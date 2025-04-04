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В Ярославской области ограничат рыбную ловлю: причина

Куда разрешат ездить на рыбалку

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17 комментариев
В Ярославской области ввели ограничения на ловлю рыбы | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ Ярославской области ввели ограничения на ловлю рыбы | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославской области ввели ограничения на ловлю рыбы

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 15 апреля в Ярославской области на полтора месяца ограничат вылов рыбы. По информации Федерального агентства по рыболовству, причина — нерест.

«Нарушение Правил рыболовства влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов», — предупредили в ведомстве.

Ограничения вводятся для сохранения популяции рыб, запрет устанавливают ежегодно.

Где запрещено рыбачить в нерест:

  • с 15 апреля по 1 июня — в Рыбинском водохранилище со всеми притоками в пределах Ярославской области;

  • с 15 апреля по 15 июня — в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км от устьев вверх по течению в пределах Ярославской области;

  • с 20 апреля по 29 мая — в озере Неро;

  • с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря — в озере Плещеево;

  • с распаления льда по 1 июля — в Рыбинском водохранилище, ограничена добыча водных биоресурсов троллингом; стерляди, хариуса; ряпушки в озере Плещеево;

  • с распаления льда по 10 июня — в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Ярославской области.

Распаление льда — это уменьшение прочности льда и распад ледового поля на более мелкие фрагменты под воздействием температур, что, в свою очередь, делает опасным или невозможным осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов путем осуществления подледного лова с его поверхности.

Вне мест нереста рыбалка будет разрешена только с берега с одной поплавочной или донной удочкой с двумя крючками на человека.

Перечень нерестовых участков, где ограничат ловлю

Ранее научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин в беседе с 76.RU предупреждал, что в этом году на фоне обмеления Волги нерест рыб может пройти проблематично.

«Риски есть, если воды в реке не прибавится. <…> Потому что рыба обычно нерестится в затопленной весной траве. Если в местах, где нет травы, будет низкий уровень воды, то эффективность этого процесса будет сильно меньше, — отметил ученый.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Рыбалка Нерест Рыбная ловля Рыбинское водохранилище
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Комментарии
17
283086671
7 часов
Каждый год какой то начальник подписывает одну и ту же бумажку, а вразумительного ответа нет: почему в Рыбинском водохранилище по 1июня, а в Горьковском по 15 июня?
Гость
6 часов
Помню щук, судаков рыбинских продавали на центальном рынке Ярославля, устанешь выбирать. Сейчас штучно и не всегда. И рыба стала почти недоступна.
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