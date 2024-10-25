На вес золота: сколько будет стоить оливье к Новому году — рецепт и цены

От первоначального рецепта оливье почти ничего не осталось Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Какой Новый год без оливье? Большинство россиян не могут представить себе праздник без этого салата. В этом году приготовление его классической версии обойдется значительно дороже. Разберемся, почему так произошло.

Какие продукты входят в оливье

Рецепт классического оливье включает в себя 400 гр картофеля, 200 гр моркови, 100 гр лука, четыре яйца, 400 гр маринованных огурцов, банку зеленого горошка, 400 гр вареной колбасы и 200 гр майонеза.

Картофель, морковь и яйца нужно предварительно отварить. Все ингредиенты, за исключением горошка, нарезать небольшим кубиком, заправить майонезом и перемешать. При желании можно украсить салат зеленью перед подачей на стол.

Кстати, раньше оливье был совсем другим. Он состоял из продуктов, которые далеко не каждый может себе позволить. Французский повар Люсьен Оливье, в честь которого блюдо и получило название, добавлял в него рябчиков, черную икру, омаров и телячий язык. От оригинального состава сейчас остались только яйца, картофель и майонез.

Сколько стоит приготовить оливье

Мы проанализировали стоимость продуктового набора в магазинах («Пятерочка», «Лента» и «Магнит»). За два кг салата придется заплатить 672 рубля.

Стоимость салата будет зависеть от марок продуктов, которые вы выберете Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

— Из перечисленного набора продуктов наиболее значительно повлияет на стоимость салата изменение цен на яйца, маринованные огурцы, колбасу и майонез, — сообщила Городским порталам доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

С яйцами наблюдаются проблемы уже длительное время. В конце 2023 года резко взлетели розничные цены. В декабре стоимость выросла на 10–20% в 46 регионах России. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила это не только высокой инфляцией, но и подъемом спроса на данную продукцию. Чтобы справиться с ситуацией и стабилизировать цены, в январе 2024 года в Россию привезли партию из 900 тысяч яиц из Турции.

Официальная статистика отличается от цен в магазинах, однако неутешительную динамику вполне можно проследить. Посчитали, как стоимость ингредиентов изменилась за год по данным Росстата.

Майонез за год подорожал на 4,7% . Маринованные овощи выросли в цене на 6,6% , вареная колбаса на 8,1% , лук прибавил целых 19,3% , морковь 6,9% , а яйца — 22,2% . Больше всего подорожал картофель — 43,9% , но из-за низкой цены продукта, он не сильно повлияет на конечную стоимость салата.

Насколько подорожает оливье к Новому году

Эксперт не исключила, что ближе к Новому году стоимость продуктов для салата продолжит расти. На четверть — при самых оптимистичных прогнозах. Тогда за 2 кг придется заплатить уже 840 рублей.

— Подобное изменение цен на основные ингредиенты приведет к росту стоимости одной порции салата оливье в среднем на 20–25% при условии, что ситуация на рынке продовольственных товаров в ближайшее время останется стабильной, — сказала Ольга Борисова.