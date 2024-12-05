Россияне разбогатели на криптовалюте почти в два раза за месяц: стоимость биткоина побила исторический рекорд — чего ждать дальше

Биткоин ждет новый стимул для роста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стоимость биткоина достигла рекордного значения, превысив 100 тысяч долларов, по данным биржи Binance. Расскажем о причинах взлета и проанализируем, стоит ли вкладываться сейчас, надеясь на дальнейший рост.

Биткоин — это самая дорогая цифровая валюта. Соответственно физически этих денег не существует. Есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Это назыаается блокчейнами. Они хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах, которые заняты биткоинами.

В сентябре стоимость данной криптовалюты едва превышала 52 тысяч долларов. Традиционно крипта укрепляется в октябре, но этот раз стал исключением. Так произошло на фоне обострения военных конфликтов, ведь биткоин очень волатилен и всегда реагирует на негативные геополитические события.

Резкий взлет начался в ноябре после выборов в США, где победил республиканец Дональд Трамп. На фоне этой новости стоимость биткоина на криптобирже Finance подскочила на 9,3%, пишет «Фонтанка».

За месяц валюта доросла до 103,3 тысяч долларов , почти не показывая снижения. Рост за несколько недель составил почти 40 тысяч долларов.

Дональд Трамп сделал поддержку криптобизнеса частью предвыборной риторики. В мае его команда официально начала принимать пожертвования в криптовалюте, а в сентябре республиканец публично угостил своих сторонников бургерами и оплатил покупку криптовалютой. По оценкам аналитиков, текущий рост биткоина происходит на ожиданиях, что избранный президент США будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткоина.

Что пообещал сделать Трамп: поддержать майнинг и стимулировать крипторынок;

создать в США стратегический резерв биткоинов;

уволить Гэри Генслера с поста главы SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США);

сделать Штаты «криптостолицей планеты».

В самом начале своего срока Генслер столкнулся с ростом недоверия к традиционным финансам и госструктурам на фоне пострадавшей от пандемии экономики. При нем комиссия подала несколько крупных исков против криптокомпаний. Также он призывал конгресс к сотрудничеству в создании законодательной базы для кримптобирж. Помимо применения существующих нормативов, Генслер стремился расширить полномочия SEC на рынке цифровых активов, чем в очередной раз вызвал негодование крипсообщества.

Генслеру уже нашли замену. Избранный президент США номинирует на эту должность сторонника криптовалют Пола Аткинса. Он занимал пост республиканского комиссара SEC в период правления Джорджа Буша-младшего, после чего основал консалтинговую компанию для крупных клиентов из сферы финансов.

Один из важнейших факторов, влияющих на рост волатильных активов, — денежно-кредитная политика, проводимая ФРС США. Во время роста инфляции власти обычно повышают ключевую ставку. Это снижает доступность денег, а также интерес инвесторов к криптовалютам, как к рискованному активу. В течение 2023 года ФРС четыре раза повышала ключевую ставку, но летом 2024 начал снижение из-за улучшения показателя инфляции.

Криптовалюты сразу отреагировали ростом. В начале ноября глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшего снижения ставки, что может и дальше подстегнуть биткоин к росту.

— Экономика чувствует себя сильнее, чем казалось в сентябре, когда центральный банк начал снижать процентные ставки, что потенциально позволяет политикам быть немного более осторожными при дальнейшем снижении ставок, — сказал Пауэлл на мероприятии New York Times.

Сейчас инвесторы ожидают третьего подряд снижения процентной ставки на заседании ФРС 17–18 декабря.

В России тоже изменилось отношение к криптоваплюте. Запретить биткойн и другие электронные платежные системы невозможно, поскольку они представляют собой новые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

— Поскольку доля США в глобальной экономике уменьшается, это естественно ведет к ослаблению влияния доллара на мировые экономические процессы. Вследствие этого наблюдаются изменения и в использовании других финансовых инструментов, — сказал президент.

В ноябре же Путин утвердил закон, касающийся налогообложения криптовалют. Так, цифровая валюта, используемая как средство расчетов по международным торговым контрактам в рамках экспериментальной программы, будет считаться собственностью. Операции, связанные с майнингом криптовалюты и их продажей, не будут обременены налогом на добавленную стоимость.