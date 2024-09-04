Людей травили токсичными выбросами? Власти раскрыли причину химической вони в Ярославской области

Власти назвали причину химической вони в Тутаеве Ярославской области. На неприятный запах местные жители жалуются несколько лет. По словам тутаевцев, в воздухе ощущается химический запах, смешанный с гарью, из-за которого в некоторых районах города в квартирах даже окна не открыть.
— В четыре утра проснулась от того, что в открытое окно тянуло какой-то химией в сочетании с паленым пластиком. Вонь ужасная! Это в старом городе, — жаловалась в местном паблике «ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО» Елена Ивлева в апреле 2024 года.
— Сколько можно терпеть этот едкий запах? На Советской жуткая вонь. Закрываешь окна — жарко, открываешь — вонь, — поддержала Амалия Долговая.
Местные тогда обсуждали, что воздух портит производство «Феникс». Прокуратура на этот счет организовала проверку. 3 сентября 2024 года в региональном правительстве сообщили, что в работе предприятия действительно нашли нарушения природоохранного законодательства.
— Исследования отобранных проб воздуха из источников выбросов предприятия показали значительное превышение оксида железа. Кроме того, выявлены нарушения правил эксплуатации установок очистки газа и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры, а также нарушения в сфере обращения с отходами, — сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян. — Все материалы направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
За подобное нарушение предприятию «Феникс» может быть вынесен штраф до 670 тысяч рублей, а также грозит приостановка деятельности предприятия до 80 суток.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Феникс» было образовано в марте 2011 года в Тутаеве Ярославской области. Основной вид деятельности — производство прочих металлических изделий. Гендиректором выступает Рашид Галимов. С декабря 2023 года он является 100% собственником завода, до этого он делил бизнес с Сергеем Благодырем, но в конце 2023 года тот продал свою долю. За 2023 год предприятие заработало 291,5 миллиона рублей, из них 40,1 миллиона чистой прибыли.
Проблема вони длится уже десятилетие
Почти 10 лет назад, в 2014 году, Тутаевский районный суд, руководствуясь докладами прокуратуры и Росприроднадзора, установил, что тутаевский завод «Феникс» выбрасывает в воздух фенол, формальдегид, аммиак в дозах, в несколько раз превышающих разрешенные, — все они опасны для окружающей среды и человека.
Через два года после этого, в 2016-м, руководство «Феникса» обжаловало решение в Ярославском областном суде. Представители предприятия говорили, что выявленные вещества никакого отношения к заводу не имеют. Областной суд с аргументами согласился. Вины литейного цеха не нашли и дело прекратили.
Однако жалобы на неприятный запах не прекратились. Вонь снова начала ощущаться весной 2024 года. В начале апреля нам удалось дозвониться до гендиректора предприятия «Феникс» и узнать его мнение по поводу обвинений в адрес завода. Подробнее — в этом материале.