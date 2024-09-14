Ослабнет или нет? Что будет с рублем после повышения ключевой ставки — эксперты

Эксперты не ожидают, что рубль резко ослабнет Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Центральный банк второй раз в этом году повысил ключевую ставку — до 19% годовых. Повлияет ли это на рубль, узнали у экспертов.

— Ужесточение ДКП [денежно-кредитной политики] априори за нацвалюту, но есть и много других факторов курса: экспорт/импорт, налоговый режим, нормативы репатриации валюты, бюджетный механизм, инфраструктурные и регуляторные барьеры. Поэтому очередное повышение ключевой ставки вряд ли приведет к значительному снижению курсов инвалют и укреплению рубля. Диапазон колебаний курса юаня на ближайшие недели: 12,5–12,9, — отмечает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В «Совкомбанке» считают, что решение Центрального банка в целом совпало с ожиданиями рынка, поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.

— В то же время мы ожидаем, что повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту), — объясняет Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка».

Они прогнозируют, что в третьем квартале средний курс рубля будет на уровне 12 за юань, 89 за доллар и 97 за евро. В четвертом квартале — 12,5 рубля, 90 рублей и 99 рублей соответственно.