«Купаться просто невозможно»: Черное море превратилось в грязное месиво — кадры

Черное море стало коричневым Источник: Любимый Сочи / Telegram

Непогода в Краснодарском крае оставила после себя немало последствий: реки вынесли на побережье ветки, бревна и другой мусор, который теперь плавает у берегов Черного моря. На пляжах Сочи и Сириуса просто невозможно купаться.

Наши коллеги из 93.RU рассказывают, что владельцы пляжей пытаются срочно навести порядок, но даже если крупные обломки уберут, воде потребуется время, чтобы очиститься после дождей.

Кроме того, на сочинском пляже в Сириусе сегодня прошла целая спасательная операция. Туристы заметили в воде молодого бычка. Очевидцы предположили, что животное снесло в море селевым потоком из Абхазии. Истощенный и дезориентированный буйвол едва держался на ногах, когда его вытащили на берег.

Буйвол едва держался на ногах Источник: ЧП Сочи / Telegram

Туристам пришлось несколько часов поливать животное водой, спасая от перегрева под палящим солнцем. Когда бычок пришел в себя, его забрали ветеринары, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» (18+).

Животное несколько часов поливали водой в ожидании ветеринаров Источник: ЧП Сочи / Telegram

По информации наших коллег из SOCHI.RU, на этом улов не закончился и туристы вытащили из воды массивное бревно, представляющее опасность для купающихся.

Ливни накрыли Сочи в ночь на 8 августа. В Гидрометцентре отметили, что накануне выпало 95 мм осадков в предгорьях и более 40 мм на побережье, что вызвало подъем уровня рек и селевые потоки. Затем ливни прошли в горах, в результате бурные потоки воды вынесли в море огромное количество мусора, включая поваленные деревья, которые теперь мешают отдыху.