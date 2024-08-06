НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Экономика Кризис-2024 Что с рублем? Сколько будет стоить доллар в августе — прогноз экспертов

Что с рублем? Сколько будет стоить доллар в августе — прогноз экспертов

Что ждет российскую валюту в последний месяц лета?

1 033
11 комментариев
Эксперт не исключает, что стоимость одного доллара может достигнуть 90 рублей

В августе российская валюта может ослабнуть. Опрошенные нашими тюменскими коллегами из 72.RU эксперты полагают, что доллар может приблизиться и достигнуть отметки в 90 рублей.

— В августе ожидается боковая динамика курса рубля относительно внебиржевых доллара и евро и биржевого юаня, сопоставимая с июльской траекторией. Диапазон колебаний в рамках месяца для доллара: 84–89, для евро: 90–95, для юаня: 11,5–12. Выхода за границы не планируется. Поддержку рублю продолжат оказывать жесткий курс денежно-кредитной политики ЦБ, сдерживающий высокими ставками спрос на валюту под импорт, проблемы с оплатой импортных товаров и повышенный сырьевой экспорт. А оберегать инвалюту от сильного провала позволят снизившиеся нормы репатриации выручки экспортеров, бюджетный механизм и завершение налогового периода, — говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В Совкомбанке полагают, что в августе будет стабильным. Ожидают 11,5–12,1 за юань, 84–88 за доллар и 92–96 за евро. Как отмечает Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, в целом факторы за и против рубля остаются сбалансированными. По его словам, основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует.

— Негативными факторами для рубля являются сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта, — добавил Васильев.

Артем Рассказов, персональный брокер инвестбанка «Синара», полагает, что курс может опуститься до уровня 90 рублей за доллар.

— С середины лета инвесторы обеспокоены остановкой биржевых торгов валютными парами с долларом и евро и последующим ростом волатильности в поведении фьючерсов на популярные валютные пары. В случае с USD/RUB хотел бы отметить, что текущее укрепления рубля в Июле вероятнее всего спровоцировано поступлением задержанной экспортной выручки с первого квартала этого года, снижением спроса на импорт и подготовкой экспортеров к дивидендному сезону и налоговому периоду. С большой вероятностью, в августе мы сможем наблюдать колебания валюты в диапазоне 85,8–90,2 за американский доллар с постепенным движением к отметке 90 от текущего курса ЦБ РФ — 85,7 рубля за доллар США.

Ранее мы рассказывали, что Центральный банк поднял ключевую ставку до 18%. Эксперты объясняли, почему регулятор пошел на такой шаг впервые в этом году и что это значит.

ПО ТЕМЕ
Доллар Рубль Валюта Деньги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
6 августа 2024, 14:19
Куплю по 90. Предлагать от 100 долларов, или евро.
Гость
6 августа 2024, 13:30
Рубль крепнет. Рубль валюта мира! Самая стабильная и востребованная на рынке.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем