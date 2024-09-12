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Экономика Кризис-2024 Обесценивание денег. Что такое инфляция и кто от нее страдает — простое объяснение

Обесценивание денег. Что такое инфляция и кто от нее страдает — простое объяснение

Разбираемся с экономистами

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3 комментария

В этом видео экономисты отвечают на главные вопросы об инфляции

Каждый из вас замечал, что несколько лет назад на 5000 рублей можно было купить продуктов больше, чем сейчас. Это называется инфляция. Деньги обесцениваются. В этом видео экономисты подробнее рассказывают об этом, а также объясняют, кто больше всего страдает от инфляции.

— В меньшей степени проигрывают люди с высоким уровнем доходов, потому что у них есть возможность это как-то компенсировать. Они это могут компенсировать путем более квалифицированного вложения денег, больших возможностей использовать, скажем, какие-то инструменты финансовые, то есть у них с этим возможностей больше. Значит, сильнее всего проигрывают люди с фиксированной зарплатой, госбюджет и пенсионеры. Вот всем им, как правило, платят меньше, чем уровень инфляции, — объясняет Николай Кульбака, экономист.

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Комментарии
3
Гость
12 сентября 2024, 17:33
Билет банка приколов это не деньги а талон на пальмовое масло и водку
Гость
12 сентября 2024, 17:35
Поколение за поколением русских людей теряют все заработанные деньги и пенсионные накопления но даже не задумываются об этом в силу отсутствия такой привычки
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