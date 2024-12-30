Доходы не успели за расходами: насколько подорожала жизнь в 2024 году и чего ждать в будущем

Аренда жилья и повседневные покупки уже становятся в тягость Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











2024 год стал для россиян испытанием, связанным с повышением стоимости жизни. В последние месяцы года большинство граждан ощутили на себе последствия роста цен на товары и услуги первой необходимости, аренду и ипотеку. Мы рассмотрим ключевые изменения и то, как они повлияли на средние доходы населения.

Рост цен на основные товары и услуги

В 2024 году уровень инфляции в России был на высоком уровне — 9,7%, по данным Минэкономразвития. Однако это не значит, что все ценники увеличились менее чем на 10%. Исходя из статистики Росстата, из овощей с начала года сильнее всего подорожал картофель, прибавив 190,55% к стоимости, далее идет репчатый лук (+146,59%), затем белокочанная капуста (+142,63%) и столовая свекла (+132,28%). Не стоит забывать о сливочном масле, за ростом стоимости которого наблюдали почти весь год. Оно подорожало на целых 135,19%.

Цифры не внушают большой радости, а это самые простые и базовые продукты . А если говорить о мясе или деликатесах, стоимость которых всегда била по кошельку? За кг говядины без кости приходится платить 800,8 рубля вместо 702,9 годом ранее. Свинина обходится в 468,8 рубля за кг (452 рубля год назад), соленая рыба — 741 рубль за 1 кг вместо 621,9 в 2023 году. Икра уже стоит 8 947,1 рубля за кг (5 974,1 рубля за кг год назад). Целые курицы, правда, немного подешевели: 214,5 рубля за кг вместо 231,9 рубля годом ранее.

Но деньги приходится тратить не только на еду. В списке одежда, коммунальные платежи, различная техника. По словам финансового консультанта, инвестора и аналитика Анны Осокиной, существенный рост цен наблюдался в сегменте непродовольственных товаров.

— Одежда и обувь подорожали на 8–15%. Это особенно стало заметно в условиях глобальной неопределенности и дороговизны логистики, — сообщила Анна Осокина в беседе с корреспондентом Городских медиа.

Ждать, что в 2025 году цены перестанут расти, не приходится. Уже в декабре и январе российские и иностранные производители бытовой техники планируют повысить стоимость своих товаров в среднем на 10%. Еще сильнее вырастет платеж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В среднем по стране платить придется на 11,9% больше. Повышение коснется холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, а также газа.

Новый платеж будет приходить и за капремонт . Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов с 2025 года. Она будет дифференцированной. Так, собственники жилых помещений в домах, где есть лифты, требующие замены, будут платить больше, чем люди, проживающие без них.

— Средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капремонта необходимо доведение тарифа до реальных показателей, — объяснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Сильнее всего покупательную способность денег снижают растущая инфляция и ключевая ставка. Последний показатель достиг рекордных 21%, из-за чего снизилась доступность кредитов, а также замедлилось развитие экономики.

— Некоторые предприятия могут выйти из бизнеса из-за усложнения условий кредитования, что приведет к сокращению предложения и повышению цен на их продукцию. Возможно, они будут вынуждены включить процентные платежи в себестоимость продукции, чтобы остаться на плаву, в итоге продукты станут дороже. Увеличится и стоимость импортных товаров из-за сложности платежей за импорт через цепочку контрагентов, которая иногда включает более двух-трех сторон, а также из-за ослабления курса рубля, — пояснил в беседе с корреспондентом Никита Макаров, магистр экономики, финансовый обозреватель.

Аренда и стоимость жилья

Рынок аренды жилья также не остался в стороне от изменений. В 2024 году съем жилья в крупных российских городах стал дороже в среднем на 14%, сообщили аналитики ДОМ.РФ.

В Москве стоимость аренды подскочила на 24%, теперь снять там однокомнатную квартиру стоит 60–70 тысяч рублей, что является значительным ударом по бюджету семей, рассказала Осокина. При этом ценники в хороших районах с транспортом доступностью могут быть выше на 20 тысяч и более. В регионах подорожание составило от 10 до 25%, в зависимости от местности, утверждает аналитик.

— Рост цен на аренду жилья связан с повышением спроса на квартиры и снижением доступного жилья, — заявила Осокина.

Ипотека и кредитование

Многие опрошенные эксперты уверены, что к росту цен на аренду привела невозможность взять собственное жилье в ипотеку. Всё дело в том, что кредитование стало очень затратным из-за рекордной ключевой ставки, которую Центральный банк России неоднократно поднимал для борьбы с инфляцией. Если в начале года ипотеку можно было взять под 8%, то к концу года рыночные ставки перевалили за 20%, а то и 30%. В такой ситуации спасают только льготные программы — «Семейная», «IT-ипотека», «Арктическая», и «Дальневосточная», но их условия подходят далеко не всем. В потребительских, автокредитах и других программах и вовсе нет возможности сэкономить на процентной ставке.

Высокие платежи и переплату позволить себе может далеко не каждый. По данным Росстата, средняя зарплата в России — около 85 тысяч рублей. С таким заработком за квартиру, которая стоит 5 млн рублей, придется отдавать 60–70% всего бюджета. Остается лишь ждать снижения цен, а будет ли оно, мы рассказали в отдельном материале.

Соотношение с доходами населения

Доходов россиян становится недостаточно, чтобы покрыть всё увеличивающиеся расходы.

— Средний доход на душу населения на конец 2024 года составил около 45–55 тысяч рублей. В условиях растущих цен на товары первой необходимости, жилье и коммунальные услуги многие россияне начали ощущать острую нехватку финансовых средств, — говорит Осокина.

За десять месяцев 2024 года среднее зарплатное предложение в вакансиях России выросло на 24,5% — с 69 710 рублей в январе до 86 822 рублей в октябре, сообщила генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. Но статистика не отражает реальных доходов россиян, уверена эксперт.

Подъем цен на товары первой необходимости, аренду жилья и ипотеку в условиях незаметного роста доходов создает серьезные финансовые трудности для населения. По словам Осокиной, для более чем 30% граждан уровень доходов не позволяет покрыть базовые нужды. Особенно остро проблема стоит для пенсионеров и работников с низкой заработной платой.

Средние доходы граждан, по данным Росстата, увеличились только на 3–5%. Это создает дисбаланс между ростом цен и возможностями населения, утверждает старший преподаватель кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Галина Платунина.