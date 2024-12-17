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Экономика Кризис-2024 Достигнет ли пика? Что сделает Центральный банк с ключевой ставкой в эту пятницу — прогноз

Достигнет ли пика? Что сделает Центральный банк с ключевой ставкой в эту пятницу — прогноз

Пытаемся понять, почему ЦБ не может остановить инфляцию и как решение регулятора скажется на людях

76
1 комментарий

Опрошенные эксперты уверены, что ЦБ повысит ключевую ставку до 23%

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Центральный банк на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря, в очередной раз поднимет ключевую ставку. В этом уверены все опрошенные эксперты. И даже сходятся во мнении, какого показателя достигнет ставка. Подробности — у наших коллег из 72.RU.

Почему Центральный банк повысит ключевую ставку и почему не может побороть инфляцию?

В «БКС Мир инвестиций» ожидают повышение ключевой ставки до 23%. Однако эффективность такого шага, по их мнению, минимальна. Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», обращает внимание, что кредитование населения уже сильно сократилось, в ипотеке остается только льготная часть. Также он отмечает, что портфель кредита наличными сократился по итогам октября. Федоров добавляет, что корпоративный кредит снижается не так активно из-за возможности компаний брать займы на фоне пока еще сохраняющейся высокой выручки. Также, по его словам, компании предпочитают или не могут заводить валютную выручку и финансируют рублевые обязательства за счет кредита.

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— На наш взгляд, применение регуляторных мер было бы более точечно и эффективно в части ограничения корпоративного кредитования. Регулятор движется в этом направлении, однако процесс идет не так быстро, как бы этого хотелось. А пока инфляция высокая, инфляционные ожидания продолжают расти и Банк России продолжает повышать ставку, — добавил экономист.

Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ, прогнозирует в декабре повышение ключевой ставки на 200 базисных пунктов — до 23%.

— Основание для повышения — усиление инфляции, которая превысила недавно обновленный прогноз ЦБ (на конец года — 8–8,5%). На текущий момент фактический инфляционный тренд уже сместился в район 9–9,5% на конец текущего года. Таким образом, для возврата инфляции к озвученной ЦБ цели (4% в первой половине 2026 года) потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, — объясняет он.

В «Совкомбанке» тоже ожидают повышение ключевой ставки до 23%.

— В базовом сценарии мы считаем, что ставка 23% будет пиком в этом цикле. Мы уже видим серьезное замедление розничного кредитования и первые признаки замедления корпоративного кредитования, — говорит Михаил Васильев, главный аналитик банка.

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара» отмечает, что в ноябре инфляция резко ускорилась до 1,43% (0,75% в октябре, 0,48% в сентябре, 0,20% в августе) — максимальный месячный уровень за 2,5 года.

— В условиях резкого ускорения инфляции в ноябре — декабре мы ожидаем повышения ставки до 23% в декабре, — добавил он.

Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор, в беседе с корреспондентом 72.RU тоже предполагает, что ставку поднимут до 23%. Причины инфляции, по его словам, кроются не в денежно-кредитной политике, а в бюджетной — больших вливаниях денег.

Собеседник говорит, что население в этом году принесло в банки около восьми триллионов рублей. Как говорит Марамыгин, «банковский сектор всосал с рынка лишнюю ликвидность». При этом, отмечает собеседник, кредитование юрлиц продолжает расти. Ставки по корпоративным кредитам подходят к 40%, но бизнесменов это не останавливает. Предприниматели берут дорогие займы, а затем все издержки включают в себестоимость. И тем самым цены всё равно растут.

— С одной стороны, Банк России как бы проводит антиинфляционную политику, но в сочетании с другими факторами это проинфляционная политика. Ситуация очень неоднозначная. После 17% повышать ключевую ставку было бессмысленно. Потому что реально инфляцию она не останавливает, а больше провоцирует, — говорит профессор.

Среди мер, которые мог бы ввести Центральный банк, Марамыгин отмечает следующие: запретить банкам выдачу льготных кредитов, беззалогового кредитования и ряд других ограничений.

— Конечно, они тоже будут не очень эффективны. Я это прекрасно понимаю. Пока не прекратятся колоссальные бюджетные вливания денег в экономику, ни один инструмент антиинфляционного регулирования не будет эффективным. Просто у количественных ограничений отрицательных последствий меньше, чем у поднятия ключевой ставки, — объясняет собеседник.

По его предположению, если решение о повышении ключевой ставки все-таки примет ЦБ, банки в очередной раз поднимут на 1–2% депозитную ставку. Марамыгин говорит, что это еще 1–2 триллиона рублей «высосет с рынка».

— Определенное ограничение на рост цен — это будет воздействовать. Вопрос в другом, что юрлица продолжают набирать кредиты и они совершенно объективным способом вынуждены будут всё равно поднять цены. Даже не просто потому, что комплектующие подорожали, а просто потому, что у них издержки выросли. [Будет] ползучее, постепенное повышение цен практически на всё, — добавил Максим Марамыгин.

Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм», в беседе с корреспондентом 72.RU тоже уверен, что ставку поднимут, вопрос только, на сколько именно. Оптимистичным прогнозом он называет значение в 22%, «прагматичной историей» и реальным вариантом — 23%, а пессимистичным — 25%.

— [Почему ЦБ не справляется с инфляцией?] Потому что, во-первых, по кругу растут расходы. Когда повышается ставка, повышается стоимость кредитов. Если повышается стоимость кредитов, значит, нужно каким-то образом эти деньги отбивать. Кроме как повышать стоимость продукции, вариантов по большому счету нет. Только если не как-то жестко резать косты в плане качества продукта, количества — шринкфляция. И с этим явлением мы уже столкнулись. Очень много продуктов продаются в меньшей упаковке, чем это было раньше. Вместо 500 грамм 450 и так далее, — объяснил он.

По его словам, сокращать рабочую силу тоже не получается: есть риск не найти сотрудников на освободившееся место. Следовательно, продолжает собеседник, из-за ставки растет инфляция. Также на последнее влияет курс валюты — от импорта остается большая зависимость. И отсутствие рабочей силы тоже бьет по инфляции, потому что возросшие затраты на персонал приходится как-то отбивать.

— Что это [возможное повышение ключевой ставки] будет значить для людей? Да по большому счету ничего. Потому что кредиты, можно сказать, недоступны; ипотека — это история для богатых теперь. Вклады людям приносят достаточно неплохие дивиденды, но все тоже видят, как пляшет курс валют, и есть вероятность, что банкам придется повышать ставки по вкладам сильно выше 25% — это будет 26–27%, чтобы привлечь капитал. Потому что есть опасения, что достаточно большая часть даже накоплений из текущих вкладов уйдет в валюту, — пояснил он.

Что будет дальше?

По словам Попова, так как нет уверенности в том, что текущий инфляционный импульс не получит развития, Банк России может сохранить жесткий сигнал. А именно допустить возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании, которое состоится в феврале следующего года.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают снижение ключевой ставки до 13% к концу следующего года на фоне замедления экономического роста до околонулевых значений из-за сокращений кредитного импульса и сбалансированного бюджета следующего года.

— Инфляция замедлится до 5,2% на фоне замедления экономической активности. При этом рост тарифов и достаточно высокие сбережения населения будут значимыми проинфляционными факторами, мешающими быстрому достижению цели Банка России по инфляции. По году ожидаем рост ВВП около 4%. Говорить о материальном росте ВВП в следующем году при текущей ставке сложно. Мы ожидаем околонулевой рост экономики по итогам 2025 года, — отмечает Федоров.

В «Совкомбанке» ожидают снижение ключевой ставки до 21% к концу 2025 года.

Кричевский предполагает, что как минимум до второй половины следующего года Центральный банк не будет понижать ключевую ставку.

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Центральный банк Ключевая ставка ЦБ Инфляция
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Комментарии
1
Гость
1 минута
На 2% повышать не стоит. Люди уже привыкли и приспособились к такому повышению. Следует либо резко повысить на 3...5% чтобы вызвать шок. Либо вообще не повышать. Всё равно особо толку нет.
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