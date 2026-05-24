«Зря выбрал Гагарину»: финалист «Новой волны» Игнат Изотов честно рассказал, почему вылетел из «Голоса»

Игнату сейчас 27 лет Источник: Голос / Rutube.ru, Игнат Изотов

«Новая волна» в этом году пройдет с 20 по 26 августа в Казани. На знаменитом международном песенном конкурсе выступят 13 финалистов, в том числе 9 россиян. Одним из них будет певец и музыкант Игнат Изотов.

Игнат Изотов — выпускник известной в Татарстане «кузницы артистов», проекта «Созвездие-Йолдызлык», участник 13-го сезона шоу «Голос», VK Fest и шоу «Музыкастинг 4.0» от «Нового радио». Игнату сейчас 27 лет, он выпускает свои песни и занимается сольным творчеством. В «Яндекс Музыке» у него больше 350 тысяч прослушиваний в месяц.

Корреспондент 116.RU Дарья Елисейчева поговорила с артистом: он рассказал, как худеет к конкурсу, почему у него не сложилась работа с Полиной Гагариной и как ему удалось пробиться на международный конкурс.

«Счастливая жизнь приходит с килограммами»

— Знаю, что «Новая Волна» — важный этап в твоей карьере. Расскажи, как ты попал на кастинг?

— Да, это правда для меня очень важный этап. Во-первых, это действительно крутое мероприятие, а во-вторых, оно все-таки пройдет у нас дома, в родной Казани. И получается, что я буду представлять на конкурсе не только Россию, но и Татарстан.

Технически всё получилось несложно: я сам подал заявку и меня пригласили на кастинг в Москву. Прослушивания были в Академии Игоря Крутого (Крутой — основатель «Новой волны» и известный продюсер. — Прим. ред.), там прошли оба тура отбора.

В финал конкурса прошли 13 артистов. 9 из них представят Россию Источник: newwavecontest.ru

— А как проходил сам кастинг? Интересно, как устроено всё изнутри.

— Было два прослушивания, и там нужно было представить три песни: две своих авторских и один хит страны, ну то есть спеть какую-то известную песню. На первом туре я отстрелялся, и на следующий день меня уже пригласили петь перед режиссером фестиваля Александром Ревзиным и Игорем Крутым. Они сами отслушивали всех и уже на третий день назвали имена финалистов.

Я так рассказываю, словно всё было легко и просто. Но нет. Правда, было трудно, и в первую очередь морально. Выступало очень много талантливых, безумно крутых ребят. Честно, мне приятно, что при такой большой конкуренции я прошел отбор.

На отборе на «Новую волну» Игнат выступал с казанскими музыкантами Максимом Медведевым и Игорем Макаровым Источник: Игнат Изотов

— Стать одним из девяти певцов, кто будет представлять нашу страну, правда круто! Расскажи, ты уже начал готовиться?

— Ну про вокальную сторону подготовки пока говорить не хочу. Все, кому интересно, сами увидят уже на фестивале. Зато могу рассказать про физическую подготовку, — говорит Игнат, немного смущаясь. — Я в последнее время что-то так раздобрел. Сижу на студии часами, аранжировки делаю, работаю, короче. А вечером домой придешь, с женой и дочкой вкусняшки лопаешь. В общем, счастливая жизнь приходит не одна, а с дополнительными килограммами в придачу.

Короче, я теперь сильно готовлюсь. Договорился с собой, что к «Новой волне» буду в форме: десяточку я уже скинул, но работа предстоит еще серьезная. У меня тут правильное питание, фитнес, все дела. Это я чего так публично говорю об этом? Чтобы был еще один стимул сдержать слово.

«Что она за музыкальный фрукт»

— С «Новой волной» понятно. Давай теперь про «Голос». Год же уже прошел. Расскажи, оглядываясь назад, что-то бы исправил, поменял? Как вообще вспоминаешь тот опыт?

Игнат Изотов участвовал в 13-м сезоне шоу «Голос» на Первом канале, первый эфир с его участием вышел 28 февраля 2025 года. На слепых прослушиваниях казанец исполнил хит Il mondo известного итальянского певца и композитора Jimmy Fontana. К Игнату повернулись все четверо членов жюри: Баста, Полина Гагарина, Хибла Герзмава и Антон Беляев. Изотов выбрал команду Гагариной, но после второго тура покинул шоу.

Однозначно, «Голос» дал мне классный опыт работы в телевизионном формате. Это шоу все-таки легендарное, огромный масштаб. Мне было интересно посмотреть изнутри, как устроена закадровая работа, как идет взаимодействие с наставниками. Так что задачу, которую я ставил перед собой, выполнил. Увидел, узнал, понял.

