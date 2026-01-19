НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экология «Глубина — по колено»: гидрологи объяснили, почему мелеет Рыбинское водохранилище

«Глубина — по колено»: гидрологи объяснили, почему мелеет Рыбинское водохранилище

Местные обратили внимание, что вода все дальше отступает от берега

437
Ученые рассказали, как меняется уровень Рыбинского водохранилища

Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ученые рассказали, как меняется уровень Рыбинского водохранилища

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В последние годы в Ярославской области стало заметно отступать от берегов Рыбинское водохранилище. Разница видна невооруженным глазом в населенных пунктах Рыбинского района, размещенных в пошехонском направлении.

«Что происходит с Рыбинским водохранилищем? Кажется, что оно стало мельче. Раньше вода доходила до причала, теперь у берега метров 50 глубина по колено», — рассказал читатель 76.RU.

Жители населенных пунктов и дачники рассказали, что берега водохранилища в Рыбинском районе растут последние пять лет, то есть вода уходит, обнажая камни и песчаное дно.

Пять лет назад пространство было покрыто водой

Источник: читатель 76.RU

Пять лет назад пространство было покрыто водой

Источник:

читатель 76.RU

Уровень воды — одна из главных характеристик

Как рассказали специалисты Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН в беседе с 76.RU, тема обмеления обсуждается несколько лет.

«В последнее время часто стал возникать вопрос относительно ситуации с уровнем Рыбинского водохранилища. Появились термины „обмеление Волги“, „обмеление Рыбинского водохранилища“ и тому подобное. Очевидно, что уровень Рыбинского водохранилища, как и любого искусственного водоема, является одной из самых главных характеристик его гидрологического режима», — обратил внимание в беседе с 76.RU заведующий лабораторией гидрологии и гидрохимии ИБВВ РАН, доктор географических наук Сергей Поддубный.

К примеру, на фото ниже — побережье водохранилища в Рыбинском округе в районе деревни Волково. По словам местных жителей, еще пару лет назад здесь была вода. Под конец 2025-го по дну разъезжают на авто рыбаки.

Ярославцы забеспокоились о состоянии Рыбинского водохранилища. Состояние водохранилища в октябре 2025 года

Источник: читатель 76.RU

Ярославцы забеспокоились о состоянии Рыбинского водохранилища. Состояние водохранилища в октябре 2025 года

Источник:

читатель 76.RU

Когда появилось Рыбинское водохранилище

Рыбинское водохранилище разместилось на севере Ярославской области, его длина 110 километров, а ширина — 70 километров. Оно было наполнено до нормального подпорного уровня (НПУ) — 101.81 метров БС в 1947 году. Эксплуатация гидроузла началась в 1951 году. Назначение Рыбинского водохранилища — энергетика, водный транспорт, водоснабжение, рыбное хозяйство, борьба с наводнениями.

«В системе волжских водохранилищ Рыбинское по объему занимает третье место после Куйбышевского и Волгоградского, а по площади — второе (после Куйбышевского) среди крупнейших водохранилищ России», — объяснили в институте.

БС — Балтийская система высот относительно уровня моря, отсчитываемых от нуля Кронштадтского футштока.

В ноябре 2025-го сугробы на берегу покрылись водорослями

Источник: читатель 76.RU

В ноябре 2025-го сугробы на берегу покрылись водорослями

Источник:

читатель 76.RU

Читайте также

Уровень Рыбинского водохранилища характеризуется суточными, сезонными и многолетними колебаниями.

Что такое суточное колебание уровня воды

Суточные колебания кратковременны, они вызываются продолжительным до нескольких суток сильным ветром, дующим вдоль водохранилища.

«В этом случае у наветренного берега образуется нагон воды и соответственно у подветренного берега — ее сгон. Происходит локальное осушение подветренных мелководий. В результате нагона воды уровень у наветренной части водохранилища может подниматься до 70 см. После прекращения воздействия ветра уровень воды возвращается в начальное положение», — пояснили в институте.

