От чего умерла «королева эпизодов российских сериалов»: Татьяне Плетневой было 48 лет. Видео

Источник: Городские медиа

На 49-м году жизни скончалась актриса Татьяна Плетнева, известная зрителям по множеству популярных телепроектов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

За свою карьеру Татьяна Плетнева снялась более чем в 200 фильмах и сериалах, создав на экране галерею ярких и запоминающихся образов. Ее можно было увидеть в таких проектах, как «Интерны», «Кухня», «Счастливы вместе», «След», «Склифосовский» и «Реальные пацаны». Даже в эпизодических ролях артистка умела приковывать к себе внимание.

«Глядите, какая колоритная, крупная женщина. Продавщицу могу сыграть, могу кого угодно сыграть. Ай, хороша!» — так она сама с юмором отзывалась о своем амплуа.

Помимо работы в кино, актриса активно снималась в музыкальных клипах. Всего на ее счету около 50 работ в этой сфере. Одним из самых ярких эпизодов в ее биографии стало участие в клипе Эмина In Another Life (2013), где партнером Плетневой по съемочной площадке был Дональд Трамп, на тот момент будущий президент США.

Последние месяцы актриса мужественно боролась с тяжелой болезнью. Она сильно похудела, но старалась не афишировать свое состояние. Актрисы не стало 14 июня.

«В декабре она призналась, что плохо себя чувствует, хотя всё это время говорила, что похудела от любви. Рассказывала, что на киноэкспедиции познакомилась с мужчиной», — рассказал друг актрисы Никита Турчин изданию «СтарХит».