», курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 96 рублей. Это произошло впервые с 12 ноября 2024 года.

Официальный курс доллара уже был ниже 97 рублей на прошлой неделе — 7 февраля. Тогда он достиг такого показателя впервые с октября 2024 года. Но на выходные Центробанк его вновь поднял.

Днем ранее, 10 февраля, евро торговался по 99,975 рубля, по данным Forex. До этого ниже 100 рублей европейская валюта была последний раз пять месяцев назад.

Однако россияне ожидают, что это продлится не долго. Согласно данным опроса ВЦИОМ, курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей. В среднем, по мнению россиян, через три месяца доллар будет стоить 109 рублей, пишут «РИА Новости».

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Комментарии
9
Гость
1 час
Биржевые торги по паре доллар-рубль закрыты с 13 июня 2024 года. Кроме того, биржа приостановила работу с инструментами с расчетами в долларах США и евро на фондовом и денежном рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Курс определяется центробанком... какой прикажут - такой и будет.
Гость
1 час
На руб опустился на 100 поднялся.
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