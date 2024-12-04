Что такое 13-я пенсия и ждать ли ее в 2024 году

Россияне никак не дождутся дополнительной пенсии Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Госдуме уже не первый раз обсуждают выплату 13-й пенсии. Этот год не стал исключением. Сейчас авторы инициативы говорят, что дополнительные деньги пожилым гражданам особенно необходимы на фоне постоянно растущих цен. Ждать ли россиянам 13-ю пенсию в 2024 году и почему ее не ввели раньше — в нашем материале.

Что такое 13-я пенсия

Под 13-й пенсией обычно подразумевается возможная дополнительная выплата для пенсионеров. Предполагается, что она должна быть приурочена к какому-то событию, например ко дню рождения, Новому году, или же предоставляется в качестве материальной помощи.

13-я пенсия в 2024 году

В этом году о дополнительной выплате для пенсионеров заявляли уже дважды. Сначала в сентябре 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с таким предложением. Он обещал, что инициативу внесут на рассмотрение в нижнюю палату до конца года. Необходимость в дополнительной выплате возникла на фоне растущей инфляции, а 13-я пенсия могла бы стать материальной помощью для пожилых граждан. Согласно его предложению, выплата должна быть фиксированной для всех.

А уже 8 октября 2024 года с похожей инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он направил свое предложение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Миронов обратил внимание на то, пенсии уступают зарплатам в четыре раза. На данный момент коэффициент утраченного заработка опустился с 30,5% в 2023 году до 23,5% в 2024 году.

Коэффициент замещения утраченного заработка показывает, какую часть дохода работающего компенсирует пенсия.

По его словам, многие пожилые граждане оказались за чертой бедности. Среди работающего населения это те, кто получает ниже 15 354 рублей. У пенсионеров планка ниже: чтобы быть за чертой бедности, нужно иметь меньше 12 669 рублей в месяц. Доход, не превышающий эти цифры, получали 12,4 млн человек.

При этом деньги в бюджете на выплату 13-й пенсии есть, уверяет депутат. По его словам, доходы по обязательному пенсионному страхованию в этом году должны были составить 10,537 трлн рублей, предполагался рост на 11,4%. Но с января по июль поступления стали больше на 32,4%.

Что предлагали раньше?

Депутаты регулярно выступают с инициативами о дополнительных выплатах для пенсионеров. Еще в далеком 2013 году Миронов предлагал предоставить 13-ю пенсию россиянам, которым исполнилось 70 лет. Он считал несправедливым, что часть работающих граждан получают дополнительную зарплату, а пенсионеры этого права лишены. К тому же после выхода на пенсию ждать серьезного повышения приходится не один год: выплату поднимают в два раза только после 80. Таким образом, остальные пенсионеры остаются за бортом. Однако дальше предложения, увы, не зашло.

В декабре 2021 года о 13-й пенсии заявляла партия «Справедливая Россия — За правду». Следом аналогичное предложение внесли депутаты Государственной думы от ЛДПР. Обе партии хотели, чтобы россияне получили дополнительную выплату накануне Нового года. Депутаты планировали, что это станет не единоразовым бонусом, а ежегодной традицией. Так, по их задумке, пенсионеры могли бы позволить себе достойно встретить праздник.

Однако мечты остались мечтами, и проект отклонили в первом же чтении.

В 2023 году вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес законопроект о дополнительной 13-й пенсии. Он планировал, что ее будут получать в честь дня рождения. В законопроекте указывалось, что с такой помощью человек мог бы устроить себе праздник, купить то, что хочется, или даже съездить в путешествие.

Проект тоже отклонили, и пожилые именинники остались без подарка.

Ждать ли 13-й пенсии в 2024 году

Пока официального указа для выплаты 13-й пенсии нет. Все инициативы отклоняли из-за того, что они не были запланированы в бюджете и вовсе противоречат пенсионному законодательству. Поэтому, скорее всего, дополнительную выплату пожилые граждане не получат.