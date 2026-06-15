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Культура Умерла актриса Энн Шедин. Вы знаете её по комедийному сериалу «Альф»

Умерла актриса Энн Шедин. Вы знаете её по комедийному сериалу «Альф»

Ей было 77 лет

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О причине смерти актрисы неизвестно | Источник: кадр из фильма «Альф», режиссеры Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Ховард Сторм, Пол Миллер, Ник Хавинга, Гари Симокава, Том Пэтчетт, Бёрт Бринкерхофф, Луис Дж. Хорвиц, телекомпания Alien Productions, США, 1986–1990 годО причине смерти актрисы неизвестно | Источник: кадр из фильма «Альф», режиссеры Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Ховард Сторм, Пол Миллер, Ник Хавинга, Гари Симокава, Том Пэтчетт, Бёрт Бринкерхофф, Луис Дж. Хорвиц, телекомпания Alien Productions, США, 1986–1990 год

О причине смерти актрисы неизвестно

Источник:

кадр из фильма «Альф», режиссеры Пол Фаско, Питер Бонерз, Питер Болдуин, Ховард Сторм, Пол Миллер, Ник Хавинга, Гари Симокава, Том Пэтчетт, Бёрт Бринкерхофф, Луис Дж. Хорвиц, телекомпания Alien Productions, США, 1986–1990 год

Американская актриса Энн Шедин, сыгравшая роль Кейт Тэннер в сериале «Альф», ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщили родственники актрисы в ее соцсетях. Причина смерти не раскрывается.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», — говорится в сообщении.

Миллионы зрителей помнят Шедин в роли заботливой мамы из семейства Тэннеров, вынужденной делить быт с харизматичным и вечно голодным пришельцем Альф с планеты Мельмак. Образ стал своеобразным символом артистки, завоевав сердца поклонников разных поколений.

Фанаты оставляют свои соболезнования в комментариях, с теплотой вспоминая тёплую и ироничную атмосферу этого комедийного шоу. Уход актрисы стал символом завершения ещё одного значимого этапа в истории проекта.

Шедин начала карьеру в 1974 году, снимаясь в небольших ролях на телевидении. Среди её ранних работ — роль в научно-фантастическом фильме ужасов «Эмбрион» (1976). У неё были повторяющиеся роли в сериалах «Срочно!» и «Компания троих» в середине — конце 1970-х. В 1984 году она получила роль в недолговечном сериале «Бумажные куклы» вместе с Ллойдом Бриджесом и Лорен Хаттон.

Также актриса снималась в известных сериалах «Критическое положение» (1972) и «Саймон и Саймон» (1981). Профессиональный путь знаменитости охватывал несколько десятилетий активной работы на телевидении.

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