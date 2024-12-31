Это вам не Швейцария. Сравнили ключевые ставки разных стран и удивились

Эксперты считают, что ставка еще может расти Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Под занавес 2024 года Эльвира Набиуллина преподнесла всем сюрприз: Центробанк не стал повышать ключевую ставку. Хотя и так было понятно — дальше некуда. За последние полтора года она подскочила с 7,5% до 21%. Теперь ключевая ставка в России балансирует между ливанской (20% с апреля 2023 года) и иранской (23% с января 2023 года).

Высокую ставку в Ливане объясняют тяжелейшей экономической ситуацией: в стране гигантская инфляция, очень высокий уровень бедности, ВВП падает (в первую очередь из-за войны с Израилем), пишет в обзоре Всемирный банк.

Экономика Ирана также переживает не лучшие времена, но самая главная проблема — это стремительно растущая инфляция. Ее-то и пытаются сдержать ключевой ставкой.

В большинстве европейских стран ключевая ставка ниже 10%. Она варьируется от 8,5% в Исландии до 0,5% в Швейцарии (одна из самых низких в мире, кстати). То есть фактически швейцарские банки раздают деньги гражданам и бизнесу почти бесплатно. Пока другие европейские страны борются с инфляцией, в Швейцарии она даже ниже, чем прогнозируется, вот власти и вынуждены понижать ключевую ставку.

В Китае ключевая ставка — 3,1 %, в США — 4,25–4,5, в Великобритании — 4,75. А самая высокая ключевая ставка на планете в Турции — 50%. Страна так и не оправилась от последствий мирового финансового кризиса 2008 года. С тех пор курс турецкой лиры рухнул к доллару почти в 30 раз! За этот же период даже по отношению к рублю лира обесценилась почти в 7 раз.

Так чего ждать от российского Центробанка в 2025 году? Мы будем двигаться к иранской и турецкой модели сверхвысоких ставок или всё же к швейцарской, где деньги доступны всем? Этот вопрос MSK1.RU задал экспертам.

«Дешевых денег не будет?»

— 2024 год подтвердил простую истину: ключевая ставка — это как грозный дирижер для всей экономики. Банки притормаживают выдачу кредитов, потребители реже заглядывают в магазины за новыми айфонами, а инвесторы начинают бояться слова «долгосрочные проекты», — говорит налоговый консультант Евгений Cивков. — Рост ключевой ставки заставляет бизнес пересчитывать каждую копейку, а население — каждую процентную ставку по кредиту.

На потребительском рынке снизится доля покупок, совершаемых по настроению. Люди чаще будут выбирать то, что «надо» вместо того, что «хочу». Еще больше снизится спрос на дорогие товары и услуги, особенно те, что покупаются в кредит, — это машины, квартиры, бытовая техника.

Конечно, говорят, что высокую ставку снизят, как только экономика «остынет». Но когда это произойдет — вопрос философский, как про жизнь на Марсе. Возможно, 2025-й станет годом экономического «похмелья», когда все начнут привыкать к идее: «Дешевых денег больше не будет».

Ключевую ставку начнут снижать не раньше июля

— Смягчение денежно-кредитной политики вряд ли возможно ранее второй половины 2025 года. При этом, скорее всего, даже ближе к концу следующего года, — прогнозирует директор инвестиционного департамента управляющей компании «РСХБ Управление Активами» Александр Присяжнюк. — Я не исключаю в случае повышения ключевой ставки и роста вслед за нею депозитных ставок (данное повышение уже отчасти заложено в текущих предложениях от банков).

Всё более проявляются признаки охлаждения потребительского спроса. Что касается кредитования, то мы уже видим достаточно серьезное охлаждение в этом секторе. Но также надо заметить, что это — по общей картине. В отдельных же сегментах и отраслях темпы кредитования могут и не снизиться.

В банках всё меньше платежеспособных клиентов

— Рост ключевой ставки — боль для всего банковского рынка. Рост ключевой ставки приводит к установлению всеми банками заградительных ставок по кредитным продуктам для розничных клиентов. По этим ставкам клиенты сами уже отказываются получать кредитные карты, активировать и использовать выданные кредитки, — делится наблюдениями директор департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк» Ольга Горюкова. — Некоторые банки сейчас еще готовы предлагать клиентам залоговые кредиты, но они становятся всё менее востребованными.

В банки стали больше приходить клиенты с повышенной и высокой долговой нагрузкой. То есть хороших, платежеспособных, клиентов становится всё меньше и меньше.

Экономику «перегрели» дешевыми кредитами и госрасходами

— Такой сильный рост ключевой ставки в 2024 году обусловлен тем, что Центробанк не ожидал такого сильного перегрева спроса в экономике, — разъясняет финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин. — Спрос в свою очередь растет не только из-за роста кредитования, но также из-за высоких бюджетных расходов.

Даже сам Центробанк не делает прогнозов по снижению ключевой ставки, всё будет зависеть от данных по инфляции. Если позитивные прогнозы сбудутся, то уже во второй половине 2025 года Центробанк может перейти к снижению ключевой ставки.

Еще одного повышения ставки бизнес не выдержит

— Выросли ставки по депозитам, но стали недоступными кредиты, стала недоступной ипотека, и, конечно же, высокая ключевая ставка снизила инвестиционную активность, — размышляет финансовый консультант, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова. — Если повышение ключевой ставки продолжится, то стоит ждать тотального снижения деловой активности. Если же будет снижение, то мы увидим наращивание деловой активности, доступность кредитов. Деньги хлынут в рынок акций и недвижимость, как только ставка пойдет вниз.

По плану на 2025 год Центробанк заложил поэтапное снижение ключевой ставки, но всё будет зависеть от показателей инфляции. Цели по инфляции на 2025 год, вполне возможно, и будут достигнуты Центробанком. Но к показателям, которые были до СВО, мы, вероятнее всего, сможем прийти только в 2026–2027 годах.