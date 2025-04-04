В Ярославской области ограничат рыбную ловлю: причина

В Ярославской области ввели ограничения на ловлю рыбы Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











С 15 апреля в Ярославской области на полтора месяца ограничат вылов рыбы. По информации Федерального агентства по рыболовству, причина — нерест.

«Нарушение Правил рыболовства влечет административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов», — предупредили в ведомстве.

Ограничения вводятся для сохранения популяции рыб, запрет устанавливают ежегодно.

Где запрещено рыбачить в нерест:

с 15 апреля по 1 июня — в Рыбинском водохранилище со всеми притоками в пределах Ярославской области;

с 15 апреля по 15 июня — в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км от устьев вверх по течению в пределах Ярославской области;

с 20 апреля по 29 мая — в озере Неро;

с 20 апреля по 9 мая, с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря — в озере Плещеево;

с распаления льда по 1 июля — в Рыбинском водохранилище, ограничена добыча водных биоресурсов троллингом; стерляди, хариуса; ряпушки в озере Плещеево;

с распаления льда по 10 июня — в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Ярославской области.

Распаление льда — это уменьшение прочности льда и распад ледового поля на более мелкие фрагменты под воздействием температур, что, в свою очередь, делает опасным или невозможным осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов путем осуществления подледного лова с его поверхности.

Вне мест нереста рыбалка будет разрешена только с берега с одной поплавочной или донной удочкой с двумя крючками на человека.

Ранее научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин в беседе с 76.RU предупреждал, что в этом году на фоне обмеления Волги нерест рыб может пройти проблематично.