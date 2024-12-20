НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -4

2 м/c,

южн.

 739мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Как записаться на каток
Столбы света над Волгой
Воткнут семиэтажку во дворе?
Платная парковка
Выиграл полмиллиона в лотерею
Новая льгота для пассажиров
Зарядят ледяные дожди
Грядет масштабная застройка
Долгожительница добилась медпомощи
Что дарить на Новый год
Экономика Центробанк провел новое заседание, чтобы решить будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

Центробанк провел новое заседание, чтобы решить будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

Эксперты предполагали, что ставку либо сохранят на текущем уровне, либо повысят

390
2 комментария

Эльвира Набиуллина вместе с советом директоров ЦБ не стала повышать ключевую ставку

Источник:

В России всю неделю обсуждали ключевую ставку в преддверии нового заседания совета директоров Банка России. Этот вопрос очень волновал россиян, и они, пользуясь случаем, поинтересовались об этом даже у президента России Владимира Путина в ходе «Итогов года». Глава государства понадеялся, что решение Центробанка по ключевой ставке станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Тем временем регулятор наконец принял решение по этому вопросу.

— Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых, — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий «формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос». Годовая инфляция тем временем увеличилась до 9,5%.

В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до рекордных в новейшей истории 21%. Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин, предполагал, что в конце года ЦБ увеличит этот показатель до 23%. По мнению экономиста, причина повышения ключевой ставки кроется в колоссальных выплатах, которые идут из бюджета. Пока они не прекратятся, инфляционное давление на экономику продолжится.

В начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что для достижения цели по инфляции в 4% понадобится весь 2025 год и часть 2026 года. Тогда она подчеркнула, что инфляция пока будет оставаться на высоком уровне, а ключевую ставку может ждать новое повышение.

ПО ТЕМЕ
Эльвира Набиуллина Ключевая ставка Экономика Центробанк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Это было ожидаемо. Эльвира Набиуллина не выдержала оказываемого на неё Чемизовым и иже с ним давления и ставку повышать не стала. Пока не стала. Взяла временной лаг. Сейчас к новому год инфляция хорошенько разгонится и где то в середине января ЦБ спокойно на "экстренном заседании" со словами "а я же говорила" повысит ставку на 4...5%.
Гость
1 час
Что ж ты фраер сдал назад.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление