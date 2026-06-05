Его не водили по музеям и Эрмитажу, а давали творить. Как художник-самоучка поразил Париж

Рассказываем о талантливом художнике, который рисовал всего 7 лет Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Июнь 1941 года. Константин — ему на тот момент исполнился 31 год — не может остаться в стороне от происходящего в стране: немецкие части вероломно напали на Советский Союз. Молодой человек подтянут, хорошо обращается с оружием — не зря большую часть жизни занимался охотой на бескрайних просторах тайги.

В Смольнинском районном военном комиссариате города Ленинграда не знают, что отправляют на поля Великой Отечественной талантливого художника, сотрудника Института народов Севера Константина Панкова. Вообще таким людям была положена эвакуация в безопасные районы, например в Омск. Но деятель искусства решает отправиться защищать Родину с оружием в руках.

72.RU рассказывает о судьбе человека, который покорил парижан своим искусством, оставил след в российской истории, хотя его шедевров почти не сохранилось.

Детство

Родился Константин в 1910 году в небольшой деревне Щекурья Березовского уезда Тобольской губернии. Сейчас там проживает всего около сотни жителей.

Картина «Веселый оленевод» кисти Константина Панкова Источник: arthive.com

Его отец ненец, переселенец из-за Урала, а мать — манси. В детстве Константин ходил в начальную церковно-приходскую школу. Рано лишился родителей, причины смерти историки не называют. Остался жить в семье старшего брата Прокопия.

Некоторые историки говорят о том, что Панков называл своего отца зырянином, мать — ненка, мастерица. И отчество свое он не совсем знал — то ли Леонидович, то ли Алексеевич.

Большая часть детства и молодости была у Панкова типичной для северных краев. Зимой — охота в тайге, летом — ловля рыбы. Как говорят исследователи его личности, именно занятия охотой развили в нем замечательную память, которую он использовал для написания картин.

«В моем краю зима и лето — соседи. Еще горы стоят летние, земля красная — она покрыта ягодами, но вдруг пришел мороз — и реки застыли. Среди лета лежат зимние реки. Снега нет, лед прозрачен, можно увидеть уснувших рыб», — описывал Геннадий Гор, друг Панкова и автор книги «Константин Панков. Ненецкий художник».

Короткий путь к славе

В конце 1920-х Панков попадает в столицу Родины — в Москву. Там он обучается на курсах, которые готовят кадры для различных национальных районов. Учился, судя по всему, он очень успешно. Константина — как одного из лучших выпускников — берут в Ленинградский институт народов Севера. Его приняли в мастерскую под руководством известных художников своего времени — Успенского и Месса.

Молодого художника нужно было не столько обучить, сколько направить. Ему принципиально не показывали живопись, не водили в Эрмитаж или другие музеи. Интересно, что под запретом для Панкова были даже фотографии. Причем делали это специально: педагогам было важно сохранить уникальный авторский стиль художника, чтобы он не попал под чужое влияние

Фрагмент картины «Оленья упряжка». Создана в 30-е годы, местонахождение неизвестно Источник: arthive.com

В этом ленинградском институте преподавали самые прогрессивные учителя. Они не ломали студентов, которые еще вчера жили в условиях традиционного северного быта. Наоборот, давали им творить — и Панкову в том числе.

«К весне лед становится толще. Вода наверху портится, в ней мало воздуха, и рыба уходит вниз. Весной рыбаки прорубают лед, и тогда будто дверь открывается для рыбы. Черпай и бросай ее на лед. Летом озеро обмелело. И лодка, когда плыла, задевала щук. Они от испуга выпрыгивали из воды и падали прямо в лодку», — писал Геннадий Гор в книге «Константин Панков. Ненецкий художник»

Подход сработал. Достаточно быстро Панков превратился в одного из самых знаменитых художников-северян, а некоторые и вовсе считают его основателем этого стиля. На картинах он изображал обычную жизнь Севера. Там человек не находится в центре природы, он лишь маленькая часть окружающего мира, деталь небольшого пейзажа.

Настоящая слава пришла к Панкову во Франции. Репродукции его картин украшали один из павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Париже. Европейцы с удивлением смотрели на эти картины и любовались ими. Неудивительно, что именно ему и присудили гран-при и золотую медаль.

«Синее озеро». Находится в частной коллекции Источник: arthive.com

В 1939 году в Москве прошла персональная выставка художника. Вообще, там, где выставлялись его картины, он постоянно спрашивал посетителей, нравятся ли им эти работы. В 1940-м Панков написал серию картин для своего института.

«Вот горы. А за ними еще горы; посмотришь на них — а горы как будто играют. Я иду, и горы тоже словно идут. По снегу охотится легко. Прошел немножко — белка. Я навешал на себя белок: за поясом, на пимах, за ремнем на спине — везде у меня висят белки. Разведешь костер и белочек жаришь. Шкурки с белок снимешь и повесишь их сушить». Геннадий Гор, книга «Константин Панков. Ненецкий художник»

О личной жизни Панкова ничего не известно. Остались ли у него наследники, которые также могли талантливо рисовать, или жена с историей любви, полной сюжетных поворотов, — загадка.

Долгое время было непонятно, когда погиб ненецкий художник, который писал свои работы всего 7 лет. Не так давно установили, что он умер, защищая Ленинград, спустя 2 месяца после блокады города — 9 ноября 1941 года. Похоронен в братской могиле.

Оригиналов его картин, выполненных акварелью и гуашью, осталось немного. И это тоже связано с войной. Работы художников, которые творили в ленинградском институте, предлагали эвакуировать. Но вышестоящее начальство разрешило иначе — в то время шла бурная кампания против формализма, авангардизма, и «детские» рисунки решено было не спасать.