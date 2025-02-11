Доллар упал ниже 100 рублей: таких значений не видели уже несколько месяцев

Доллар начинает падать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 11 февраля, на уровне 96,7821 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. Евро находится на уровне 100,4991 рубля, а юань — 13,2421 рубля.

Официальный курс иностранных валют по отношению к рублю устанавливает Центральный банк РФ на основе котировок на межбанковском валютном рынке с 13 июня 2024 года. Ранее он рассчитывал официальный курс на основе средневзвешенного курса доллара и евро на Московской бирже.

По данным «Финама», курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 96 рублей. Это произошло впервые с 12 ноября 2024 года.

Официальный курс доллара уже был ниже 97 рублей на прошлой неделе — 7 февраля. Тогда он достиг такого показателя впервые с октября 2024 года. Но на выходные Центробанк его вновь поднял.

Днем ранее, 10 февраля, евро торговался по 99,975 рубля, по данным Forex. До этого ниже 100 рублей европейская валюта была последний раз пять месяцев назад.