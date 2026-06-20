НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

с-з.

 754мм 72%
Подробнее
1 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Бесплатный концерт Пелагеи
Закроют гипермаркет
Кому доверить бизнесс-процессы
Что с бензином в Ярославле
Где в Ярославле жить хорошо?
Пробка на Московском
Погиб подросток
Проверка СК после телешоу
Поджоги банков
Культура Умер режиссер культовых ситкомов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз

Умер режиссер культовых ситкомов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз

Ему было 85 лет

86
О причинах смерти режиссера пока неизвестно | Источник: Gettyimages.ruО причинах смерти режиссера пока неизвестно | Источник: Gettyimages.ru

О причинах смерти режиссера пока неизвестно

Источник:

Gettyimages.ru

Умер режиссер известных американских сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз. Об этом сообщила его семья, информацию также подтвердил его агент Рик Розен.

«Джеймс Берроуз, мастер телевизионных ситкомов, скончался в возрасте 85 лет», — пишет газета The New York Times со ссылкой на агента Берроуза.

При этом причины смерти режиссера не уточняются.

Берроуз по праву заслужил прозвище «Стивен Спилберг ситкомов», завоевав 11 премий «Эмми» и получив 47 номинаций на протяжении своей 50-летней карьеры. Он снял такие популярные ситкомы, как «Веселая компания», «Такси», «Друзья» и «Теория большого взрыва». Берроуз очаровывал зрителей, делая упор на юмор.

«Спасибо, Джимми. Я имею в виду за всё…», — написала в своем блоге актриса Лиза Кудроу, исполнившая роль Фиби в «Друзьях».

Берроуз родился в 1940 году в Лос‑Анджелесе, детство провел в Нью‑Йорке. После нескольких лет работы на телевидении он стал соавтором и одним из ключевых режиссеров «Веселой компании» — шоу, которое стало хитом 1980‑х в США и Великобритании.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Культура Кино Сериал Режиссер Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Рекомендуем