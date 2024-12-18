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Экономика Кризис-2024 Что сделает Центробанк с ключевой ставкой. Прогноз экономиста — видео

Что сделает Центробанк с ключевой ставкой. Прогноз экономиста — видео

Эксперт объяснил, почему ЦБ не может справиться с инфляцией

123
3 комментария

В этом видео экономист рассказывает, что будет с ключевой ставкой

Источник:

В эту пятницу состоится очередное заседание Центрального банка. На нем регулятор будет решать судьбу ключевой ставки. Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ, предполагает, что ЦБ увеличит этот показатель до 23%. Его комментарий смотрите в видео выше.

— Вся фишка в том, что причины инфляции кроются не в денежно-кредитной политике, а в бюджетной. Банк России, конечно, повышает ключевую ставку, а причина-то кроется в колоссальных выплатах, которые идут из бюджета. И пока эти колоссальные выплаты не прекратятся, инфляционное давление на экономику будет, — говорит экономист.

Ранее у наших коллег из 72.RU выходил большой разбор с экспертами по поводу предстоящего заседания ЦБ. Они объяснили, что будет с ключевой ставкой, и как очередное повышение, если оно все-таки произойдет, отразится на обычных людях. Также экономисты ответили на вопрос, почему действия Центрального банка не помогают справиться с инфляцией.

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Центральный банк ЦБ Ключевая ставка Банк России
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Комментарии
3
Гость
24 минуты
Накопления недорогих россиян обнулят согласно плану и/или заморозят? Люди простые люди просили умоляли об этом? 1буханка это 1кг денег в братской Зимбабве а власть любим опыт и опыты
Гость
18 минут
Лучший способ сохранить свои деньги это купить билеты Хосударевых лотерей у братьев🤣 Миллиарды отдают честно честно
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