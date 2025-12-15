Финансирование на 7 млрд рублей: под Ярославлем построят огромный мусороперерабатывающий завод

В Ярославской области построят огромный мусороперерабатывающий завод Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Под Ярославлем построят завод по переработке твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев во время подведения итогов года в прямом эфире телеканала «ЯПервый».

«Первый в Ярославской области по переработке ТКО. Порядка семи миллиардов рублей вместе с реконструкцией нашего полигона Скоково будет проходить финансирование. Это проект, который мы делаем по линии Министерства природных ресурсов. Мы вошли в очень ограниченное количество регионов, которые смогли претендовать на федеральное финансирование», — рассказал Михаил Евраев.

Губернатор объяснил, что сейчас отходы сортируют и захоранивают.

«Мы их сможем перерабатывать. Это важно. Мы идем в такому цивилизованному, современному обращению с нашими отходами. Нам было важно у себя это создать. Это хороший, большой крупный завод, и новые рабочие места. И мы перестанем столько в землю закапывать, потому что сможем перерабатывать», — рассказал глава региона.

Новый завод появится в районе полигона «Скоково». Параллельно со строительством объекта будет проходить реконструкция всего полигона.