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Экология Виновата жара? Жители Ярославской области массово пожаловались на едкий запах

Виновата жара? Жители Ярославской области массово пожаловались на едкий запах

В Роспотребнадзоре объяснили, в чём может быть причина

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1 комментарий

Жители Рыбинска пожаловались на неприятный запах

Жители Рыбинска Ярославской области пожаловались на едкую вонь в городе. По словам местных, неприятный запах появился в конце лета.

— В городе невозможная вонь гарью и химией. С ночи в районе железнодорожного вокзала и «горы» (микрорайон Скоморохова гора. — Прим. ред.) невозможно дышать. В других районах люди тоже жалуются. И так с конца лета, в соцсетях неоднократно тема поднималась, — написали в паблике «Подслушано в Рыбинске» 9 сентября.

По словам местных, неприятный запах сопровождается смогом

— Каждый сентябрьский вечер в районе БАМ, «Виконды» и улицы Ворошилова стоит смог, запах горящей свалки. Окна в доме не открыть, жуткая вонь моментально наполняет квартиру, — пожаловался местный житель в «Подслушано в Рыбинске» 8 сентября.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что им поступали жалобы по поводу вони в Рыбинске.

— В территориальный отдел Управления в городе Рыбинск поступило несколько обращений от жителей на неприятный запах в районе улиц Плеханова, Ворошилова, Волжской набережной и Толбухина, — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области 10 сентября.

В ведомстве отметили, что специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» будут отобраны пробы воздуха на превышения предельно допустимых концентраций. Также высказали первую версию причины возникновения неприятного запаха в Рыбинске. На него могла повлиять погода.

— Такой эффект связан с жаркой погодой. Загрязнения, запахи приземного слоя атмосферы населенных мест находятся в прямой зависимости от метрологических условий, — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее власти раскрыли причину токсичного запаха в Тутаеве.

ПО ТЕМЕ
Неприятный запах Вонь Экология Рыбинск Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
11 сентября 2024, 11:04
И в Ярославле воняло какой-то гарью.
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