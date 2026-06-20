«Молодежь постреливала на наших представлениях из оружия». Валерий Сюткин — о гастролях в 90-е, воссоединении с «Браво» и 5-летнем сыне

20 июня Валерий Сюткин воссоединится с группой «Браво» на Пикнике Афиши Источник: Андрей Никеричев / АГН Москва

20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» на Пикнике Афиши Валерий Сюткин воссоединится с группой «Браво». Впервые за 31 год музыканты выступят на одной сцене и споют любимые всеми хиты: «Вася», «Оранжевый галстук», «Московский бит» и многое другое.

В преддверии долгожданного реюниона Валерий Сюткин дал интервью MSK1.RU и рассказал, стоит ли ждать совместных песен с «Браво», как в 90-е на концертах слушатели стреляли от восторга в потолок и каково музыканту было вновь стать отцом в 62 года.

«Я считаю, что это назревший реюнион»

— 20 июня на Пикнике Афиши в Москве состоится ваш совместный концерт с группой «Браво» — первый за 31 год. Почему вы решили воссоединиться с группой ради этого выступления?

— Здесь надо благодарить Пикник Афиши и их партнеров, потому что они выступили инициаторами. Я, естественно, позвонил ребятам из «Браво», они говорят: «Да, Валера, давно не работали. Нам тоже кажется, что это будет хорошо. И мы не видим причины для отказа». Я действительно считаю, что это назревший реюнион. Мы уже провели все репетиции, поэтому все очень будет энергично, как я люблю говорить. Приходите, получите удовольствие, потому что такое не каждый день бывает. Мне кажется, что репертуар прямо самый известняк.

— Какие песни будете исполнять?

— Исполним всё, что от нас ждут, и ряд сюрпризов. Понятно, что будут главные хиты, которые «Браво», сделали уже после моего участия: «Этот город», «Ветер знает», «Это за окном рассвет». А со мной будут исполнять «Дорога в облака, „Вася“, „Оранжевый галстук“, „Московский бит“. Все песни, заслужившие зрительскую любовь, и мы не видим причин их не сыграть. Никаких новых песен мы исполнять не будем — только то, что зритель ждет от такого объединения.

— А вы рассматриваете возможность воссоединения с группой в будущем? Может быть, запишете совместную песню?

— Вначале нужно сделать хорошо сегодня. И мы это сделаем, я точно знаю. А дальше, если будет у зрителей желание, почему нет? Но пока это первый за многие годы наш совместный концерт. Если прием будет хороший, пойдет молва и люди будут просить «Давайте еще!», какой смысл этого не делать?

«Эпатировать, как Жанна Агузарова, у меня нет никаких шансов»

— Вы помните свой первый день в «Браво»?

— Помню. Во-первых, мы познакомились с Евгением Хавтаном. Мы были в гостях у другого коллектива, слушали его. И Женя предложил мне стать участников группы «Браво». Я приехал на первую репетицию, сказал, что эпатировать, как Жанна Агузарова, у меня нет никаких шансов. Я предложил сыграть в стиляг из Москвы, совместить американский рок-н-ролл и отечественную песню того же периода. Ребята честно признались, что на них никто не ходит, что пустые залы. Что, несмотря на выход хороших новых песен, всё равно к группе отношение такое, будто она уже свой век отжила. Я говорю: «Ну, давайте пробовать». Вначале было ползала, но мы его, как в простонародье говорят, подняли с мест, и люди танцевали к концу концерта — и все были в восторге. А потом потихонечку, к концу года, мы стали появляться в телеэфире. Очень большую помощь оказали Влад Листьев, Саша Любимов и все ребята из «Взгляда», «МузОбоза». Эти молодежные редакции тогда нам очень помогли.

— При вас в группе «Браво» расцвела эстетика стиляг. Откуда у вас вот в 90-е была такая страсть к шестидесятым, к старому року?

— Я очень люблю шестидесятые годы в жизни человечества. И кинематограф наш отечественный, и итальянский, французский, американский, и музыка всех перечисленных стран была очень на высоком художественном уровне и очень интересной, с надеждой на лучшее. Гораздо больше позитива было, чем на сегодняшний день, во взорах молодых людей. Поэтому, зная хорошо музыку шестидесятых, как классический американский рок-н-ролл, так и советскую музыку, мы сделали удачный альянс между этими культурами и получили что-то свое, такое прямо «стиляжное».

Конечно, там много придуманного. Я общался с первыми стилягами в лице Алексея Семеновича Козлова и Василия Аксенова. И они мне рассказывали, что, конечно, такого, как у нас и как в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги», не было. Когда я был фронтменом «Браво», за нами ездила целая плеяда молодых людей, которые устраивали шоу в проходах и по обеим сторонам сцены.

Валерий Сюткин и группа «Браво» во время выступления, 1993 год Источник: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

— А что за шоу они устраивали?

— Мы-то всегда были достаточно скромные стиляги, как я с юмором люблю говорить, «После работы мы стиляги». То есть белые рубашечки, галстуки. А там ребята в таких пиджаках, бриолин, кок на голове, — по четыре часа готовились. И они владели исполнением твиста в совершенстве, и с девчонками рок-н-ролл танцевали, и каждый отдельно твист нарезали. То есть воспринимали это так, что это их концерт. Мы им не мешали и даже в какой-то мере помогали проходить на концерты, потому что они не занимали сидячих мест. У нас с ними было такое негласное, интеллигентное соглашение, что они не танцуют прямо перед сценой, чтобы не мешать зрителям первых рядов смотреть и слушать концерт. Никаких площадок с танцевальным партером не было раньше. И мы, кстати, были одни из первых, кто перевернул партер в концертном зале «Россия» в 1992, если не ошибаюсь, году. Это был первый концерт, который зрители смотрели стоя. Мы делали это потом и в Санкт-Петербурге в Октябрьском зале: яму опускали и делали место для танцев. То есть «Браво» здесь впереди всех была в российском шоу-бизнесе.

Валерий Сюткин и Евгений Хавтан на концерте группы «Браво» в Государственном Кремлевском Дворце, 1992 год Источник: Александр Макаров / РИА Новости

«Молодежь постреливала прямо во время наших представлений в потолок из огнестрельного оружия»

— Часто артисты из 90-х вспоминают гастроли как отдельную вселенную. Чем вам запомнился этот этап музыкальной карьеры?

— У нас гастролей было огромное количество. Мы работали во всех форматах: дворцы спорта, стадионы, маленькие клубы, рестораны для деловой молодежи девяностых, которая постреливала прямо во время наших представлений в потолок из огнестрельного оружия от восторга. Я увековечил эти гастрольные города в песне «Московский бит». Всё началось с города Пензы. Мы приехали во дворец офицеров, и там было ползала. Но нам все зрители и руководство сказали: «Вы можете завтра объявить концерт, и будет аншлаг». Мы вернулись через пару недель с уже серией концертов, и билеты было уже невозможно купить. От Пензы пошла молва, что «Браво» очень круто работают. Ну еще телевидение делало свое дело, потому что стали клипы показывать, и мы уже к концу 1991 года перешли на крупномасштабные площадки: Москва, Ленинград, Екатеринбург, Новосибирск — университетские города, где было особенно ярко и красиво. Мы по пять, по десять дней были в каждом городе. Много-много было работы и турами, все песни писались на ходу, поэтому это такая «ударная пятилетка», как я называю.

— До того, как к вам обратилась «Афиша», вы поддерживали связь с кем-то из участников «Браво»?

— Последний раз мы у Жени Маргулиса на квартирнике одну или две песни вместе с ними спели. А так мы даже когда работали вместе, все свободное время семьям уделяли. В жизни мы приятельствовали в лучшем случае, да и сейчас нечасто перезваниваемся.

«Благодаря „Браво“ у меня счастливая личная жизнь»

— Вы познакомились со своей женой Виолой, уже будучи звездой в «Браво». Было ли такое, что жена ревновала вас к поклонницам?

— Благодаря «Браво» у меня счастливая личная жизнь. Виола, кстати, с удовольствием тоже пойдет на Пикник Афиши, потому что тоже с ребятами давно не виделась, с Пашей Кузиным, с Сашей Степаненко, с кем мы работали тогда. Я очень ценю отношение Виолы ко мне, и она не давала мне поводов для ревности и сама ведет себя очень воспитанно. Я отношусь к моей любимой женщине Виоле с восхищением, потому что она действительно очень важный в моей жизни человек.

Валерий Сюткин с супругой Виолой, 2021 год Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— У вас в 2020 году родился сын Лев, сейчас ему уже 5 лет. Как вы решились на еще одного ребенка в 62 года?

— Если честно, мы очень долго хотели и долго работали. Мы, так сказать, в критическом уже возрасте находились, и Виола фактически женский подвиг совершила, потому что по медицинским показаниям врачи сказали, что это очень большой риск для ее здоровья. Но мы всё делали для того, чтобы Лев появился, и нам за эти страдания Всевышний ребеночка послал. Поэтому это очень долгожданный ребенок. Он талантливый, он дает уже нам во всех отношениях это понять. В пятилетнем возрасте Лев собирает конструкторы LEGO уровня 18+, то есть с техническими деталями. Лев очень любит сложные задачи решать. Это хорошо для мальчика.

— Каково для вас было вновь стать отцом?

— Это фантастика. Это абсолютный стимул: все вредные привычки сразу побросал, начал работать над собой. Я обязан его на крыло поставить. Поэтому будем стараться делать всё максимально, чтобы Льву помочь.

«Я вышел из „Браво“ и оставил им все свое наследство»

— Вы же ушли из «Браво» из-за разногласий с Евгением Хавтаном. В чем было ваше принципиальное отличие в видении будущего группы?

— Это ярко иллюстрирует наш последний совместный альбом «Дорога в облака». Песню «Замок из песка» на стихи Вадима Степанцева спел тогда впервые Женя (Евгений Хавтан. — Прим. ред.). Я просто отказался ее петь, сказав: «Вообще не моя песня». Ну как можно петь то, под чем ты не подписываешься? Я же все-таки фронтмен. Моя линия — это «Любите, девушки, простых романтиков», это «Аэроплан», это «Север и Юг». Я хотел, чтобы мы вызывали улыбку у людей, чтобы люди радовались, чтобы не пасмурно, а солнечно. Вот в этом мы расходились. Мы расстались с Женей из-за усталости. Я бы еще поработал с удовольствием. Но такая уже была атмосфера, что я понял, что лучше отойти в сторону. Тут нет ничего личного. И уж тем более мы разошлись не из-за денег или личных оскорблений. После моего ухода мы с Женей договорились не делить песни. Я вышел из «Браво» и оставил им всё свое наследство.

Об этом можно долго говорить, но моя главная задача — пригласить на концерт 20 июня на Пикнике Афиши. Это выступление решит, работать нам с «Браво» потом вместе или нет. Это зритель будет решать. Я приоткрою завесу, что очень много песен мы будем петь с Робертом Ленцем вдвоем. Такого еще не было, так что этот концерт для нас тоже в некотором смысле первый.