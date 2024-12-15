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Экономика Кризис-2024 Кто выиграл, а кто проиграл? Экономисты рассказали, действительно ли в России растут зарплаты — видео

Кто выиграл, а кто проиграл? Экономисты рассказали, действительно ли в России растут зарплаты — видео

Как обычно бывает в таких ситуациях, имеется ряд подводных камней и нюансов

317
3 комментария

В этом видео экономисты рассуждают о ситуации с зарплатами в России

Источник:

У россиян растут зарплаты. Об этом говорит различная статистика, исследования экспертов и представители власти. Но действительно ли это происходит, в каких сферах, есть ли проигравшие, узнали у экономистов. Их мнение смотрите в нашем видео.

— В оборонке в 2023 году вдвое примерно увеличились заработные платы. Поэтому доходы граждан за счет зарплаты увеличились примерно у трети россиян. Бенефициарами СВО являются порядка 30, а может быть, 40 миллионов человек в России. Их благосостояние действительно стало лучше. И стало в некоторых случаях в разы лучше, — говорит Константин Селянин, экономист.

Он добавил, что в гражданском секторе тоже есть рост зарплат, но не такой большой.

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Комментарии
3
MORFIN
3 часа
Никто не зарабатывает, все работают за копейки. Правительство печатает деньги. Цена на ипотеку 30%. Машины не производим. Масло дорожает. Добро пожаловать в светлое будущее.
MORFIN
2 часа
как государство отжало у сограждан акции и фонды, пять с половиной+ млн. российских инвесторов три горда не могут получить доступ к своим активам, акции иностранные, фонды российские, от: Сбера, ВТБ, Альфы, Тинька, ФИнекс, просто кинули огромное кол-во людей и еще пенсии вдогонку
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