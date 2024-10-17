Курс валют в России ставит новые антирекорды. Сколько будут стоит доллар, евро и юань к новому году

По мнению экспертов, наблюдать доллар выше ста рублей и евро выше 110 мы будем уже скоро. Такое уже бывало Источник: Дарья Пона / 74.RU











Российский рубль с начала осени демонстрирует значительное ослабление по отношению к основным валютам. Доллар к 11 октября подорожал до 97 рублей, евро — до 106 рублей, а китайский юань — до 13,7 рубля. В отношении всех трех валют это был годовой антирекорд. Однако затем произошла небольшая коррекция.

Отметим, что в период с апреля по июль наблюдалось устойчивое укрепление рубля на фоне высоких цен на нефть и снижения импортного спроса на иностранную валюту. Но уже в августе эта тенденция исчерпала себя, и валюты вновь начали дорожать. MSK1.RU разбирается с экспертами, чего нам ждать дальше и стоит ли сейчас запасаться валютой.

«Доллару не дадут улететь за 100 рублей»

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев говорит MSK1.RU, что доллар к концу года может достичь 100 рублей, а евро — перевалить за 110 рублей. Курс юаня тоже может укрепиться относительно рубля, так как Китай продолжает быстро развиваться и укреплять свои экономические позиции. Однако этот прогноз разделяют не все эксперты.

— До конца года доллар вряд ли будет выше 100 рублей, — прогнозирует финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — В этом году доллару не дадут уйти на трехзначные показатели чисто по политическим мотивам. Властям не нужен лишний стресс у населения, а реакция на курс выше 100 рублей будет крайне негативной. Собственно, поэтому рубль девальвируют относительно плавно, хотя изменения последнего месяца напрягают многих, особенно импортеров, — падение рубля с 85 до 95 произошло очень быстро. Но опять-таки доллар может дойти до 100 и на день-два выйти выше этого порога, но закрепится он там только в следующем году.

— Население, которое уже привыкло к подорожанию валюты, ощутит очередной скачок?

— Конечно. В любом случае стоит ждать подорожания товаров, которые идут в Россию через третьи страны. Ведь усложняется как логистика, так и система расчетов — всё меньше стран и банков готовы работать с клиентами из России. Так что скидки на распродажах могут быть достаточно условными: ретейлеры могут просто оставить их на текущих уровнях или дать совсем мизерный дисконт.

— А к чему готовиться желающим отдыхать за рубежом?

— Людей, которые смогут себе позволить поездки не только при будущем, но и сегодняшнем курсе валют, становится всё меньше. Поэтому можно точно говорить об очередном скачке активности во внутреннем туризме.

Юань на фоне падения спроса может сильно подешеветь

Инвестиционный советник реестра Центробанка Юлия Кузнецова тоже уверена, что рубль не будет укрепляться.

— Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами. До этого они были обязаны продавать иностранную валюту в размере не менее 50% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или контрактов. Теперь этот порог снижен до 25%. По мнению Центробанка, обязательная продажа валютной выручки не оказывает существенного влияния на валютный рынок, но всё же и укреплению рубля такое решение не способствует. Возможно, Центробанк считает, что ситуация с курсом рубля требует более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки, — говорит Кузнецова.

— Но будет ли доллар дороже 100 рублей?

— Да, мы можем увидеть доллар выше 100 рублей. Но стоимость валюты будет на таких уровнях краткосрочной, далее будет некоторая стабилизация, если спрос на покупку валюты будет падать. Но в текущих условиях сложно определить, какой спрос будет на покупку валюты, так как на этот показатель влияют разные факторы, зачастую сложно предсказуемые.

Влияет и конец года, и покупка валюты Центробанком, и повышение спроса, и цены на нефть. Скажем, на фоне конфликта на Ближнем Востоке цена нефти может уйти за 90 долларов за баррель, и ввиду повышенных нефтегазовых доходов Центробанк может краткосрочно начать покупать валюту в Фонд национального благосостояния (ФНБ) более высокими темпами.

— Всеобщее внимание, конечно, приковано к доллару и евро. А какой прогноз у вас, скажем, относительно юаня?

— В данный момент чувствуется падение спроса на покупку юаней, и курс может вернуться на уровень 12,8 рубля. Ниже курс я пока не ожидаю, так как спрос на валюту остается, импортеры нашли способы переводить валюту за рубеж, и покупка валюты увеличились.