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Экономика обзор Рекордный обвал рубля: как «черный вторник» чуть не уничтожил российскую экономику

Рекордный обвал рубля: как «черный вторник» чуть не уничтожил российскую экономику

Крутого падения ждали в Центробанке, но никто к нему оказался не готов

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Всего за один день миллионы человек разуверились в рубле

Тридцать лет назад в России произошел крупнейший крах рубля за всю современную историю. Всего за сутки стоимость доллара выросла почти на 40%. И пока власти оказались заняты извечным вопросом «кто виноват и что делать?», граждане ринулись в банки в надежде купить доллары и спасти свои сбережения. Вспоминаем, что произошло 11 октября 1994 года.

  1. За день до катастрофы
  2. «Черный вторник»
  3. Паника и рост цен
  4. «Условные единицы»
  5. Последствия «черного вторника»
  6. Опрос
1

За день до катастрофы

Еще до «черного вторника» в 1994 году экономика России переживала массу проблем. Бюджет страны испытывал нехватку из-за затруднений со сбором налогов, миллионы рублей «утекали» за рубеж, а банки массово отчитывались о росте неплатежей.

В то же время в России активно шла «долларизация» экономики. Российские власти регулярно брали кредиты через международные организации, да и простые граждане проявляли повышенный интерес к американской валюте.

Центробанк же изо всех сил старался создать иллюзию благополучия. В первую половину года курс рубля к доллару искусственно снизили почти в два раза, благодаря чему импорт постепенно дешевел. Создавалась иллюзия, что всё идет как надо. Пока не наступило 11 октября.

2

«Черный вторник»

11 октября 1994 года произошел резкий обвал рубля. Всего за сутки курс доллара вырос на 38,5% — с 2833 до 3926 рублей за доллар.

Совет безопасности России назвал случившееся ЧП, поставившим под угрозу национальную безопасность страны. Госкомиссия пришла к выводу, что обвал курса произошел из-за общего кризиса в экономике и коммерческих банков, которые спекулировали курсом доллара.

Из-за «черного вторника» в отставку отправили председателя Центробанка Виктора Геращенко.

— То, что случилось 11 октября 1994 года, должно было случиться. Причиной обвального падения российской валюты стала фундаментальная слабость российской экономики, которая вызвана чрезмерным падением производства, — признавался Виктор Геращенко. — Да к тому же следует признать, что мы развитие ситуации слегка прозевали, просмотрели.

глава Центробанка России Виктор Геращенко

3

Паника и рост цен

Когда граждане увидели, как сильно рухнул рубль всего за день, они со всех ног побежали покупать доллары. Предприимчивые банки решили нажиться на панике и ставили цену на доллар вплоть до 4900 рублей.

Не отставали и магазины. Владельцы торговых точек закрывали двери и в спешке адаптировали цены к новому курсу. В тот день цены на алкоголь и табак выросли на 75%.

Чиновники пытались успокоить граждан. На результат выходил ровно наоборот. Так, когда глава Центробанка Виктор Геращенко попытался объяснить, что курс взлетел из-за нехватки резервов, люди лишь окончательно убедились, что на рубль надеяться нечего.

4

«Условные единицы»

Резкий скачок курса удалось успокоить всего через несколько дней. 14 октября стоимость доллара вернулась на прежний уровень и составляла 2994 рубля. Однако ситуацию это не спасло. Несмотря на то что валюта вновь подешевела, продавцы не спешили менять цены на прежние, а у россиян не осталось никакого доверия к рублю.

С тех пор еще почти десять лет цены на все импортные товары печатались в «условных единицах» — и все понимали, что речь идет о долларах. Зарплату многие также получали американской валютой.

Доллары использовали и для серьезных покупок: расплачиваться за квартиру или машину «зеленью» тогда стало привычным делом. Бизнесмены также рассчитывались долларами, хотя в документах всё прописывалось рублями.

5

Последствия «черного вторника»

Помимо обычных граждан, сильный удар «черный вторник» нанес и небольшим коммерческим банкам. Крупные кредитные учреждения крайне неохотно выдавали кредиты мелким организациям, из-за чего в 1995 году встал рынок межбанковского кредитования.

— Значительное число банков разорилось. Многие промышленные предприятия набрали кредитов, потом не могли с ними расплатиться, — рассказывал первый заместитель министра экономики России Яков Уринсон. — Банки эти кредиты давали, желая потом завладеть этими предприятиями.

По одной из версий, крупные банки неплохо обогатились на «черном вторнике» — Генпрокуратура обвиняла их в сговоре, но конкретных доказательств так и не нашла.

Из-за «черного вторника» произошел резкий скачок инфляции — с 8% до 15%. Целому курсу экономических реформ был нанесен серьезный ущерб, но власти пытались держать ситуацию под контролем. Пока в 1998 году не грянул легендарный дефолт. Но это уже совсем другая история.

6

Опрос

Застали ли вы «черный вторник»?

Да, как вчера помню — пытался купить доллары на все деньги
Застал, но тогда был ребенком и ничего не понимал
Родился уже после «черного вторника»

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Комментарии
8
Гость
37 минут
Таврический улетел в Туркменистан для встречи правителей тюркского исламского мира Остались какие-то сомнения в плане?
Гость
19 минут
Доллар правит страной
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