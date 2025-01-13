Десяток яиц — 500 рублей, хлеб — 710: россиянин, живущий в Америке, показал цены в магазинах

Мы часто пишем про российские цены. Давайте сходим на экскурсию в магазин в США Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Наши коллеги из 72.RU посмотрели, сколько стоит продуктовая корзина в магазине на тихоокеанском побережье в городке Санта-Моника (округ Лос-Анджелес, Калифорния). Россиянин, живущий в Америке, рассказал, сколько тратит на продукты в неделю и что покупает в магазинах.

Начнем с яиц. Этот продукт популярен и в России, и в Америке. Цены тут и там кусаются.

Десяток яиц — от 405 до 507 рублей. Встречаются яйца и за 2,99 доллара — это около 300 рублей Источник: читатель 72.RU











Большая бутылка растительного масла (1,42 л) стоит 400 рублей Источник: читатель 72.RU А вот пачка спагетти (этот бренд представлен и в России) — 202 рубля. Берешь сразу три и платишь 508 рублей Источник: читатель 72.RU

По словам жителя Калифорнии Руслана, чтобы поесть, необязательно ходить в магазин, покупать продукты. Можно просто пойти в кафе или ресторан.

— И здесь многие так поступают. Зачастую жители Америки едят не дома. По разным причинам: первая и банальная — просто лень готовить. Иногда нет возможности приготовить, например, место проживания не позволяет. А еще у людей очень мало свободного времени: люди много работают, чтобы заработать на жизнь, — рассказывает он.

В стране большая и развитая сеть заведений быстрого питания, и там зачастую выгоднее питаться. Правда, и в этой нише цены растут.

— Читал тут местную статистику, что потребители с низким доходом перестают ходить в «Макдоналдс». Ранее сеть держала вполне низкие цены на продукцию, но сейчас стоимость товара выросла в два раза. По продуктовым магазинам наблюдается подобная ситуация: цены увеличиваются на все товары, — рассказывает Руслан.

Котлеты из говядины для бургеров (862 грамма) стоят 1010 рублей Источник: читатель 72.RU А за 454 грамма тилапии придется выложить 913 рублей Источник: читатель 72.RU

Филе курицы за 1 lb (454 г) стоит 595 рублей. На прилавке лежит подложка с ценой 660 рублей Источник: читатель 72.RU











Говяжий стейк (176 г) — 436 рублей. 1 lb данного продукта (454 г) стоит 1117 рублей Источник: читатель 72.RU











Сливочное масло (вы знакомы с этим брендом) — 552 рубля за 200 г Источник: читатель 72.RU А около 500 г творога стоит 270 рублей Источник: читатель 72.RU

Кусок сыра (примерно 270 г) обойдется потребителю в 750 рублей Источник: читатель 72.RU











Хлеб белый стоит 710 рублей Источник: читатель 72.RU Серый не дешевле: тоже 710 рублей Источник: читатель 72.RU

Почему так дорого? Руслан говорит, что на этот вопрос нет ответа.

— Его покупают, значит, могут себе позволить. Интересное наблюдение тут. В России, в Европе хлеб и хлебобулочные изделия ты найдешь по запаху. Здесь такого нет. Вообще огромная удача — найти нормальный хлеб, свежий хлеб. В продуктовых я покупаю багет за несколько баксов. Он в тостере хорошо поджаривается. К сожалению, здесь нет нормального хлеба. Предпочтение отдается продуктам с очень длительным сроком хранения, — рассказал он.

Йогурт — 162 рубля Источник: читатель 72.RU Литр кефира — 375 рублей. Такого же объема бутылка йогурта стоит 465 рублей Источник: читатель 72.RU

— Если говорить про мою продуктовую корзину, то в ней молоко (всегда с ним что-то можно готовить), хлеб — багет (очень тяжело найти качественный и свежий), чай черный и зеленый, яйца и творог. Беру яблоки, бананы, йогурт, огурцы, помидоры, картофель, салатную основу. В морозилке могут лежать креветки, брокколи, мороженое. В русском магазине иногда беру пельмени, — рассказывает парень. — При этом надо понимать, что в магазине ты берешь продукты, складываешь их в корзину, а на кассе к общему счету прибавляется НДС — это примерно 10% к общей стоимости дополнительно.

А теперь перейдем к овощам. На столе россиянина эти продукты занимают важнейшее место.

Менее полкилограмма картофеля стоит чуть больше 100 рублей Источник: читатель 72.RU











Цена лука — 121 рубль за полкило. По скидочной карте магазина — 100 рублей Источник: читатель 72.RU А вот морковь стоит 202 рубля. Это цена за 2 lb (около 900 г) Источник: читатель 72.RU

Любимая у россиян капуста стоит 172 рубля. Это за 454 грамма Источник: читатель 72.RU

Помидоры: один фунт (454 г) — 304 рубля Источник: читатель 72.RU Огурцы: чуть менее полкило стоит 353 рубля Источник: читатель 72.RU

Пакет нарезанного салата — 355 рублей (примерно за 400 г) Источник: читатель 72.RU











Переходим к фруктам.

А вот один банан стоит 23 цента, то есть 23 рубля Источник: читатель 72.RU











Любимые нами апельсины стоят чуть больше 220 рублей за 1 фунт (454 г) Источник: читатель 72.RU

А яблоки намного дороже: около 1 кг сочных плодов стоит более 700 рублей Источник: читатель 72.RU











80 рублей за штуку Источник: читатель 72.RU

Конечно, возникает вопрос, сколько в Америке должны зарабатывать люди, чтобы покупать продукты по этим ценам. Есть свежая статистика о минимальном размере оплаты труда в час в том или ином штате. В Калифорнии в 2024 году минималка — 16 долларов (1600 рублей). Есть исключения: например, в сфере общепита приняли решение и повысили эту планку до 20 долларов в час (2000 рублей). И это в том числе повлияло на рост цен на фастфуд.

— Еще есть статистика по штатам: сколько тратит одно домохозяйство на продукты в неделю. И эта цифра в Калифорнии, где я живу, — 298 долларов (практически 30 тысяч рублей). Я, конечно, совсем не соответствую этим показателям. По моим подсчетам, на еду в неделю уходит около 100 долларов — этого хватает, чтобы не умереть с голоду, — рассказал Руслан.

Самым дорогим штатом являются Гавайи — там недельный чек в продуктовом равен 334 долларам (33 тысячи рублей). В среднем по Америке сумма такая: 270 долларов.

Сочные гранаты. Чуть больше 250 рублей за штуку Источник: читатель 72.RU А вот и груши. За полкило этого продукта придется отдать 334 рубля Источник: читатель 72.RU

Около 1 кг мини-авокадо стоит 610 рублей Источник: читатель 72.RU











Маленькая коробочка (170 г) малины или ежевики — 405 рублей Источник: читатель 72.RU











Закончим наш обзор вином и десертом.

Полтора литра алкогольного напитка стоят 1730 рублей. Со скидкой 50% можно приобрести за 913 рублей Источник: читатель 72.RU









