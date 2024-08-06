Что с рублем? Сколько будет стоить доллар в августе — прогноз экспертов

Эксперт не исключает, что стоимость одного доллара может достигнуть 90 рублей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В августе российская валюта может ослабнуть. Опрошенные нашими тюменскими коллегами из 72.RU эксперты полагают, что доллар может приблизиться и достигнуть отметки в 90 рублей.



— В августе ожидается боковая динамика курса рубля относительно внебиржевых доллара и евро и биржевого юаня, сопоставимая с июльской траекторией. Диапазон колебаний в рамках месяца для доллара: 84–89, для евро: 90–95, для юаня: 11,5–12. Выхода за границы не планируется. Поддержку рублю продолжат оказывать жесткий курс денежно-кредитной политики ЦБ, сдерживающий высокими ставками спрос на валюту под импорт, проблемы с оплатой импортных товаров и повышенный сырьевой экспорт. А оберегать инвалюту от сильного провала позволят снизившиеся нормы репатриации выручки экспортеров, бюджетный механизм и завершение налогового периода, — говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В Совкомбанке полагают, что в августе будет стабильным. Ожидают 11,5–12,1 за юань, 84–88 за доллар и 92–96 за евро. Как отмечает Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, в целом факторы за и против рубля остаются сбалансированными. По его словам, основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует.

— Негативными факторами для рубля являются сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта, — добавил Васильев.

Артем Рассказов, персональный брокер инвестбанка «Синара», полагает, что курс может опуститься до уровня 90 рублей за доллар.

— С середины лета инвесторы обеспокоены остановкой биржевых торгов валютными парами с долларом и евро и последующим ростом волатильности в поведении фьючерсов на популярные валютные пары. В случае с USD/RUB хотел бы отметить, что текущее укрепления рубля в Июле вероятнее всего спровоцировано поступлением задержанной экспортной выручки с первого квартала этого года, снижением спроса на импорт и подготовкой экспортеров к дивидендному сезону и налоговому периоду. С большой вероятностью, в августе мы сможем наблюдать колебания валюты в диапазоне 85,8–90,2 за американский доллар с постепенным движением к отметке 90 от текущего курса ЦБ РФ — 85,7 рубля за доллар США.