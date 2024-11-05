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Экономика Начинаем копить: эксперты прогнозируют спад цен на жилье — когда и на сколько подешевеют квартиры

Начинаем копить: эксперты прогнозируют спад цен на жилье — когда и на сколько подешевеют квартиры

Быстрее всего подешевеет вторичка

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1 комментарий

На вторичном рынке не наблюдается ажиотажного спроса

В настоящее время на рынке недвижимости наблюдается сложная ситуация: цены на квартиры остаются высокими, из-за чего падает спрос у покупателей. К этому добавляется очень дорогая ипотека, ставки по которой превышают 20%. Но есть и хорошие новости. Эксперты прогнозируют, что всё это приведет к снижению стоимости жилья.

Когда ждать снижения цен на вторичку

На вторичном рынке жилья не наблюдается ажиотажного спроса. Проблема заключается в том, что ставки по ипотеке находятся на запредельно высоком уровне (порядка 25%). Даже если у покупателя есть квартира, которую он планирует продавать и использовать эти средства в качестве первоначального взноса, ему всё равно придется брать кредит в банке. Это создает значительную финансовую нагрузку на потенциальных покупателей. По мере приближения к концу года владельцы вторички начинают осознавать эту тенденцию.

— Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%, — отметил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Снижения цен на вторичном рынке недвижимости можно ожидать уже к концу года. Однако, по мнению Кулакова, падение стоимости не будет резким, но может достичь порядка 10%.

Владельцы собственного жилья также не спешат продавать свое имущество, предпочитая сдавать. За последний месяц арендные ставки на однокомнатные квартиры выросли на 10%.

— Поэтому совет этой осени: копите деньги на новое жилье. Ставки по депозитам этому способствуют, — заключил эксперт в разговоре с «Прайм».

В начале октября средняя максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках приблизилась к 20% и составила 19,78% годовых. Это почти самый высокий уровень за всё время наблюдений начиная с 2009 года. Эксперты рынка предполагают, что к Новому году она может достичь 30%.

Что с ценами на новостройки

При этом купить новое жилье тоже проблематично. Новостройки в октябре подорожали в большинстве крупнейших городов России (в 47 из 70). В среднем цена за квадратный метр выросла на 0,7%, достигнув 138,4 тысячи рублей, согласно данным экспертов «Мира квартир».

— Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц — это значит, что продажи буксуют. Однако во многих городах застройщики не спешат снижать цены, что говорит о некоем запасе прочности в строительной отрасли. Отчасти рост цен может объясняться вымыванием дешевого предложения. Также раскупают квартиры небольшой площади: за месяц средняя площадь квартиры в новостройке уменьшилась с 52,8 квадратного метра до 52,4 квадратного метра, — отмечают эксперты.

Купить квартиру в новостройке еще сложнее

На рынке новостроек ждать снижения цен придется дольше — пока не стабилизируется экономическая ситуация.

— Завершен период искажения в ценообразовании, который начался в 2020 году с приходом низких ипотечных ставок. Теперь года два рынок недвижимости будет болеть — и болеть сильно, — убеждена брокер недвижимости Евгения Миллер. — На первых порах застройщики будут спасаться внутренними программами рассрочек, что повлечет повышение цен. Потом будет стагнация, затишье на рынке массмаркета, падение цен на первичном рынке, рост спроса на арендное жилье и развитие темы пожизненной ренты от государства. Деньги в стране есть, а «кирпичи» — один из самых простых и надежных инструментов сохранения и наращивания своего капитала.

Цены на аренду жилья

В таких условиях единственным выходом для тех, кто не обладает собственным жильем, остается аренда. Однако ее стоимость во второй половине 2024 года сильно увеличилась.

В Москве средняя стоимость аренды составила 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тысяч рублей, а в других городах — 43 тысячи рублей, говорится в обзоре аналитического центра «Дом.РФ».

За прошедший год стоимость аренды жилья в городах-миллионниках, включая Москву, увеличилась на 40%, а по стране рост составил 24%, рассказали «Известиям» в Colife Invest. Например, в столице средняя цена за месяц съема спального места составляет 27 тысяч рублей. Аренда отдельной комнаты обойдется примерно в 48 тысяч рублей, а однокомнатной квартиры — в 85 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Покупка квартиры Вторичка Новостройка Цены Ипотека Аренда Рост цен на недвижимость
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
сначала сильно подорожают, потом чуток цена упадёт
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