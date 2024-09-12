Обесценивание денег. Что такое инфляция и кто от нее страдает — простое объяснение

Каждый из вас замечал, что несколько лет назад на 5000 рублей можно было купить продуктов больше, чем сейчас. Это называется инфляция . Деньги обесцениваются. В этом видео экономисты подробнее рассказывают об этом, а также объясняют, кто больше всего страдает от инфляции.

— В меньшей степени проигрывают люди с высоким уровнем доходов, потому что у них есть возможность это как-то компенсировать. Они это могут компенсировать путем более квалифицированного вложения денег, больших возможностей использовать, скажем, какие-то инструменты финансовые, то есть у них с этим возможностей больше. Значит, сильнее всего проигрывают люди с фиксированной зарплатой, госбюджет и пенсионеры. Вот всем им, как правило, платят меньше, чем уровень инфляции, — объясняет Николай Кульбака, экономист.