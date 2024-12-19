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Экономика Итоги с Путиным «Она будет отвечать требованиям сегодняшнего дня»: Путин высказался о ключевой ставке

«Она будет отвечать требованиям сегодняшнего дня»: Путин высказался о ключевой ставке

Президент поделился, в каком банке держит свои денежные вклады

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Путин надеется, что решение по ключевой ставке станет взвешенным

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В Гостином дворе в Москве продолжаются Итоги года с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Президент предсказал будущее ключевой ставки.

–Набиуллина не говорит мне о том, какая будет ставка. Она наверное этого сама пока не знает, потому что Центробанк обсуждает это на совете директоров на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение, — отметил президент.

Путин предсказал будущее ключевой ставки

Источник:

Путин надеется, что решение по ключевой ставке станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

Президент поделился, что изначально у него был вклад в Сбербанке. Однако когда Банк России был поставлен под санкции, он демонстративно перевел туда свои средства и туда же перечисляют зарплату.

Президент рассказал, в каком банке держит свои денежные вклады

Источник:

В эту пятницу состоится очередное заседание Центрального банка. На нем регулятор будет решать судьбу ключевой ставки. Предполагается, что ЦБ увеличит этот показатель до 23%. На данный момент ключевая ставка зафиксирована на уровне 21%. Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин заявил, что причина повышения ключевой ставки кроется в колоссальных выплатах, которые идут из бюджета. И пока эти выплаты не прекратятся, инфляционное давление на экономику продолжится.

ПО ТЕМЕ
Путин Ключевая ставка Центробанк. ключевая ставка Экономика
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