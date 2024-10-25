НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +1

4 м/c,

сев.

 755мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Путин — о мирных переговорах
Обзор беларусского автомобиля
Погром после убийства таксистки
Бесплатная консультация офтальмолога
Подробности задержания полковника
«Ашан» уходит из России?
Что подорожало в Ярославле
Домина за 1,2 млн
Ярославна на конкурсе красоты
Благоустройство парков
Экономика Кризис-2024 На вес золота: сколько будет стоить оливье к Новому году — рецепт и цены

На вес золота: сколько будет стоить оливье к Новому году — рецепт и цены

Цены на яйца бьют рекорды

142
3 комментария

От первоначального рецепта оливье почти ничего не осталось

Какой Новый год без оливье? Большинство россиян не могут представить себе праздник без этого салата. В этом году приготовление его классической версии обойдется значительно дороже. Разберемся, почему так произошло.

Какие продукты входят в оливье

Рецепт классического оливье включает в себя 400 гр картофеля, 200 гр моркови, 100 гр лука, четыре яйца, 400 гр маринованных огурцов, банку зеленого горошка, 400 гр вареной колбасы и 200 гр майонеза.

Картофель, морковь и яйца нужно предварительно отварить. Все ингредиенты, за исключением горошка, нарезать небольшим кубиком, заправить майонезом и перемешать. При желании можно украсить салат зеленью перед подачей на стол.

Кстати, раньше оливье был совсем другим. Он состоял из продуктов, которые далеко не каждый может себе позволить. Французский повар Люсьен Оливье, в честь которого блюдо и получило название, добавлял в него рябчиков, черную икру, омаров и телячий язык. От оригинального состава сейчас остались только яйца, картофель и майонез.

Сколько стоит приготовить оливье

Мы проанализировали стоимость продуктового набора в магазинах («Пятерочка», «Лента» и «Магнит»). За два кг салата придется заплатить 672 рубля.

Стоимость салата будет зависеть от марок продуктов, которые вы выберете

— Из перечисленного набора продуктов наиболее значительно повлияет на стоимость салата изменение цен на яйца, маринованные огурцы, колбасу и майонез, — сообщила Городским порталам доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

С яйцами наблюдаются проблемы уже длительное время. В конце 2023 года резко взлетели розничные цены. В декабре стоимость выросла на 10–20% в 46 регионах России. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила это не только высокой инфляцией, но и подъемом спроса на данную продукцию. Чтобы справиться с ситуацией и стабилизировать цены, в январе 2024 года в Россию привезли партию из 900 тысяч яиц из Турции.

Официальная статистика отличается от цен в магазинах, однако неутешительную динамику вполне можно проследить. Посчитали, как стоимость ингредиентов изменилась за год по данным Росстата.

Майонез за год подорожал на 4,7%. Маринованные овощи выросли в цене на 6,6%, вареная колбаса на 8,1%, лук прибавил целых 19,3%, морковь 6,9%, а яйца — 22,2%. Больше всего подорожал картофель — 43,9%, но из-за низкой цены продукта, он не сильно повлияет на конечную стоимость салата.

Насколько подорожает оливье к Новому году

Эксперт не исключила, что ближе к Новому году стоимость продуктов для салата продолжит расти. На четверть — при самых оптимистичных прогнозах. Тогда за 2 кг придется заплатить уже 840 рублей.

— Подобное изменение цен на основные ингредиенты приведет к росту стоимости одной порции салата оливье в среднем на 20–25% при условии, что ситуация на рынке продовольственных товаров в ближайшее время останется стабильной, — сказала Ольга Борисова.

Цены растут и на другие продукты, характерные для новогоднего стола. Так, из-за плохого улова и сложностей с логистикой дорожает рыба. Речь идет не только о форели или лососе, но и о всех морепродуктах, включая красную икру. Также есть риск дефицита марокканских мандаринов и удорожания других сортов.

ПО ТЕМЕ
Оливье Цены Продукт Росстат Динамика Новый год
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
29 минут
У нас в столовой 50 руб порция
Гость
13 минут
...жить стало лучше...жить стало веселей в капиталистической, олигархической РФ. .спасибо капиталистам.. за наше светлое капиталистическое будущее..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка рассказала, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: ярославна назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление