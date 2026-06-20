Умер режиссер культовых ситкомов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз

Умер режиссер известных американских сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз. Об этом сообщила его семья, информацию также подтвердил его агент Рик Розен.
«Джеймс Берроуз, мастер телевизионных ситкомов, скончался в возрасте 85 лет», — пишет газета The New York Times со ссылкой на агента Берроуза.
При этом причины смерти режиссера не уточняются.
Берроуз по праву заслужил прозвище «Стивен Спилберг ситкомов», завоевав 11 премий «Эмми» и получив 47 номинаций на протяжении своей 50-летней карьеры. Он снял такие популярные ситкомы, как «Веселая компания», «Такси», «Друзья» и «Теория большого взрыва». Берроуз очаровывал зрителей, делая упор на юмор.
«Спасибо, Джимми. Я имею в виду за всё…», — написала в своем блоге актриса Лиза Кудроу, исполнившая роль Фиби в «Друзьях».
Берроуз родился в 1940 году в Лос‑Анджелесе, детство провел в Нью‑Йорке. После нескольких лет работы на телевидении он стал соавтором и одним из ключевых режиссеров «Веселой компании» — шоу, которое стало хитом 1980‑х в США и Великобритании.