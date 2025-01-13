Десяток яиц — 500 рублей, хлеб — 710: россиянин, живущий в Америке, показал цены в магазинах

Наши коллеги из 72.RU посмотрели, сколько стоит продуктовая корзина в магазине на тихоокеанском побережье в городке Санта-Моника (округ Лос-Анджелес, Калифорния). Россиянин, живущий в Америке, рассказал, сколько тратит на продукты в неделю и что покупает в магазинах.
Начнем с яиц. Этот продукт популярен и в России, и в Америке. Цены тут и там кусаются.
По словам жителя Калифорнии Руслана, чтобы поесть, необязательно ходить в магазин, покупать продукты. Можно просто пойти в кафе или ресторан.
— И здесь многие так поступают. Зачастую жители Америки едят не дома. По разным причинам: первая и банальная — просто лень готовить. Иногда нет возможности приготовить, например, место проживания не позволяет. А еще у людей очень мало свободного времени: люди много работают, чтобы заработать на жизнь, — рассказывает он.
В стране большая и развитая сеть заведений быстрого питания, и там зачастую выгоднее питаться. Правда, и в этой нише цены растут.
— Читал тут местную статистику, что потребители с низким доходом перестают ходить в «Макдоналдс». Ранее сеть держала вполне низкие цены на продукцию, но сейчас стоимость товара выросла в два раза. По продуктовым магазинам наблюдается подобная ситуация: цены увеличиваются на все товары, — рассказывает Руслан.
Почему так дорого? Руслан говорит, что на этот вопрос нет ответа.
— Его покупают, значит, могут себе позволить. Интересное наблюдение тут. В России, в Европе хлеб и хлебобулочные изделия ты найдешь по запаху. Здесь такого нет. Вообще огромная удача — найти нормальный хлеб, свежий хлеб. В продуктовых я покупаю багет за несколько баксов. Он в тостере хорошо поджаривается. К сожалению, здесь нет нормального хлеба. Предпочтение отдается продуктам с очень длительным сроком хранения, — рассказал он.
— Если говорить про мою продуктовую корзину, то в ней молоко (всегда с ним что-то можно готовить), хлеб — багет (очень тяжело найти качественный и свежий), чай черный и зеленый, яйца и творог. Беру яблоки, бананы, йогурт, огурцы, помидоры, картофель, салатную основу. В морозилке могут лежать креветки, брокколи, мороженое. В русском магазине иногда беру пельмени, — рассказывает парень. — При этом надо понимать, что в магазине ты берешь продукты, складываешь их в корзину, а на кассе к общему счету прибавляется НДС — это примерно 10% к общей стоимости дополнительно.
А теперь перейдем к овощам. На столе россиянина эти продукты занимают важнейшее место.
Переходим к фруктам.
Конечно, возникает вопрос, сколько в Америке должны зарабатывать люди, чтобы покупать продукты по этим ценам. Есть свежая статистика о минимальном размере оплаты труда в час в том или ином штате. В Калифорнии в 2024 году минималка — 16 долларов (1600 рублей). Есть исключения: например, в сфере общепита приняли решение и повысили эту планку до 20 долларов в час (2000 рублей). И это в том числе повлияло на рост цен на фастфуд.
— Еще есть статистика по штатам: сколько тратит одно домохозяйство на продукты в неделю. И эта цифра в Калифорнии, где я живу, — 298 долларов (практически 30 тысяч рублей). Я, конечно, совсем не соответствую этим показателям. По моим подсчетам, на еду в неделю уходит около 100 долларов — этого хватает, чтобы не умереть с голоду, — рассказал Руслан.
Самым дорогим штатом являются Гавайи — там недельный чек в продуктовом равен 334 долларам (33 тысячи рублей). В среднем по Америке сумма такая: 270 долларов.
Закончим наш обзор вином и десертом.