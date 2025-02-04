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Экономика Ферма в подвале у бабушки: как зубной техник зарабатывает на микрозелени

Ферма в подвале у бабушки: как зубной техник зарабатывает на микрозелени

Откровенный рассказ молодого предпринимателя

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1 комментарий
Давыду всего 25 лет | Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RUДавыду всего 25 лет | Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Давыду всего 25 лет

Источник:

Два года назад 25-летний зубной техник из Барнаула Давыд Андреев сменил работу на необычный бизнес — выращивание микрозелени. О том, как молодой человек решился стать фермером, почему выращивание микрозелени не такой простой процесс, как кажется, и сколько на этом можно заработать, Давыд рассказал нашим коллегам из NGS22.RU.

Из зубного — в фермера

Давыд учился в медицинском колледже и параллельно работал по специальности три года. Со временем понял, что настолько кропотливый труд ему не по душе:

— Сидел тогда, ковырялся, делал слепки зубные и решил уйти в армию, хотелось перезагрузиться, что-то поменять. На службе разговаривал с товарищем прапорщиком, он и спросил, знаю ли я, что такое микрозелень. Так и заинтересовался.

Как зубной техник стал фермером

Источник:

Отказываться от работы зубным техником, говорит парень, было волнительно: родители твердили, что профессия прибыльная, и платили за обучение.

— Да, было тяжело и страшно отказываться. Сначала я соглашался, думал, что буду много зарабатывать, а после решил, что так продолжаться просто не может.

Давыд решился на переезд в Сочи, там он и начал выращивать зелень дома, на подоконнике. О промышленных масштабах даже и не думал. Работал в общепите — официантом, но спустя время всё же вернулся в Барнаул и решил строить свой зеленый бизнес.

Так растет микрозелень&nbsp;— в специальных лотках | Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RUТак растет микрозелень&nbsp;— в специальных лотках | Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Так растет микрозелень — в специальных лотках

Источник:
Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RUИсточник: Полина Шевчукова / NGS22.RU
Источник:

— Пока жил в Сочи, заказал набор семян, лотков и выращивал для себя. Вернулся в Барнаул и уже в конце 2023 года построил свой первый стеллаж, вырастил культуры и пошел по заведениям.

Семья идею поддержала — небольшая ферма молодого предпринимателя образовалась в подвале дома бабушки и дедушки. Ради бизнеса внука оттуда убрали бильярдный стол и грушу, вместо них сейчас стоят три стеллажа с растительностью.

— Думаю, у нас даже семейный бизнес — бабуля чаще всего помогает, когда я уезжаю предлагать свои услуги, а вместе с дедушкой мы настраиваем электричество.

«Загрузил в спортивную сумку и пошел пешком»

Первые ростки в бизнесе принесла решительность Давыда. Он целенаправленно шел к шеф-поварам в ближайших ресторанах, зная по своему опыту работы в общепите, что именно они принимают решение о закупках:

— Я вырастил горох, какую-то микрозелень, загрузил всё в спортивную сумку и пошел пешком по ближайшим ресторанам. Конечно, дарил, давал пробовать. Сейчас уже попросту обзваниваю, а если что — высылаю подготовленное коммерческое предложение, но основная клиентская база сохранилась с тех времен. Они до сих пор и берут.

Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RUИсточник: Полина Шевчукова / NGS22.RU
Источник:

Сейчас молодой человек понимает, что сложности с наращиванием клиентской базы связаны с высокой ценой продукта — лоток микрозелени может стоить и 300 рублей. В среднем месячный заработок Давыда составляет примерно 70 тысяч. Парень признается: в общепите он зарабатывал в два раза больше.

— Пока эта работа не приносит больших плодов, но и я еще не прогорел — планирую только расширяться и развиваться. Я только учусь, ворвался же в эту профессию с нулевыми знаниями. До этого ничего не выращивал, огородные утехи были не про меня, — смеется молодой человек.

Виола, брокколи и фенхель

Сейчас на небольшой ферме парень выращивает около 15 различных видов микрозелени, среди которых как распространенные, например кресс-салат или горох, так и необычные — вроде амаранта, брокколи или фенхеля.

Сажает Давыд и пищевые цветы — виолу. Она пользуется спросом у ресторанов. Чаще всего микрозелень берут именно они.

— В ростке гораздо больше витаминов, чем в самом растении. Взять ту же редиску — вы просто не сможете съесть ее килограмм, чтобы получить то количество микроэлементов и витаминов, которое содержится в четверти небольшого лотка. Тем более вырастает она обычно примерно за полторы недели.

Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RUИсточник: Полина Шевчукова / NGS22.RU
Источник:

По словам молодого фермера, выращивать микрозелень в промышленных масштабах не так просто, как может показаться на первый взгляд.

— Здесь у меня всё обдувается, чтобы воздух не застаивался, — плотность посадки довольно высокая, могут завестись и мошки, а по невнимательности, если не полить растение, оно может просто упасть и на продажу уже не пойдет, да и в еду его не возьмет никто. Конечно, из-за всех сложностей проскальзывают мысли уйти в наем, но все грани работы на себя мне нравятся, и пока что останавливаться я не планирую.

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Ферма Микрозелень Предприниматели
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Комментарии
1
Гость
53 минуты
Зуботехник? И подрабатывает? Проверьте зарплаты у них)
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