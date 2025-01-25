Китайцев напугал дешевый рубль? С какими ценами и когда вернутся в Россию торговцы Поднебесной после своего Нового года

Китайцы боятся убытков из-за нашего неустойчивого рубля Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Китайские экспортеры, торгующие напрямую на российских просторах и на маркетплейсах, после осенней приостановки снова ринулись обратно. В конце 2024 года китайцы притормозили операции из-за экономических потрясений и колебаний валютного курса.

Как пишет гонконгское издание South China Morning Post, после введения нового раунда санкций в конце ноября рубль начал стремительно слабеть, что вызвало опасения у китайских продавцов относительно возможных убытков и сокращения числа заказов.

Однако после стабилизации курса китайцы, видимо, стали потихоньку возвращаться. Некоторые продавцы даже оказались в топе: скажем, предприниматель Сяо Либин в Якутии за декабрь наторговал новогодними елками и гирляндами почти на 110 миллионов рублей (почти 17 тысяч заказов).

Кстати, на фоне обесценивания рубля цены на китайские товары уже начали расти. По разным прогнозам, цены на все товары Made in China могут вырасти в течение этого года на 10–30%.

Между тем китайский импорт в Россию, несмотря на все геополитические риски, растет. По данным Государственной таможни Китая, в 2024 году китайский импорт в Россию вырос на 5% в юанях и на 4,1% в долларовом эквиваленте. Рост товарооборота был в первую очередь обусловлен растущим спросом России к китайским товарам, пишет South China Morning Post.

Особенно сильным был рост китайского импорта электроники (в том числе мобильных телефонов и компьютеров), транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, строительной техники) и химикатов. Главные импортеры в Россию — это две провинции, Чжэцзян (здесь базируется крупнейший автопроизводитель Geely) и Гуандун (тут базируются производители бытовой техники и электроники ZTE и Midea).

«Сама паника толкает курс валют и цены вверх»

— Колебания курсов валют — это постоянная часть рисков как экспортеров, так и импортеров. Основная проблема может быть на долгих сделках, например из-за логистики. То есть производитель в Китае производит продукт и ставит цену в текущих «дорогих» рублях с учетом своей маржинальности, — объясняет MSK1.RU специалист в маркетинге и продажах Антон Полилов. — Далее товар около месяца путешествует до покупателя, и оплата происходит уже по факту отгрузки. И через месяц есть вероятность получить более «дешевые» рубли относительно других валют.

Самое важное, чтобы тут не произошло «самосбывающихся» пророчеств. Когда все испугались высокого курса и уже начали действовать таким образом, чтобы подталкивать его вверх. Например, если начинается ажиотаж на покупку наличной валюты, то спрос начинает заметно превышать предложение, и курс реально начинает свой рост. Просто на волне паники.

«Из-за китайского Нового года продажи зависли на месяц»

— Сейчас у всех есть большие сложности с заказом товаров из Китая (туда очень сложно отправить деньги из-за санкций), однако если не будет каких-то очень резких скачков курса, то цены будут тоже меняться плавно, — говорит автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.

Прямо сейчас идет период китайского Нового года. В том числе сам Новый год и потом время, пока фабрики производят товар для самых крупных клиентов. В итоге около месяца товары из Китая не едут в Россию. Во второй половине февраля появится возможность снова размещать заказы на фабрики в Китай и ожидать их изготовления. Новый год в Китае будут встречать до 16 февраля.

Когда будет производиться заказ, конечно же, каждый продавец из России обратит внимание на курс, по которому пройдет этот заказ, и будет принимать решение о цене. Если курс существенно изменится, то это сразу начнет отражаться и на ценах на товары на маркетплейсах. Особенно на те товары, которые идут из Китая напрямую.

«Китайские продавцы не смогут подвинуть российских»

— Успех китайца, который заработал миллионы практически за один месяц на елках, — это то, что называется сезонная прибыль. И вряд ли этот пример нужно рассматривать как типичный, — говорит профессор Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. — Сегодня всё равно китайцы торгуют на российских площадках, а не на китайских. И сегодня довольно много китайцев на Ozon, на «Яндекс.Маркете», на Wildberries.

Представление о том, что китайцам проще, потому что они у своих же производителей дешевле покупают товар и поставляют в Россию, не совсем верное. Сегодня многие российские покупатели, которые закупают товар в Китае, научились делать это по тем же самым ценам. И здесь уже важно не кто покупает, китайцы или русские, а в каком объеме.