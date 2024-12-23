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Экономика В Ярославской области вырастет плата за вывоз мусора

В Ярославской области вырастет плата за вывоз мусора

Повышение тарифа произойдет с 1 июля 2025 года

2 084
13 комментариев

В Ярослаской области вырастет плата за вывоз мусора

Источник:

В Ярослаской области с 1 июля 2025 года поднимется плата за вывоз мусора. Об этом 23 декабря сообщили в Министерстве тарифного регулирования региона.

— Решением правления от 16 декабря для ООО «Хартия» установлены тарифы с ростом на 12,87%, что не превышает предельный индекс роста платы граждан в размере 15%, — отметили в министерстве.

Для жителей многоквартирных домов плата за вывоз мусора во втором полугодии 2025 года составит 132,4 рубля с человека в месяц, для индивидуальных жилых домов — 135,17 рубля с человека в месяц. В настоящее время тарифы составляют 117,3 рубля и 119,76 рубля соответственно.

В предыдущий раз тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области повышали с 1 июля 2024 года.

Напомним, также в Ярославской области с 1 июля 2025 года вырастут тарифы на электричество для населения. Причем цена за свет будет отличаться в зависимости от объема потребленной электроэнергии — чем он больше, тем тариф будет выше.

В целом, как отметили в правительстве региона, повышение платы жителей за коммунальные услуги в 2025 году составит в пределах 15–17,1% в зависимости от того, какие компании предоставляют услуги населению. При этом если расходы граждан на оплату жилья и коммунальных услуг превысят 22% от совокупного дохода всех членов семьи, то люди могут рассчитывать на субсидию. Для ее получения нужно обратиться в единые центры социальных выплат своих районов.

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Тарифы Коммунальные платежи Вывоз мусора Хартия Повышение платы
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Комментарии
13
-Митрич-
2 часа
Зато в Абхазию электричество бесплатно поставлем, браво!
Гость
3 часа
Заводы по переработке не построили, а деньги дерут как хотят.
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