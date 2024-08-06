А денег дадите? Будут ли выплаты школьникам к 1 сентября — ответили в Госдуме

До начала занятий осталось меньше месяца — пора готовить ранцы и тетради Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Август всегда самая горячая пора подготовки к школе, по крайней мере если говорить о деньгах: нужно купить и канцтовары, и форму, и сменку, из которой ребенок за лето вырос. Не удивительно, что разовые предшкольные выплаты родителям пришлись по душе: впервые на федеральном уровне их стали назначать в ковидные годы. Теперь пандемия официально позади, но подготовка к школе дешевле не стала, и родители задаются вопросом, чем им поможет государство в этом году? Разбираемся.



В 2021 году о выплате к школе стало известно еще в апреле — Владимир Путин анонсировал ее во время послания Федеральному собранию. В этом году в послании президента речи об этом не шло, однако этот вопрос поднимали на его встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное». Одна из них тогда предложила выделять на подготовку к школе остатки материнского капитала — в случае, когда основная его часть потрачена, но на счету еще лежит небольшая сумма. Путин тогда предложил просто выплатить семьям эти деньги, чтобы они могли их использовать. После заявления президента Татьяна Голикова сообщила, что для реализации этого решения нужно будет изменить законы. Соответствующие поправки депутаты уже приняли, сейчас их должен утвердить Совфед, а после подписания президентом новые правила вступят в силу.



— Этой опцией можно будет воспользоваться уже в текущем году, — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. — Она заработает сразу после того, как президент подпишет данный закон и он будет опубликован. Подробности того, как можно воспользоваться этим механизмом, можно будет увидеть на Госуслугах.



Остаток на руки выдадут, если он в пределах 10 тысяч рублей. Стенякина отметила, что эти деньги как раз можно будет потратить на подготовку к школе. В самом законе, впрочем, не говорится, на что можно или нельзя потратить эти деньги, родители могут сами принять решение, что сейчас актуальней для их семьи.



Других дополнительных денег пока не обещают. В Госдуме объясняют это тем, что когда прежние выплаты назначались, ситуация с мерами поддержки в целом была иная.



— У нас теперь есть единое ежемесячное пособие для всех ребят из семей, где есть проблемы с покупкой школьных принадлежностей (пособие назначают при доходах семьи меньше прожиточного минимума на человека. — Прим. ред), — говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. — Его не было, когда мы выплачивали 10 тысяч во время ковида. Это не 10 тысяч рублей один раз, а каждый месяц от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. В зависимости от региона это может быть и 15 тысяч рублей, и 27 тысяч.



Прожиточный минимум устанавливается в каждом регионе отдельно, в среднем по России ПМ на душу населения в 2024 году составляет 15 453 рубля, детский — 14 989 рублей. Размер единого пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума по региону. Базово назначают 50%; если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то будут платить максималку. Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).



В регионах также могут быть собственные меры поддержки. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе есть выплата 15 тысяч рублей на подготовку к школе для детей из многодетных семей, а в Москве многодетным родителям компенсируют покупку школьной формы. О мерах поддержки для каждой жизненной ситуации в конкретном регионе можно узнать в семейном МФЦ, которые сейчас есть по всей стране.



— Плюс у нас сейчас начинают работать в вузах и на предприятиях семейные координаторы, то есть можно обратиться за помощью по месту работы или учебы, — рассказала Татьяна Буцкая. — И кстати, если вы относитесь к студенческой семье — я считаю совершенно не зазорным написать обращение на имя ректора с просьбой поддержать молодую семью. Сейчас многие высшие учебные заведения идут навстречу.