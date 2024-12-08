НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

южн.

 763мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Пробка из фур на трассе. Видео
Кто строит новую Россию
Дешевые рейсы из Ярославля
Вырастет плата за свет
Как изменят Стрелку
Проект третьего моста
Чем опасна микоплазменная пневмония
Какие дворы отремонтируют в 2025-м
Без елки на Новый год
Дорога-решето
Экономика Кризис-2024 С чем останемся на Новый год? Китайские банки и экспортеры снова отказываются работать с Россией

С чем останемся на Новый год? Китайские банки и экспортеры снова отказываются работать с Россией

Под удар попали крупные компании и финансовые учреждения, а заодно каждый из нас

547
17 комментариев

Без китайских товаров российскую торговлю представить невозможно

Источник:

С 1 декабря вступил в силу новый список товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю, который значительно ограничивает экспорт из Китая в Россию. Это решение касается широкой номенклатуры товаров, включая электронику, изделия, связанные с металлами, газами и минералами, от станков до посуды. Поставщики сообщают о значительных трудностях в осуществлении операций. Подробности — в материале MSK1.RU.

Торговля не остановится?

Новый перечень состоит из 10 категорий продукции, но в каждой категории содержатся тысячи наименований, что делает контроль за экспортом крайне сложным. Для отправки таких товаров теперь требуются специальная лицензия и информация о конечном получателе, что создает дополнительные барьеры для российских импортеров. Усиленный контроль может вскрыть каналы закупок санкционной продукции через третьи страны.

Как видно, российские импортеры и производители сталкиваются со всё новыми вызовами. Только ведь на днях подложили мину и китайские банки: они наотрез отказываются от работы с российскими компаниями, попавшими под новые санкции США. В санкционный список, напомним, добавилось более полусотни организаций, включая крупнейшие госбанки — «Газпромбанк» и «Дом.РФ». Теперь фактически из крупных госбанков России не под санкциями остается лишь один — это «Россельхозбанк».

Одним из первых банков, который начал блокировать платежи из нового санкционного списка, стал Bank of China. Этот банк рассылает предупреждения о прекращении приема средств от российских подсанкционных кредитных организаций.

Сложности с платежами напрямую влияют на импорт из Китая: невозможность оплатить товары может привести к сбоям в их поставках. Правда, даже если вы оплатили, не факт, что товар доедет: может включиться и экспортный контроль.

— Открытое сотрудничество с российскими компаниями, попавшими под санкции США, влечет за собой вторичные санкции уже в отношении самих китайских банков. Для Китая негативный эффект таких санкций будет гораздо выше потенциальных выгод от сотрудничества с российскими компаниями, — объясняет финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital. — Но региональные банки Китая продолжают сотрудничество с небольшими банками России, которые не попали под санкции. Взаиморасчеты с Китаем за экспорт и импорт будут продолжаться через эти банки, а также через компании-прокладки из третьих стран и другие каналы, в том числе криптовалюту. Таким образом, существенного влияния на международную торговлю России, а, следовательно, на ее экономику эта ситуация не окажет.

Просто снова вырастут цены

— Все новые санкции приводят к увеличению стоимости транзакций, а это дополнительные затраты для бизнеса и, как следствие, увеличение цен, — говорит MSK1.RU профессор РЭУ им Плеханова Юрий Ляндау. — Кроме того, это еще и увеличение сроков для бизнеса, так как на решение проблем с оплатой и логистикой требуется определенное время. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо создание альтернативной финансовой системы, которая будет отвязана от доллара США.

Не видит причин для полной остановки торговли с Китаем и управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов. А вот цены, конечно, вырастут.

— Расчеты по большинству сделок с китайскими контрагентами и так производились с участием третьих лиц — платежных агентов, взаимозачетов через импортно-экспортные потоки, бартерные сделки, — говорит Светлов. — Но главным недостатком любых альтернативных схем является их ограниченная емкость, дополнительные комиссионные, конверсионные и банковские расходы, длительные сроки исполнения платежа и отсутствие уверенных гарантий в исполнении.

— То есть стоимость таких «обходных путей» просто заложат в стоимость китайских товаров?

— Конечно, произойдет повышение расходов на исполнение внешнеэкономических сделок, а значит, и на увеличение стоимости товаров. Есть и еще один нюанс. С точки зрения государственных регуляторов, прозрачность сделок снизится, а это приведет к усилению таможенного контроля и администрирования. И, в конечном счете, к доначислению таможенных платежей в рамках постконтрольных мероприятий, и это также отразится в стоимости товаров.

ПО ТЕМЕ
Китайская валюта Китайские товары Рост цен Санкции Кризис
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Инженер1
3 часа
Ха-ха-ха! С очередным повышеньицем цен!
poschehon
2 часа
Я не могу понять одного: допустим ПАО Газпромбанк попал под санкции, китайские банки с ним работать не хотят. Почему нельзя открыть, допустим, АО Банкпром с другим составом учредителей (который отличается от газпромбанка, т к. под санкции попадают и учредители), в реквизитах договоров поставки указать этот банк и проводить оплату через этот банк?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление