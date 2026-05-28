«Это была настоящая бедность»: из какого ада выбралась актриса Татьяна Васильева

Сегодня жизнь Татьяны Васильевой совсем не похожа на ту, что была у нее в детстве Источник: Борис Кавашкин / ТАСС

Актриса Татьяна Васильева прекрасно известна зрителям по своим комедийным и драматическим ролям. Но за ее яркими образами скрывается человеческая история, полная таких драм, что никакой режиссер не придумает. Народная артистка не вымарывает страницы своей биографии и рассказывает о тяжелом детстве, бурной молодости и о том, почему она сейчас живет у внучки.

«Это была настоящая бедность»

Глядя на семью Татьяны Васильевой, нельзя было и предположить, что она когда-то станет артисткой. Ее мать работала экономистом, отец — слесарем-фрезеровщиком. Семья — родители и две дочери — долгое время ютилась в самой обычной ленинградской коммунальной квартире.

— Был один кран, а комнат в этом коридоре, наверное, 25. Только кран с холодной водой. И папа должен был встать в 4 утра, чтобы помыться раньше всех, — вспоминала Татьяна Григорьевна на шоу «Звезды сошлись» (16+). — Еда — суп из какой-то рыбы вонючей страшной. Снетки называлась эта рыба, это как маленькие какие-то червяки вонючие. Но это был суп.

Семья будущей актрисы буквально сводила концы с концами. Но Татьяна Григорьевна и не думала, что можно жить иначе, — вокруг все такие были.

— Это была даже не нужда, а настоящая бедность. Я колбасу попробовала первый раз, когда уже училась в Москве в институте, — рассказывала актриса.

В Москве Татьяну Васильеву ждала не только колбаса Источник: Александр Куров / ТАСС

К тому же мать держала Васильеву в ежовых рукавицах и не раз поднимала на нее руку. Но Татьяна Васильева уверяет: всё это было «за дело».

— Мама меня била полотенцем скрученым. На стенке висело скрученное вафельное полотенце, перевязанное веревками. Например, сижу рисую. Нарисовала немецкий танк — всё, это был повод меня побить как следует, — вспоминает актриса. — Или мы идем по улице, например, и я споткнулась и упала. В новых сандалиях. И сандалия порвалась. Я поднимаюсь, и сзади она снимает туфлю — и меня по заднице. Но за дело же! Да, не специально. А нечего падать. Иди и смотри под ноги, куда ты идешь. Нормально. Я боготворю своих родителей. За всё.

Чтобы помочь семье, Татьяна Васильева начала работать с девятого класса. Сначала — ученицей слесаря-инструментальщика у отца на заводе, где делала номерки. Потом — продавцом промтоваров.

— Я пошла в Гостиный двор в Питере и продавала там обувь. И ко мне повадился мужик, который говорил: «Девушка, дайте правый померять». Я отдаю ему правый, отворачиваюсь. Он говорит: «Девушка, можно вас на минутку, левый теперь можно посмотреть?» А правого у него уже нет. Он меряет левый, а я иду к кому-то другому. Стали пропадать ботинки мужские. А он всё ходил и ходил. Потом поняли, что это в мою смену происходит. Меня уволили оттуда, — рассказывала Васильева.

После увольнения Татьяна Григорьевна торговала канцтоварами, но, стоя за прилавком, мечтала о карьере актрисы. Понимание этого пришло спонтанно, зародившуюся в голове мысль было не остановить.

— Во мне жило сумасшедшее, истерическое желание заниматься творчеством. На лестнице я чиркнула бритвой себе по пальцу и собственной кровью написала в своем дневнике: «Я буду актрисой», — вспоминает Васильева.

Еще одной идеей фикс Васильевой стало обеспечить всех ее ближайших родственников — чтобы они ни в чем не нуждались.

«Я влюбилась в другого и сломала всё»

Отец Васильевой не верил, что из нее выйдет толк, и не застал ее популярности.

— Папа так и ушел в недоумении вообще, чем я занимаюсь в этой жизни, — рассказывала Васильева.

Но Татьяна Григорьевна, вопреки отеческому неверию, поступила в школу-студию МХАТ, а в 22 года ее приняли в труппу Театра сатиры.

В то же время она познакомилась с актером Анатолием Васильевым. Впрочем, он Татьяну Григорьевну в упор не замечал, поэтому ей пришлось приложить всё свое обаяние, чтобы заполучить его внимание.

— Я даже не думаю, что Анатолий успел меня полюбить. Не успел, пока я его не поженила на себе, — отмечала Васильева. — Вот дальше как-то отношения начинали складываться такие уже: семья, мы вдвоем, у нас маленькая квартирка, я готовлю, семья.

Татьяна Васильева долго добивалась внимания актера Анатолия Васильева, но этот брак был обречен Источник: Татьяна Кузьмина / ТАСС

В этом браке у Татьяны и Анатолия Васильевых родился сын Филипп. Но семейная идиллия разбилась о театральные подмостки. Чем больше становилось работы, тем меньше было времени друг на друга. Потом актриса влюбилась в другого — артиста Георгия Мартиросяна.

— Я влюбилась в другого и сломала всё, что было. Всё своими руками, — делилась Васильева.

Актриса не стала ходить вокруг да около и сама призналась мужу в измене.

— А он. Ну сначала дал мне в глаз. Потом были очень долгие разборки, родители очень просили, чтобы я не уходила. А я всё, я пила литрами валокордин и уходила, уходила и ушла, — рассказывала Васильева в шоу «Секрет на миллион» (16+).

Кроме того, артистка признавалась, что изменяла мужу с режиссером Валентином Плучеком — ради карьеры.

— Я понимала, что после спектакля будет звонок в гримерку и будет вопрос: «Ну?» И я скажу: «Конечно». И иду в кабинет на прекрасный диван. Я валялась на диване, а муж — мне неинтересно было, где муж тогда был, — признавалась Васильева в эфире шоу «Пусть говорят» (16+). — Я занималась своей профессией. А это — условие этой профессии. И я хотела в этой профессии состояться.

«Сначала он бил меня, потом добрался до сына»

С Георгием Мартиросяном, к которому Васильева ушла от первого мужа, актриса прожила девять лет. И всё это время, по ее словам, он изменял ей. Даже когда Васильева носила под сердцем их общую дочь Лизу. Возможно, артистка могла бы всё простить — в конце концов, она тоже не отличалась целомудрием. Но это был далеко не единственный грех ее нового избранника.

— Сначала он бил меня, потом добрался до сына. Я прекрасно понимала, что мужчина не может любить чужого ребенка. Я согласна с тем, что с мальчиками нужно быть построже, но не чужому отцу, — говорила Васильева.

К Георгию Мартиросяну Татьяна Васильева ушла вместе с сыном, но актер начал поднимать на него руку Источник: Татьяна Кузьмина / ТАСС

Георгий Мартиросян парировал: ребенка Васильевой он не бил, а все рассказы о его изменах придумали недоброжелатели. Так или иначе, актриса была счастлива отделаться от второго мужа.

— Я такой крик издала радости, что я не ожидала, что я могу так кричать, когда я пришла в квартиру — и он не лежал на диване. При том что я ни к кому не ушла, я просто освободилась от него, — признавалась актриса.

Чтобы больше по возможности не видеть и не слышать бывшего супруга, актриса даже отдала ему квартиру.

— Он сказал, что он просто так не уйдет, что всё нужно поделить. Я отдала ему [квартиру], — рассказывала Васильева. — [А если бы не отдала], это бы длилось и длилось. Мне легче отдать и жить спокойно и забыть.

«Пора доить народную артистку»

Отдавать Татьяне Васильевой действительно было легко. С популярностью к ней пришли и деньги. В 2019 году актриса признавалась, что, работая каждый день, может зарабатывать три миллиона рублей в месяц, однако на себя тратит сущие копейки, отдавая всё детям и внукам. Суммы «на карманные расходы» были приличные. Настолько, что ее сын, принося домой деньги, говорил своей жене, актрисе Анастасии Бегуновой, что он «удачно вложился».

— Он приносил домой деньги в конвертах, якобы он куда-то вложился и зарабатывает. Постепенно открылась правда: его бизнес — это мамин карман, — рассказывала «Комсомольской правде» Анастасия Бегунова. — Оказалось, она всю жизнь дает ему столько, сколько он просит, любые суммы.

Впрочем, Бегунова от денег снохи, мягко говоря, не отказывалась. Однажды Татьяна Васильева увидела переписку экс-невестки с родственниками и была ошарашена.

— Стали приходить сообщения от ее родителей. К примеру: «Пора доить народную артистку». Типа вот давно-давно не было вложений каких-то денег, — вспоминала Васильева.

А когда Филипп захотел переехать в Германию, звездная мать дала молодой семье приличную сумму «на первое время».

— Она дала деньги, чтобы снять в Германии жилье, на обучение Филиппа. Там было 300 тысяч евро — 12 миллионов рублей по тому курсу, — рассказывала Бегунова. — Мы на эти деньги жили, на них была куплена машина. Я в Германии не работала. Филипп ничего не хотел делать. Отношения наши всё больше портились. Я говорила: не хочешь жить со мной — живи с мамой! И Филипп уехал в Москву. Я сняла со счета остаток — 50 тысяч евро, потому что, когда начался развод и от Филиппа посыпались угрозы отобрать у меня детей, я поняла, что мне в Москву нельзя.

Татьяна Васильева признается, что, несмотря на солидные гонорары, себе на жизнь она оставляет считаные копейки Источник: Михаил Фомичев / ТАСС

В столице у Бегуновой и Васильева осталось родовое гнездо — 90-метровая трешка на Патриарших прудах. Это жилье они приобрели, продав квартиру, которую раньше народная артистка покупала для своего сына.

— Она (Бегунова. — Прим. ред.) сразу потребовала три четверти этой квартиры, поскольку она с двумя детьми. И тут уже я поняла, что это беспредел. Эта квартира-то моя, я даже не успела им ее подарить, — объясняла Васильева.

Внуки Васильевой живут вместе с матерью в Германии. Кроме присужденных судом алиментов получают от звездной бабушки подарки и одежду. Возможно, если бы они переехали в Москву, она бы их и жильем обеспечила, но об этом речи пока не идет. А Татьяне Григорьевне и других внуков хватает — их у нее еще пять. И все свои квартиры актриса переписала на детей и внуков.

— Сейчас у меня лично в смысле недвижимости ничего нет. Я живу у внучки. Она разрешает, пока не против, — шутила актриса.