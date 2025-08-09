НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Купаться просто невозможно»: Черное море превратилось в грязное месиво — кадры

«Купаться просто невозможно»: Черное море превратилось в грязное месиво — кадры

Виной всему стали ливни в горах

299
Черное море стало коричневым | Источник: Любимый Сочи / TelegramЧерное море стало коричневым | Источник: Любимый Сочи / Telegram

Черное море стало коричневым

Источник:

Любимый Сочи / Telegram

Непогода в Краснодарском крае оставила после себя немало последствий: реки вынесли на побережье ветки, бревна и другой мусор, который теперь плавает у берегов Черного моря. На пляжах Сочи и Сириуса просто невозможно купаться.

Наши коллеги из 93.RU рассказывают, что владельцы пляжей пытаются срочно навести порядок, но даже если крупные обломки уберут, воде потребуется время, чтобы очиститься после дождей.

Вот в такую грязную лужу после сильных ливней превратилось море | Источник: Любимый Сочи / TelegramВот в такую грязную лужу после сильных ливней превратилось море | Источник: Любимый Сочи / Telegram
Источник: Любимый Сочи / TelegramИсточник: Любимый Сочи / Telegram
Источник: Любимый Сочи / TelegramИсточник: Любимый Сочи / Telegram

Кроме того, на сочинском пляже в Сириусе сегодня прошла целая спасательная операция. Туристы заметили в воде молодого бычка. Очевидцы предположили, что животное снесло в море селевым потоком из Абхазии. Истощенный и дезориентированный буйвол едва держался на ногах, когда его вытащили на берег.

Буйвол едва держался на ногах

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

Туристам пришлось несколько часов поливать животное водой, спасая от перегрева под палящим солнцем. Когда бычок пришел в себя, его забрали ветеринары, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» (18+).

Животное несколько часов поливали водой в ожидании ветеринаров

Источник:

ЧП Сочи / Telegram

По информации наших коллег из SOCHI.RU, на этом улов не закончился и туристы вытащили из воды массивное бревно, представляющее опасность для купающихся.

Ливни накрыли Сочи в ночь на 8 августа. В Гидрометцентре отметили, что накануне выпало 95 мм осадков в предгорьях и более 40 мм на побережье, что вызвало подъем уровня рек и селевые потоки. Затем ливни прошли в горах, в результате бурные потоки воды вынесли в море огромное количество мусора, включая поваленные деревья, которые теперь мешают отдыху.

В ближайшие дни дождей не ожидается, а температура воздуха сохранится на уровне +29 °C. Пляжи работают в штатном режиме, но доступ к воде может быть ограничен до полной очистки береговой линии.

Оксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Море Сочи Штормовое в Сочи Дожди в Сочи Пляжи в Сочи
