Людей травили токсичными выбросами? Власти раскрыли причину химической вони в Ярославской области

Стала известна причина вони в Тутаеве Источник: Кирилл Поверинов











Власти назвали причину химической вони в Тутаеве Ярославской области. На неприятный запах местные жители жалуются несколько лет. По словам тутаевцев, в воздухе ощущается химический запах, смешанный с гарью, из-за которого в некоторых районах города в квартирах даже окна не открыть.

— В четыре утра проснулась от того, что в открытое окно тянуло какой-то химией в сочетании с паленым пластиком. Вонь ужасная! Это в старом городе, — жаловалась в местном паблике «ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО» Елена Ивлева в апреле 2024 года.

— Сколько можно терпеть этот едкий запах? На Советской жуткая вонь. Закрываешь окна — жарко, открываешь — вонь, — поддержала Амалия Долговая.

Местные тогда обсуждали, что воздух портит производство «Феникс». Прокуратура на этот счет организовала проверку. 3 сентября 2024 года в региональном правительстве сообщили, что в работе предприятия действительно нашли нарушения природоохранного законодательства.

— Исследования отобранных проб воздуха из источников выбросов предприятия показали значительное превышение оксида железа. Кроме того, выявлены нарушения правил эксплуатации установок очистки газа и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры, а также нарушения в сфере обращения с отходами, — сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян. — Все материалы направлены в прокуратуру для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

За подобное нарушение предприятию «Феникс» может быть вынесен штраф до 670 тысяч рублей, а также грозит приостановка деятельности предприятия до 80 суток.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Феникс» было образовано в марте 2011 года в Тутаеве Ярославской области. Основной вид деятельности — производство прочих металлических изделий. Гендиректором выступает Рашид Галимов. С декабря 2023 года он является 100% собственником завода, до этого он делил бизнес с Сергеем Благодырем, но в конце 2023 года тот продал свою долю. За 2023 год предприятие заработало 291,5 миллиона рублей, из них 40,1 миллиона чистой прибыли.

Проблема вони длится уже десятилетие

Почти 10 лет назад, в 2014 году, Тутаевский районный суд, руководствуясь докладами прокуратуры и Росприроднадзора, установил, что тутаевский завод «Феникс» выбрасывает в воздух фенол, формальдегид, аммиак в дозах, в несколько раз превышающих разрешенные, — все они опасны для окружающей среды и человека.

Через два года после этого, в 2016-м, руководство «Феникса» обжаловало решение в Ярославском областном суде. Представители предприятия говорили, что выявленные вещества никакого отношения к заводу не имеют. Областной суд с аргументами согласился. Вины литейного цеха не нашли и дело прекратили.