Сейчас, оборачиваясь назад, я думаю, что зря выбрал в качестве наставника Полину Гагарину. Или не зря, не знаю… Я тогда руководствовался тем, что Полина мне всегда нравилась с точки зрения музыканта, как она владеет голосом: Гагарина однозначно крутой специалист, ее упорство в работе меня поражает и восхищает. Я много раз сам видел, как она работает на сцене. Получив возможность, решил узнать, что она за «музыкальный фрукт» поближе.

В сентябре 2025 года Игнату присвоили звание заслуженного артиста КЧР. А вот звания заслуженного артиста Татарстана у Игната пока нет Источник: Игнат Изотов / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— А если не Полина, тогда кого бы выбрал из наставников?

— Ну смотри, я мог бы выбрать Хиблу. Мне тогда серьезные музыканты говорили: «Ты чего, надо было идти к Хибле! Она бы сделала из тебя звезду классическую, будешь петь магомаевский репертуар, это же прям твое!» Но я и так пою репертуар Магомаева, и уже много лет, поднадоело, если честно. Так что, наверно, работа с Хиблой позволила бы мне пройти дальше в шоу, хотя тоже не факт. Но это было бы не то, к чему я стремлюсь.

Я все-таки считаю, что у каждого артиста должен быть свой материал, свои песни, которые бы делали из него действительно не каверщика, который всю жизнь перепевает чужие песни. Я хочу петь свои песни, хочу, чтобы люди их знали и слушали с удовольствием. Поэтому я и выбрал Полину. Я хотел получить от нее опыт и знания. Наверное, с этой задачей я тоже справился, но только отчасти. Все-таки я рано покинул шоу и немного с ней поработал.

Хибла Герзмава — российская оперная певица, сопрано. Солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко с 1995 года. Народная артистка России. Член жюри 13-го сезона шоу «Голос».

«Не случился мэтч»

— Как ты думаешь, почему у тебя не сложилось в команде Гагариной?

— Скажу сразу: всем участникам, с кем я был в команде, безумно понравилось работать с Полиной. Но, как мне кажется, мы с ней просто не совпали, были настроены на разные волны, что ли… Короче, не случился мэтч.

Команда Полины Гагариной на шоу «Голос» Источник: Игнат Изотов

Возможно, я недополучил какого-то внимания потому, что я пропустил первое знакомство команды. Я тогда очень сильно заболел, лежал с температурой, прибитый к кровати. Мне физически было плохо, ну и плюс как-то, как по мне, безответственно ехать и заражать всех вокруг. Я, конечно, всех предупредил, организаторов, участников. И остался дома. Я очень жалею, что так получилось. Но у меня не было выбора. Сейчас я бы точно так же поступил, потому что здоровье всегда важнее.

Потом я приехал только на подбор репертуара и на репетиции. Это, конечно, был очень интересный опыт.

— К тебе на слепых прослушиваниях повернулись все четверо членов жюри, тебе аплодировал весь зал. Ты правда очень достойно выступил. И вылетел в первом же этапе дуэтов. Как думаешь, почему так сложилось?

— Я понимаю жюри и режиссеров, они решили дать шанс моему напарнику (Виктор Чесноков. — Прим. ред.). Он, безусловно, талантлив. У него просто потрясающе красивый голос, хороший тембр. Плюс у него классная биография: без музыкального образования, самородок! Ему дали шанс. И, как мне кажется, это правильно. Ну и с точки зрения шоу это, наверно, грамотное решение. Ну а я пошел дальше, строить свою сольную карьеру.

Кадр из шоу «Голос» (12+), 2025 год Источник: Первый канал

Дуэт Игната Изотова и Виктора Чеснокова из команды Полины Гагариной раскритиковали из-за отсутствия слаженности на сцене. Парни исполнили композицию Джоша Гробана «Последняя ночь», но за всё время на сцене ни разу не взглянули друг на друга. По мнению наставников, это большая ошибка.

— Если обернуться назад, что тебе дало участие в «Голосе»?

— Как мне кажется, кроме опыта, я ничего не вынес из «Голоса». Да, мое лицо мелькало на Первом. Строчка в моем описании на разных сайтах появилась «участник „Голоса“» — всё. Так что перевернули страницу и идем дальше. У меня тут на носу «Новая волна». Я пока только об этом и думаю.

Репетиция перед выступлением на «Голосе» Источник: Игнат Изотов

— А что у тебя с сольным творчеством?