Несколько лет назад эта территория была под водой

Источник: читатель 76.RU

Несколько лет назад эта территория была под водой

Источник:

читатель 76.RU

Сезонные колебания

При наблюдениях учитываются сезонные изменения уровня воды. Этот процесс определяется режимом работы гидросооружений, а именно Угличским, Шекснинским и Рыбинским гидроузлами.

«В годовом цикле изменения уровня выделяются три периода: весенний, летне-осенний и зимний. Режим работы Рыбинского водохранилища регламентируется диспетчерским графиком Рыбинского гидроузла, который определяет режимы уровня в зависимости от гарантированной нормальной или сниженной мощности ГЭС», — добавил заведующий лабораторией гидрологии и гидрохимии ИБВВ РАН, доктор географических наук Сергей Поддубный.

Уровень Рыбинского водохранилища может быть также несколько понижен из-за сброса воды в Волгу для обеспечения судоходства.

По данным специалистов Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, за последние пять лет, за исключением 2020-го и 2024-го, сезонный ход уровня воды не отличался от средней многолетней динамики.

Как менялся уровень воды в Рыбинском водохранилище за последние пять лет

Источник: Серафима Пантыкина / 76.RU

Как менялся уровень воды в Рыбинском водохранилище за последние пять лет

Источник:

Серафима Пантыкина / 76.RU

«В 2024 году в марте наблюдалась наибольшая предполоводная сработка уровня до отметки 98,56 м, т. е. примерно на 3,3 метра ниже НПУ. В 2025 году как таковой предполоводной сработки не было — минимальный уровень наблюдался в ноябре 2024 года (99,01 м), а затем началось постепенное наполнение водохранилища», — сообщили в институте.

Предполоводная сработка водохранилища ГЭС — это процесс, при котором полезный объём водохранилища опорожняется до уровня мёртвого объёма (минимального уровня воды в водохранилище).

НПУ — нормальный подпорный уровень. Данный показатель в Рыбинском водохранилище обозначен на отметке 101,81 метра.

Почему в водохранилище разнится объем воды

Причина колебаний уровня воды в Рыбинском водохранилище — изменение годового притока воды в водоем.

«Поступление воды в водохранилище неравномерно по годам и зависит от годовых и многолетних климатических изменений. Амплитуда колебаний притока в многолетнем плане может достигать более 40 км3. Надо отметить, что в последние годы отмечается снижение притока в водоем до величин близких к средним многолетним (~32–35 км3)», — сообщили в институте.

Приток воды в водохранилище год от года варьируется. К примеру, в 1990-е был максимальный — 55 кубических километров, а в 1970-е — минимальный — всего 15 кубических километров. В 2025-м в водохранилище попало около 35 кубических километров воды, это средние показатели.

Специалисты уверяют, что показатели Рыбинского водохранилища не изменились

Источник: читатель 76.RU

Специалисты уверяют, что показатели Рыбинского водохранилища не изменились

Источник:

читатель 76.RU

Многолетние наблюдения говорят о том, что на протяжении всего периода эксплуатации водохранилища уровень воды не понижался до минимального навигационного.

При этом специалисты подчеркивают, что эксплуатация водохранилища осуществляется в соответствии с правилами использования его водных ресурсов, а уровень воды поддерживается в соответствии с диспетчерским графиком работы Рыбинской ГЭС.

«В аномальные по водности годы с уменьшением притока в Рыбинское водохранилище может происходить локальное осушение части мелководий, которое впоследствии в весенне-летний период обводняется до установленных значений уровня воды», — пояснили в Институте.

«Понятие „осушение Рыбинского водохранилища“ на наш взгляд не корректно, поскольку нет нарушений правил эксплуатации водоема. Этот термин имел бы место в случае постепенного от года к году понижения НПУ водохранилища с уменьшением его глубины».

специалисты Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН

о возможном обмелении Рыбинского водохранилища

Ранее мы также рассказывали, что такое циклы маловодности и как это отражается на состоянии реки Волги.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Рыбинское водохранилище Гидрология
