Повысит или понизит? Какое решение примет Центральный банк по ключевой ставке — разбор

Экономисты предполагают, что ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 21% Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Центральный банк 14 февраля проведет заседание. На нем обозначат размер ключевой ставки. Опрошенные нашими коллегами из 72.RU эксперты полагают, что показатель останется на уровне 21%. То есть ЦБ не станет повышать или понижать ключевую ставку. Собеседники объяснили, с чем Центробанк подходит к ближайшему заседанию и почему вновь показатель останется на прежнем уровне.

С чем подходит Центральный банк к предстоящему заседанию?

Как отмечает Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ, денежно-кредитные условия, которые стали основанием для остановки цикла повышения ключевой ставки в декабре, сохраняются. По его словам, инфляция в январе незначительно замедлилась, но пока остается высокой. Ее высокий уровень обеспечен разовыми факторами, например повышением тарифов, акцизов. В феврале они заметно ограничат влияние на ценовую динамику.

— Инфляционные ожидания населения и бизнеса стабилизировались в январе на локальных пиках. Однако ценовые ожидания предприятий в торговле, сельском хозяйстве и строительстве значительно снизились. Продолжают поступать сигналы о снижении кредитной и инвестиционной активности. При этом опережающие индикаторы указывают на высокую экономическую активность в декабре — январе, что с высокой вероятностью подтверждает сохранение опережающего роста спроса над расширением предложения товаров и услуг , что является одним из основных факторов инфляции, — добавил Попов.

Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер», отмечает, что в своих решениях в отношении ключевой ставки ЦБ опирается на данные по инфляции и оценивает ситуацию в кредитовании. По его словам, индекс потребительских цен за неделю с 28 января по 3 февраля повысился на 0,16% по сравнению с ростом на 0,22% на неделе с 21 по 27 января. Он добавил, что годовая инфляция на 3 февраля осталась на уровне 10,14%. Это, по мнению Ефанова, в совокупности с данными о замедлении кредитования создает обнадеживающую картину в глазах инвесторов относительно решения по ключевой ставке.

Аналитик обращает внимание на рост индекса деловой активности в январе. Данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который был самым быстрым за год и оказался самым высоким за всю историю индекса. Также аналитик отмечает начало замедления потребительского и корпоративного кредитования в конце прошлого года.

Что сделает Центробанк?

В «Цифра брокер» ожидают, что в феврале Центральный банк «займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 21%» . В ПСБ аналогичное мнение по показателю: повышать ключевую ставку нецелесообразно. Также они прогнозируют «трансляцию жесткого сигнала о перспективах денежно-кредитной политики».

— ЦБ будет анализировать весь комплекс факторов для принятия решения по ставке. Однако наиболее существенное влияние на решение регулятора окажет факт сохранения достаточно жестких денежно-кредитных условий, которые усиливают сдерживающее влияние на кредитную и инвестиционную активность. Сигналы о постепенной стабилизации инфляционных процессов также окажут влияние на решение ЦБ, — добавил Попов.

Надеется, что Центробанк не поднимет ключевую ставку Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ.

— На данный момент рост ключевой ставки влечет за собой очень серьезный минус. Он точно так же толкает вверх издержки юрлиц, соответственно, и цены. И уже сама растущая ключевая ставка является драйвером инфляции , — пояснил собеседник.

Николай Кульбака, экономист, склоняется к тому, что ЦБ не повысит ключевую ставку.

— Дело в том, что высокая ключевая ставка невыгодна очень многим в экономике, и против этого активно борются различные игроки . Мы не знаем сейчас, что происходит внутри этой системы лоббирования. Дальше возникает вопрос очень-очень сложный. Будет ли повышение ставки или нет, зависит во многом от того, условно говоря, насколько сильно продавили Набиуллину, — пояснил собеседник.

По его мнению, если ключевую ставку оставят на прежнем уровне, это значит, что борьба с инфляцией приобретает административный, а не рыночный способ.