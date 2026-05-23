Волшебство кино и музыки: третий день Забайкальского кинофестиваля подарил зрителям море эмоций

Третий день XIII Забайкальского международного кинофестиваля подарил зрителям незабываемые впечатления — праздник кино и искусства охватил всю Читу.

День начался с выступления коллектива театра «Гуранёнок», который зарядил зрителей перед вечером короткометражного семейного кино. Гости собрались в зале задолго до начала: почти все места были заняты.

На большом экране читинцы увидели подборку лучших короткометражек о семье со всей страны. Среди них — трогательная история о мальчике Мите, увлеченном мангой, и фильм «Бизнесмен» о школьнике, который решил заработать на собаку и в итоге доказал семье свою самостоятельность. Еще один запоминающийся фильм — история восьмилетнего Саши, потерявшего родителей в 1943 году и обретшего поддержку у настройщика Михаила Викторовича, научившего его «языку музыки» вместо азбуки Морзе.

Но главным событием дня стал яркий гала‑концерт. Ведущими вечера выступили обаятельные Екатерина и Александр Стриженовы, сразу завоевавшие симпатии зрителей.

Концерт открылся блоком о любви. Актриса Анна Ковальчук исполнила песню Анны Герман «Город влюбленных сердец», а затем вместе с дочерью Златой спела «Ноченьку» — зрители были в восторге. Затем Ирина Безрукова прочитала стихотворение о любви, а президент кинофестиваля Александр Михайлов, встреченный бурными аплодисментами, прочел стихотворение и исполнил песню «Домик у дороги».

После песен и стихотворений о любви Заслуженная артистка России Маргарита Шубина поделилась теплыми воспоминаниями о Чите и выступила с искренним номером, а актер Вячеслав Гуриев задорно спел «Я не верю», заставив зал пританцовывать.

После этого актер Дмитрий Павленко удивил зал, поздравив с юбилеем свою маму Надежду и подарив ей букет цветов — зрители аплодировали стоя. Завершил концерт актер и певец Евгений Дятлов мощным исполнением песни «В гостях у сказки»: зал взорвался аплодисментами и долго не отпускал артиста.

В финале все звёзды поднялись на сцену для общего фото, а зрительный зал встал, чтобы поблагодарить артистов за этот волшебный вечер.