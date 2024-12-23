В Ярославской области вырастет плата за вывоз мусора

В Ярослаской области с 1 июля 2025 года поднимется плата за вывоз мусора. Об этом 23 декабря сообщили в Министерстве тарифного регулирования региона.
— Решением правления от 16 декабря для ООО «Хартия» установлены тарифы с ростом на 12,87%, что не превышает предельный индекс роста платы граждан в размере 15%, — отметили в министерстве.
Для жителей многоквартирных домов плата за вывоз мусора во втором полугодии 2025 года составит 132,4 рубля с человека в месяц, для индивидуальных жилых домов — 135,17 рубля с человека в месяц. В настоящее время тарифы составляют 117,3 рубля и 119,76 рубля соответственно.
В предыдущий раз тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области повышали с 1 июля 2024 года.
Напомним, также в Ярославской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на электричество для населения. Причем цена за свет будет отличаться в зависимости от объема потребленной электроэнергии — чем он больше, тем тариф будет выше.
В целом, как отметили в правительстве региона, повышение платы жителей за коммунальные услуги в 2025 году составит в пределах 15–17,1% в зависимости от того, какие компании предоставляют услуги населению. При этом если расходы граждан на оплату жилья и коммунальных услуг превысят 22% от совокупного дохода всех членов семьи, то люди могут рассчитывать на субсидию. Для ее получения нужно обратиться в единые центры социальных выплат своих районов.