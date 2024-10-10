В Ярославской области повысят тарифы на техосмотр автомобилей

В Ярославской области в 2025 году повысятся цены на техосмотр транспорта Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Ярославской области в 2025 году повысят предельный тариф на техосмотр автомобилей. Об этом сообщила министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова.

— Законодательством предусмотрен расчет предельного размера платы за проведение техосмотра на основании предложений, представленных операторами технического осмотра, при условии, что количество обратившихся операторов превышает 50% от общего числа зарегистрированных и аккредитованных операторов ТО в субъекте Российской Федерации, — объяснила министр.

По ее словам, до 1 июля 2024 года предложений и обосновывающих документов для расчета платы за проведение техосмотра на 2025 год от операторов ТО в министерство не поступало.

— В связи с этим предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств на территории нашей области на 2025 год будет рассчитан методом индексации ранее установленного предельного размера платы, используя индекс потребительских цен, — добавила Мария Сачкова.

В итоге размер предельного тарифа увеличится на 7,42%.

Напомним, в 2024 году в Ярославской области максимальный тариф на техосмотр легкового автомобиля составляет 1021,83 рубля, для автобусов массой до 5 тонн — 1749,31 рубля, для автобусов массой свыше 5 тонн — 2113,05 рубля, для грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн — 2038,06 рубля, для грузовиков свыше 12 тонн — 2200,35 рубля.

Что такое техосмотр

Государственный технический осмотр транспортных средств (он же техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспорта. Проводят его, чтобы на дороги России выезжали только исправные и безопасные автомобили.

Как и где проводят техосмотр

Раньше техосмотр был только государственным. Его проводила Госавтоинспекция. Но с 2011 года эти функции передали частным операторам технического осмотра — аккредитованным компаниям или ИП. Адреса пунктов, на которых возможно пройти технический осмотр транспортных средств, размещены в открытом доступе на сайте Российского союза автостраховщиков. Если с автомобилем всё в порядке, по результатам технического осмотра оператор оформляет диагностическую карту, подтверждающую допуск к участию в дорожном движении.

Нужен ли техосмотр

С 2022 года техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, перестал быть обязательным в России. Для них теперь это добровольная процедура. Но, если автомобилю или мотоциклу больше четырех лет, при постановке транспортного средства на учет, совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца, в случае изменений в его конструкции техосмотр проходить придется. Также техосмотр обязателен для коммерческого транспорта, такси, автобусов и грузовиков.

Как часто нужно проходить техосмотр

Это зависит от вида транспорта и его возраста. Например, автобусы в первые пять лет должны проходить техосмотры ежегодно, после прохождения пятилетнего рубежа — раз в полгода.

Кто устанавливает цены на техосмотр