«Лучше брать кредит сейчас». Эксперты объяснили, почему повысили ключевую ставку, и рассказали, что будет дальше

Эксперты ожидают повышение ключевой ставки в октябре до 20% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1











Центральный банк 13 сентября в очередной раз повысил ключевую ставку. На этот раз на 100 базисных пунктов — до 19% годовых. В ЦБ допустили, что могут повысить еще этот показатель на ближайшем заседании — 25 октября.

Почему повысили ключевую ставку?

— Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса всё еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, — сказано в релизе Центробанка.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышения инфляции, также стимулирование экономического роста.

ЦБ прогнозирует, что с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В Центральном банке отметили, что потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Также там добавили, что сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности.

Что говорят эксперты?

Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка», объясняет, что инфляция складывается выше прогнозного диапазона Центробанка на конец этого года 6,5–7%. Это создает риски того, что инфляция не замедлится к целевым 4% к концу 2025 года и поэтому требует дополнительного ужесточения монетарной политики.

Эксперт говорит, что посредством ужесточения денежно-кредитной политики Банк России стремится охладить всё еще высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к цели.

— По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста, неопределенность с геополитикой, курсом рубля и импортом, — отмечает Васильев.

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», обращает внимание, что решение повысить ставку продиктовано двумя факторами. Первый — значительное отклонение экономики от сбалансированного роста по июльским данным. Второй — появились риски непопадания в цель 4% по инфляции в 2025-м и риск превышения прогноза на этот год.

— При этом в сегодняшнем решении за кадром остался бюджет на 2025–2027 годы, данные по которому будут доступны позже. Уже ясно, что они дополнительно создают инфляционные риски из-за роста расходов, — добавил он.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», говорит, что рост ставки Центрального банка и всё еще жесткая риторика регулятора оправдали пессимистичные ожидания.

— Влияние ставки на финансовые рынки негативное. Конечно, многое уже было в цене и такого обвала, как в последние месяцы, не ожидается, но теперь всё меньше драйверов к скорейшему восстановлению акций и ОФЗ. Для рубля решение носит нейтральный характер, лишь в моменте может быть скачок волатильности, — отмечает он.

Что будет со ставками и кредитами?

В «Совкомбанке» полагают, что вслед за повышением ключевой ставки с 18% до 19% на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и ставки по кредитам (ипотеке, потребительским, корпоративным).

— Учитывая наши ожидания повышения ключевой ставки на 100 б. п., до 20%, в октябре, ставки по депозитам и по кредитам, вероятно, продолжат расти уже в октябре-ноябре. Поэтому мы считаем, что лучше брать кредит сейчас, чем после вероятного повышения ключевой ставки. В целом сберегателям и заемщикам стоит быть готовыми к тому, что этот период жесткой монетарной политики может оказаться длительным, — предупреждает Васильев.

Зельцер говорит, что ставки ссудно-депозитного рынка следуют за курсом ЦБ. По его словам, многие банки повышали ставки во вкладах даже с опережением. Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы кредитные ресурсы останутся дорогими.

Что будет с ключевой ставкой дальше?

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение ключевой ставки.

В «Совкомбанке» ожидают повышение ключевой ставки 25 октября — до 20%. Там полагают, что в базовом сценарии на этом уровне Центробанк сохранит ставку примерно полгода. В рисковом — повысит до 21–22%. В том случае, если инфляция к концу года будет выше 8%.

В прошлый раз Центральный банк повышал ключевую ставку в конце июля. Тогда это произошло впервые с декабря 2023-го.