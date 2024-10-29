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Экономика Путин поднял минимальную зарплату для россиян — новая сумма и на что она повлияет

Путин поднял минимальную зарплату для россиян — новая сумма и на что она повлияет

МРОТ изменится с 1 января 2025 года

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Рост МРОТ составил 16,6%

Президент России поднял минимальный размер оплаты труда. Показатель вырастет на 16,6%, или 3158 рублей. Сумму МРОТ установили в Госдуме на прошлой неделе.

Президент поднял МРОТ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что увеличение МРОТ затронет более четырех миллионов россиян. В будущем, к 2030 году, показатель планируют увеличить до 35 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижняя граница заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать своим сотрудникам. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля.

По закону, если сотрудник работает на полную ставку, его зарплата не может быть меньше МРОТ. Поэтому у всех, кто трудоустроен официально и чья зарплата находится на уровне МРОТ или ниже, она должна увеличиться.

На что влияет МРОТ

— Я бы сравнила федеральный МРОТ с камнем, брошенным в воду, — от него кругами расходятся изменения по всей экономической системе. В первую очередь они затрагивают тех, кого можно отнести к наименее защищенным с финансовой точки зрения слоям населения, — сказала старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Что попадает в сферу влияния установленного МРОТ:

  • зарплата. Выплаты за работу при условии официального трудоустройства не могут быть меньше установленной суммы;

  • выплаты от работодателя. Всевозможные выплаты, такие как больничные, отпускные, декретные и другие, вычитаются из среднего заработка за определенный период. Если в результате получается сумма меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то в расчет берется именно этот показатель;

  • страховые взносы МСП (малого и среднего предпринимательства). Бизнес отчисляет государству 30% от суммы зарплат сотрудников, которые не превышают минимальный размер оплаты труда, и 15% — от зарплат, которые выше этого уровня;

  • региональный МРОТ. Он не может быть ниже федерального.

— Чаще всего показатель минимального размера оплаты труда, который действует в целом по стране, умножается на районный коэффициент и процентную надбавку, действующие на определенных территориях. Многие пособия на уровне отдельных субъектов привязаны к федеральному и региональному МРОТ, — добавила Хрусталева.

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