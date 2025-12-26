«Пока вы празднуете, они размножаются и атакуют»: биолог рассказал, каких клещей приносят с елкой домой и чем они опасны

Поговаривают, что клещи нападают на самые красивые новогодние елки и медленно их поедают вместе с новогодним настроением Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Живые новогодние елки могут обернуться неприятным сюрпризом для жителей Волгограда. Вместе с хвойным деревом в квартиру легко проникают «елочные» клещи — мелкие, полусонные, но крайне опасные паразиты. Попав с улицы в тепло квартир и домов, они массово активизируются, размножаются и нападают на взрослых и детей. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ, биолог Николай Онистратенко рассказал нашим коллегам из V1.RU, как выгнать нахлебников с новогодних елок и не получить от них неприятное или вообще смертельное заболевание.

«Смотри на ствол и корень»

По словам биолога, хвойные деревья, несмотря на защитные свойства смолы и эфирных масел, регулярно становятся жертвами специализированных вредителей. Колючие красавицы подвергаются нападениям устойчивых, приспособившихся к растительным ядам членистоногих.

— С голоду пахучей хвоей порой вполне может заняться обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae), — предупреждает биолог Николай Онистратенко. — Но он обычно не обилен на елях и соснах. Так, несколько экземпляров на дерево, не более того. Впрочем, кроме него есть и более приспособленные собратья.

Биолог уже нашел елочных клещей на своей новогодней елке Источник: Николай Онистратенко / V1.RU

Один из самых распространенных клещей, что, по словам биолога, живет на хвойных деревьях и вместе с ними попадает в дом, — это еловый паутинный клещ (Oligonychus ununguis). Эти членистоногие хорошо приспособились к ядовитым выделениям хвои и в естественной среде активно заселяют сосняки, еловые питомники и искусственные посадки.

— Этот восьминогий красавец щеголяет в более ярких окрасах — часто бывает буроватым и даже красным, — описывает ученый. — Однако эту красоту можно увидеть только при пристальном рассматривании ветвей с паутиной и скоплениями клещей. А лучше — с помощью лупы, монокля или микроскопа. Иначе его практически не разглядеть и тем более не оценить его скромное изящество и очарование.

Елочные клещи прекрасно маскируются среди гирлянд, украшений и новогодних подарков Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Николай Онистратенко рассказывает, что в то время, когда горожане празднуют и едят тазиками оливье, эти малыши бойко строят свою любовь на занесенных в квартиры пихтах, туях, елях и соснах. В дикой природе они встречаются и на лиственных деревьях, травах и кустарниках. Однако смолистые, богатые эфирными маслами хвои, отпугивают многих насекомых. Поэтому еловый клещ активно поражает естественные сосняки, искусственные пихтовые посадки, еловые питомники и фитонцидные парки. На таких деревьях при почти полном отсутствии конкуренции клещ чувствует себя наиболее вольготно.

— Клещ весьма холодостоек и легко может переносить заморозки, — предупреждает кандидат биологических наук. — Но он предпочитает жаркую погоду. Поэтому чрезвычайно активизируется во время оттепелей или наступивших ныне теплых зим. А попав в квартиру с новогодним деревом, начинает быстро размножаться, заплетая иголки густой паутиной и переселяясь на домашние цветы.

Бороться еловым клещом сложно, но можно и нужно. Николай Онистратенко кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ, биолог

Николай Онистратенко напоминает, что укусы некоторых видов клещей даже в Новый год несут не счастье, а потенциальную опасность заражения энцефалитом, боррелиозом или анаплазмозом.

— Вымораживание против клещей не помогает. Клещ лишь снижает активность, а потом в тепле снова активизируется, — объясняет биолог. — Может помочь опрыскивание водой: клещи предпочитают сухость. Поэтому жаркий сухой воздух квартир им очень подходит. Но поливать елку водой не очень празднично. Это еще и опасно, если залить гирлянды и устроить короткое замыкание, а то и пожар.

Один из способов не разводить клещей — завести искусственную елку. Но не все готовы идти на такие жертвы Источник: Арина Рязанова / V1.RU

Использование ядохимикатов, по словам биолога, тоже имеет свои ограничения. Препараты, добавляемые в почву, не действуют на срубленные деревья, так как они больше не получают питания. Дерево перестает пить воду из почвы, соответственно, яд в него не поступает. Эффективным может быть только поверхностное опрыскивание, но такой метод делает праздничное дерево небезопасным для людей и домашних животных.

В данной ситуации поможет искусственная елка, от которой у клеща изжога. Николай Онистратенко кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ, биолог

Альтернативой живому переносчику новогодних клещей в виде купленной на уличном базаре елки или искусственному дереву станет живая елка в горшке, взятая из проверенного питомника. После праздников ее можно держать в прохладном месте, а весной высадить в грунт, соблюдая правила озеленения.

— Отпразднуйте с ней Новый год, а потом поставьте в прохладное место и умеренно поливайте, — советует Николай Онистратенко. — Как земля оттает, такую елку можно посадить на улице, что, несомненно, принесет пользу и вам, и окружающим людям.

Биолог не просто советует выращивать елки, но и сам занимается разведением хвойных деревьев Источник: Николай Онистратенко / V1.RU

Еще одним экологичным путем может стать самостоятельное выращивание елки из семян. Такой процесс требует времени и ухода, но позволяет не только избежать вредителей, но и сделать вклад в сохранение природы.

— Соберите семена, посейте и опрыскайте, — дает готовый алгоритм действий биолог. — Как проклюнутся, посадите по горшкам и растите свои символы нового года. Это уже не просто новогодний символ, а инвестиция в будущее.