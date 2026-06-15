Умерла актриса Энн Шедин. Вы знаете её по комедийному сериалу «Альф»

Американская актриса Энн Шедин, сыгравшая роль Кейт Тэннер в сериале «Альф», ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщили родственники актрисы в ее соцсетях. Причина смерти не раскрывается.
«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», — говорится в сообщении.
Миллионы зрителей помнят Шедин в роли заботливой мамы из семейства Тэннеров, вынужденной делить быт с харизматичным и вечно голодным пришельцем Альф с планеты Мельмак. Образ стал своеобразным символом артистки, завоевав сердца поклонников разных поколений.
Фанаты оставляют свои соболезнования в комментариях, с теплотой вспоминая тёплую и ироничную атмосферу этого комедийного шоу. Уход актрисы стал символом завершения ещё одного значимого этапа в истории проекта.
Шедин начала карьеру в 1974 году, снимаясь в небольших ролях на телевидении. Среди её ранних работ — роль в научно-фантастическом фильме ужасов «Эмбрион» (1976). У неё были повторяющиеся роли в сериалах «Срочно!» и «Компания троих» в середине — конце 1970-х. В 1984 году она получила роль в недолговечном сериале «Бумажные куклы» вместе с Ллойдом Бриджесом и Лорен Хаттон.
Также актриса снималась в известных сериалах «Критическое положение» (1972) и «Саймон и Саймон» (1981). Профессиональный путь знаменитости охватывал несколько десятилетий активной работы на телевидении.