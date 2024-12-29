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Экономика Кризис-2024 Зависимость от Китая уже пугает. В 2025 году импортные товары подорожают и их станет меньше

Зависимость от Китая уже пугает. В 2025 году импортные товары подорожают и их станет меньше

Эксперты — о проблемах с платежами и логистикой и санкциях США

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2 комментария

На китайских рынках всегда аншлаг и всегда распродажи, но всё может измениться

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Показатели внешней торговли России в уходящем году метались, как кривая на кардиограмме. Особенно это заметно на примере Китая. Если в сентябре и октябре темпы китайского импорта были рекордными с начала года (плюс 16,7 и 24,4%, соответственно, по данным Государственного таможенного комитета Китая), то в ноябре, наоборот, было падение (минус 3,9%).

В целом же товарооборот между Китаем и Россией в январе — ноябре 2024 года увеличился на 2,1%, составив почти $ 223 млрд. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что по итогам года будет $ 240 млрд.

В случае с Турцией Россия за неполный год (январь — октябрь) оказалась лишь на втором месте по объему экспорта, уступив Китаю. А вот турецкий импорт в Россию за 10 месяцев составил всего $ 7 млрд. Даже если по итогам года будет $ 10 млрд, это всё равно на порядок меньше, чем импорт из Китая. Выходит, турецкие «импортные ворота» работают слабее.

Еще уже «эмиратские ворота»: по данным Минэкономики ОАЭ, экспорт и реэкспорт из страны в Россию в 2023 году составил порядка $ 5 млрд. И это без учета нефти и нефтепродуктов. Для сравнения: в пандемийный 2020 год нефтяной экспорт из ОАЭ в Россию составлял $ 0,6 млн, а в 2021 году — менее $ 1,5 млн. Точных данных за 2024 год еще нет, но в любом случае цифры явно не превысят турецкие.

Китай, Турция и ОАЭ — три главные страны дальнего зарубежья, которые обеспечивают почти весь ассортимент товаров в России. Российская таможня с 2022 года не публикует официальные данные внешней торговли, так что оценить мощь других «ворот» (скажем, Индии или Ирана) сложно. В любом случае Китай, Турция и ОАЭ — главные мишени для вторичных западных санкций, призванных подорвать внешнюю торговлю.

Как будут складываться внешнеторговые отношения России с дружественными странами в 2025 году? Этот вопрос MSK1.RU задала экспертам. И их мнения сильно разделились.

«Ограничение китайского экспорта в США выгодно России»

 Есть ли реальный риск того, что из-за новых американских санкций импорт из Китая в будущем году просто встанет?

— Для многих китайских компаний в основе их довольно сдержанной экспортной политики лежит опасение, если вовсе не страх, оказаться под действием вторичных санкций со стороны американского Минфина, — говорит Ринат Резванов из АНО «Устойчивое развитие». — И это хорошо видно по китайскому автопрому.

С одной стороны, Китай начиная с 2022 года мощно заместил российский рынок дорожной и строительной техники. Но что касается легковых авто, то вскоре обозначилась проблема с проведением платежей за поставки. Причем всё это на фоне постоянно растущего спроса со стороны отечественного потребителя. Однако те же китайские банки не спешат проводить транзакции именно из-за ужесточения вторичных санкций.

 А они, похоже, будут расширяться, о чем уже заявил Трамп.

— Будут, но пока что же, судя по заявлениям нового президента США, он скорее нацелен на ограничение китайского экспорта. А это как раз и дает российскому потребителю шанс увидеть больше китайских товаров в следующем году.

 То есть вместо американских рынков они выберут российские?

— Ну вот я приведу пример бренда китайских электромобилей Zeekr. До последнего времени этот премиальный бренд даже в Москве нельзя было приобрести через официальное представительство, только «в серую». На помощь российскому потребителю оперативно пришло Торговое представительство США, в сентябре этого года повысившее пошлины на китайские электромобили с 25 до 100%. Надо ли говорить, что Zeekr теперь уже открыто присутствует на российском рынке.

Будем искать финансовые организации третьих стран

 Импорт из Китая после вторичных санкций осенью стал снижаться. Где искать альтернативу в будущем году?

— Не всегда можно найти альтернативу китайским товарам, учитывая соотношение цены и качества. Активно предлагают конкурентоспособные товары индийский и турецкий рынки, которые активно продвигают свое производство, — говорит директор по логистике группы ЕТЕ (международный экспедитор и официальный таможенный представитель) Евгений Школьный.

 Банки дружественных стран, в том числе ОАЭ, стали замедлять проводки денег из России. Некоторые вообще остановили. Как платить за импорт будем?

— По опыту скажу, что сегодня вопрос финансовой логистики — один из самых важных для импортеров. Многие готовы покупать логистику выше рынка. Но при условии небольшого процента комиссии и высокой скорости трансграничных расчетов. Платежные агенты предлагают различные варианты оплаты в зависимости от нюансов товара и поставщика, в том числе через финансовые организации третьих стран.

Готовимся к удорожанию импорта, особенно из Китая

 Китай импортирует в Россию товаров почти в 13 раз больше, чем Турция, и в 20 раз больше, чем ОАЭ. Чем опасна такая зависимость?

— Фактически наша страна оказалась замкнута на Китай, и Китай сейчас начинает диктовать свои условия, в том числе по стоимости товаров и качеству, — объясняет Максим Дорофеев, создатель и автор проекта «Белая доставка из Китая». — Если кратко, то основные проблемы, которые были в 2024 году в области импортной логистики, сводятся к двум вещам: это сложность с платежами в Китай и, как следствие, удорожание платежей. Вторая проблема — сложность с наличием порожних платформ и контейнеров для отгрузки из Китая в Россию и удорожание логистики.

 Платежи будут еще сложнее?

— Да, конечно, в следующем году будут продолжаться проблемы с платежами. Есть риск введения вторичных санкций на китайские банки и китайские компании. Если это произойдет, то производители из Китая начнут просто бояться отгружать товары в Россию. Это приведет к снижению импорта или перенаправлению потоков через другие страны, что увеличит стоимость товаров.

По большому счету сейчас нет альтернативы Китаю, потому что если раньше большая часть товаров шла из Европы, то сейчас все объемы забрал на себя Китай.

— Ну а Индия, например, может эти потоки перехватить?

— Индия во многом отстает от Китая на 10 лет и более, и у Индии есть своя специфика. Она не настолько ориентирована на внешнюю торговлю. Возможно, другие страны Юго-Восточной Азии будут частично замещать китайские объемы, но на это сильно рассчитывать не приходится.

 В общем, готовимся к подорожанию импорта очередному?

— Ну да, стоимость китайских товаров — и вообще всех импортных товаров — будет расти. Сложности с расчетами останутся, это приведет к добавлению дополнительных посредников в цепочке платежей, чтобы убрать российский след, и это приведет к однозначному удорожанию китайских товаров в России.

ПО ТЕМЕ
Импорт из Китая Импорт автомобилей Логистика Санкции против России Подорожание импорта Дефицит Кризис-2024
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Чего пугаться-то? Сверхдержавы в мире всего две: США и Китай. Остальные лавируют между ними в поисках своей выгоды. И только руководство несколькких экономически отсталых стран рассказывает населению о своем "особом пути" и "многополярности" :((((
Гость
1 минута
Для недорогих россиян - скрепы, грамоты, цифровые рубли, духовные ценности их хвататит на всех для масквичей и дотационых дон донов валюта, мерседесы, золото и бэзбэдная жизнь
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