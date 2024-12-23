В Ярославской области вырастет плата за вывоз мусора

В Ярослаской области вырастет плата за вывоз мусора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярослаской области с 1 июля 2025 года поднимется плата за вывоз мусора. Об этом 23 декабря сообщили в Министерстве тарифного регулирования региона.

— Решением правления от 16 декабря для ООО «Хартия» установлены тарифы с ростом на 12,87%, что не превышает предельный индекс роста платы граждан в размере 15%, — отметили в министерстве.

Для жителей многоквартирных домов плата за вывоз мусора во втором полугодии 2025 года составит 132,4 рубля с человека в месяц, для индивидуальных жилых домов — 135,17 рубля с человека в месяц. В настоящее время тарифы составляют 117,3 рубля и 119,76 рубля соответственно.

В предыдущий раз тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области повышали с 1 июля 2024 года.

Напомним, также в Ярославской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на электричество для населения. Причем цена за свет будет отличаться в зависимости от объема потребленной электроэнергии — чем он больше, тем тариф будет выше.