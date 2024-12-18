Что сделает Центробанк с ключевой ставкой. Прогноз экономиста — видео

В этом видео экономист рассказывает, что будет с ключевой ставкой Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

В эту пятницу состоится очередное заседание Центрального банка. На нем регулятор будет решать судьбу ключевой ставки. Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ, предполагает, что ЦБ увеличит этот показатель до 23%. Его комментарий смотрите в видео выше.

— Вся фишка в том, что причины инфляции кроются не в денежно-кредитной политике, а в бюджетной. Банк России, конечно, повышает ключевую ставку, а причина-то кроется в колоссальных выплатах, которые идут из бюджета. И пока эти колоссальные выплаты не прекратятся, инфляционное давление на экономику будет, — говорит экономист.